Ingo Podien (rechts) erläutert der Besuchergruppe die Abläufe im Briefzentrum nahe dem Bremer Flughafen. (FOTOS: Walter Gerbracht)

Was passiert eigentlich mit einem normalen Brief, wenn die Klappe am Briefkasten fällt und dieser am Abend geleert wird? Die Sendung wird ins Briefzentrum gefahren, das in Bremen am Flughafen angesiedelt ist. Wie es im Inneren des großen, knallgelben Gebäudes aussieht und was dort geschieht, das konnte kürzlich eine Gruppe der "Universität der dritten Generation" bei einer Führung durch den Postbetrieb erleben.

Es mutet an wie in eine Fabrik: Überall Maschinen, blinkende Leuchtanzeigen, umherschwirrende Arbeiter mit Sicherheitsschuhen, und von irgendwoher läutet etwas nahezu im Minutentakt. Hoch über den Köpfen der Mitarbeiter ist die große Halle durchzogen von Förderbändern, die von schier unzähligen brummenden Elektromotoren angetrieben werden. Im Abstand von etwa 15 Metern reiht sich einer an den nächsten. Das Konzert der Maschinen und Bänder ist vor allem eines – permanent laut.

Gesprochen wird nicht, sondern zugerufen und dabei viel gestikuliert. Das weitverzweigte Transportnetz des Briefzentrums beginnt gleich hinter der Verladerampe. Dort kommt die Post an und wird wenige Minuten später über das Förderband in luftige Höhe hinauf befördert. Einige Meter weiter ergießt sich in regelmäßigen Abständen ein Schwall Briefsendungen in die Tiefe. Große, dicke, blaue Briefe – alles geht durch die Hände von zwei Arbeiterinnen, die unten am Band stehen. Sortiert wird im Akkord. Die kleinen Standardbriefe auf das vordere Band – zack, zack –, Großbriefe fliegen ein Stück weiter auf den dahinterliegenden Transportlauf. Aufschauen müssen die Frauen dabei nicht, sie treffen ihr Ziel beim Blindwurf.

Betrieb in drei Schichten

„Sie hören es an der Geräuschkulisse, wir sind hier im Vollbetrieb“, begrüßt Dirk Hofmeister, Abteilungsleiter bei der Deutschen Post, die Besuchergruppe. Rund 30 Teilnehmer der "Universität der dritten Generation" sind mit Projektleiter Bruno Steinmann von der Arbeiterwohlfahrt ins Briefzentrum der Deutschen Post gekommen. Die Awo Bremen bietet Menschen in der nachberuflichen Lebensphase Vorträge, Kurse und Exkursionen an, und an diesem Abend treffen sie nahe dem Flughafen auf Dirk Hofmeister, der ihnen den Betriebsablauf im Postgebäude genau erklärt. „Wir arbeiten in drei Schichten“, sagt er und ergänzt mit Blick auf die Uhr: „Genau jetzt befinden wir uns in der Kernzeit. Zwischen 18 und 21 Uhr kommen hier alle Sendungen an, die sie den Tag über zu uns und damit auf den Weg gebracht haben.“ Von hier aus geht alles in die weite Welt oder wird innerstädtisch wenige Straßen weiter ausgeliefert, je nachdem. Bearbeitet wird die Post aus den Filialen und den Briefkästen in Bremen, und teilweise auch aus dem Umland, denn zuständig ist man hier für die Postleitzahlen mit den Anfangsziffern 28 und 27.

Später in der Nacht, wenn die Besucher längst wieder zu Hause sind und wahrscheinlich schlafen, dann laufen am Flughafen die Sendungen aus den anderen Briefzentren auf, die wiederum die Hansestädter noch am selben Tag in ihren Briefkästen haben sollen. Diese Schicht endet in den frühen Morgenstunden, und tagsüber bearbeitet sie die sogenannte Dialog- und Pressepost. Das sind Werbesendungen, Zeitungen und Zeitschriften, die die Bremer augenscheinlich fleißig abonnieren. Den Löwenanteil des Gesamtaufkommens transportiere die Post über Straße, berichtet Dirk Hofmeister. „Mit den gelben Wagen, die Sie wahrscheinlich auf der Autobahn immer überholen“, scherzt der Postler und berichtet: „Der Süden Deutschlands wird bei uns noch angeflogen.“ Allerdings nicht über den Bremer Flughafen, wie die Besuchergruppe erfährt. Der liegt zwar gleich nebenan, aber diese Zeiten seien vorbei, sagt Hofmeister. Heute läuft alles über Hannover.

An den technischen Anlagen stehen vor allem Frauen. Im Bremer Briefzentrum stellen sie zwei Drittel der Belegschaft, sagt Hofmeister. Sie sind hauptsächlich damit beschäftigt, die Förderbänder zu beladen, um damit die zahlreichen Sortieranlagen zu füttern. Die vollständige Adresse liest nur die Maschine. Die Handschrift eines manchen Postkunden bringt sie jedoch an ihre Grenzen, und dann geht es nicht ohne einen Menschen, der das Rätsel löst. Dort, wo das geschieht, geht es ruhiger zu in der sonst so lauten Halle. Hier kann man sich gut unterhalten.

Warum ein Brief nach Portugal drei Wochen unterwegs sei, möchte eine Teilnehmerin wissen. Da winkt Dirk Hofmeister ab, das sei nicht sein Gebiet. Er ist der Fachmann nur für das, was um ihn herum im Briefzentrum geschieht. Die automatisierten Abläufe seien Fluch und Segen zugleich, sagt er und nutzt die Gelegenheit, um auf Probleme hinzuweisen: „Wenn Sie einen Gegenstand in einem Briefumschlag versenden, dann kleben sie ihn bitte fest.“ Kugelschreiber, Schlüssel, Plastikkarten – eigentlich alles, was in einem Briefumschlag hin- und herschleudern kann – würden die Sortieranlage überfordern, die dann kurz stillstehe.