Bernd Assman von der Stadtteilfarm im Gespräch mit Studentinnen. Vor allem für kleinere Träger ist die Praxismesse Gelegenheit sich beim Nachwuchs bekannt zu machen (Roland Scheitz)

„Die Messe ist eine runde Sache“, beschreibt Maike Duden von der senatorischen Behörde für Soziales, Jugend, Integration und Sport, das Konzept der Praxismesse der Sozialen Arbeit für Bremen und Bremerhaven“, die vergangenen Mittwoch zum elften Mal an der Hochschule stattfand. Die Hochschule Bremen, die Sozial Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) – ein Zusammenschluss von Verbänden aus Gesundheits- und Sozialwirtschaft – und die Senatorin richten die Messe einmal jährlich aus. Das Ziel erklärt Duden so: „Studierende sollen mit Dozenten und Trägern der Praxislandschaft in Kontakt treten.“ Gemeint sind die zahlreichen Träge der Sozialen Arbeit in Bremen, also die künftigen Arbeitgeber der Studenten.

Kleinere Projekt oft unbekannt

Neben der Vernetzungs-Funktion sieht Corinna Grühn, Jura-Professorin der Hochschule und Mitorganisatorin, auch die Möglichkeit, die Wissenschaft und Forschung der Hochschule „aus ihrem Elfenbeinturm zu holen.“ Die Messe ist grundsätzlich offen für alle, trotzdem sind sich die Hochschule, ihre Studenten und die ausstellenden Träger einig, dass vor allem die Studenten der Hochschule von der Messe profitieren: „Es würde keiner an der Tür aufgehalten werden, der hier nicht studiert, aber die Messe zielt schon auf unsere Studenten ab“, weiß Thore Günther, Student im dritten Semester des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit. „Unser Studiengang beinhaltet ein Praktikum und ein Anerkennungsjahr. Die Messe bietet eine gute Gelegenheit, dafür Inspirationen zu sammeln.“

So wie Günther versuchen viele Studenten, sich einen Überblick zu verschaffen. Die großen Träger der sozialen Arbeit in Bremen sind vielen bekannt, während die kleineren Projekte oftmals übersehen werden: „Ich denke die Messe ist eher für die Studierenden interessant“, sagt Gesa Mann, Projektleiterin vom Lernzentrum Ost-Kurven-Saal, eine Initiative, die die Fußballbegeisterung von Jugendlichen für Bildungsangebote nutzen möchte. Die Studenten sollen lernen, wer sich hinter den kleinen Trägern verbirgt: „Dass Soziale Arbeit auch auf dem Fußballplatz funktioniert, weiß vielleicht nicht jeder“, sagt sie.

Werben um Fachkräfte

Während Mann mit ihrem Projekt auch auf anderen Messen vertreten ist, sind viele der Träger exklusiv nur auf der Hochschulmesse. Und das sowohl als ehemalige Studenten als auch in der neuen Funktion als Vertreter einer Organisation. Alexander Wilgardt, Angestellter bei den Familienhilfen des Deutsches Roten Kreuzes, hat die Messe selbst genutzt, um Bewerbungen zu verteilen: „Da habe ich mir das Porto gespart“, erinnert er sich. Das Rote Kreuz nutzt die Veranstaltung zum Netzwerken mit Studenten und anderen Fachkräften: „So sehen wir, wen es gibt und werden gesehen.“

Ähnlich geht es Christian Stoll, Mitarbeiter von „Alten Eichen“, Bremens älteste Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche. Für ihn stellt die Messe „einen Balanceakt zwischen Werbung einerseits, aber auch dem Akquirieren neuer Mitarbeiter“ dar. Er versteht sie in erster Linie als Serviceleistung für die Studierenden, die unübersichtliche Trägerlandschaft Bremens zu lichten. Er selbst kommt nicht aus Bremen und hatte lange Schwierigkeiten sich auf der Landkarte der sozialen Arbeit zu orientieren. „Es dauert, bis man seine Anlaufstellen kennt.“ Die Messe bietet demnach einen Orientierungsrahmen für Studenten.

Darauf setzt auch Martha Söker von der Werkgemeinschaft Bremen. Die Messe findet jährlich statt. Trotzdem sei die Resonanz der Studierenden sehr unterschiedlich: „Im vorigen Jahr hat sich kaum jemand gemeldet und dieses Jahr ist der Rücklauf sehr hoch. Es gibt so viele Angebote von unterschiedlichsten Trägern. Dazu der Fachkräftemangel, den wir dieses Jahr allerdings so nicht spüren“, sagt sie und verweist auf eine lange Liste auf ihrem Tisch. Dort haben sich Interessenten für das Praxissemester direkt eingetragen. Demnach funktioniert die Messe als „Kuppler“ zwischen Ausbildung und Praxis mal mehr mal weniger gut. „Was uns als Arbeitgeber gut gefällt, ist die Struktur des Studiengangs“, sagte Söker. „Während des Praktikums können wir die Studierenden ausbilden und sie können gucken, ob unsere Tätigkeit etwas für sie ist. Dann gehen sie zurück an die Hochschule und können in ihrem Anerkennungsjahr wiederkommen. Das ist der Idealfall, denn dann haben wir neue Mitarbeiter“, beschreibt Söker den Studienverlauf aus ihrer Sicht.

Messe auch eine Form der Anerkennung

Durch einen Informationszettel, der an jedem Stand hängt, können die Studenten auf einen Blick sehen, welche Angebote der Träger zu vergeben hat: Praxissemester, Honorarstellen und Anerkennungsjahre werden angeboten.“Ich habe den Raum kaum betreten und mir wurde praktisch sofort die erste Karte in die Hand gedrückt“, sagt Marina Wilsmann, die im 3. Semester studiert. Sie hätte so das Gefühl einen Fuß in die Tür zu bekommen. Für Fabienne Hahn, Studentin im 1. Semester hat die Messe noch eine ganz andere Bedeutung: „Das ist eine Anerkennung. Die Hochschule zeigt uns Studenten damit, dass sie zu schätzen weiß, dass wir Soziale Arbeit studieren.“ Eine solche Förderung sei ihr eher von technischen Studiengängen bekannt. „Aber für uns ist genau das wichtig. Gerade, weil von außen oft wenig Verständnis für das Studium kommt.“