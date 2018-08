Barkeeper und DJ Christian Zurwellen kennen eigentlich alle nur unter seinem Spitznamen Chris Barfly. (Walter Gerbracht)

Ein Donnerstagabend, 20 Uhr: Es ist Jazz-Abend in der Elo-Bar in der Neustadt. Die Bar ist völlig leer. Kein einziger Gast in Sicht. Christian Zurwellen, der Barmann, sagt: „Ist vielleicht nicht die beste Idee, am Abend der Eröffnung der Breminale aufzumachen. Andererseits: Wenn nur ein einziger Gast vor verschlossener Tür steht, das geht auch nicht.“ Also sitzt er und wartet und hat Zeit, zu plaudern.

Bisher hat Zurwellen seine Jazz-Abende in der Brasil-Bar im Viertel veranstaltet. Er hat Live-Auftritte organisiert und wenn das nicht möglich war, hat er selbst aufgelegt. Die Brasil-Bar ist inzwischen geschlossen. Er hätte sie gern übernommen, aber er konnte nicht weit genug mitbieten, sagt er. Also musste er umdenken, musste nach neuen Orten suchen, an denen seine Jazz-Abende willkommen sind.

Die meisten Gäste kennen Zurwellen nur unter dem Namen Chris Barfly. „Das war ursprünglich ein Spitzname, den ich ganz witzig fand“, erklärt er. „Jedenfalls bis mir klar wurde, dass Barfly (Kneipenfliege) nicht freundlich gemeint war.“ Er war seinerzeit in einer schwierigen Lebensphase. Der Alkohol war ihm zu sehr ans Herz gewachsen, andere Drogen kamen dazu, er lebte ein Leben auf der Kippe. Sein Horizont sei der der einer Kneipenfliege gewesen, er wusste nicht woher und wohin.

Dann, eines Morgens nach der Schicht haben ihn seine Schritte in einen Plattenladen geführt. Dort ist er in der Jazz-Abteilung gelandet und hat sich durch die Platten geblättert. An einem besonders hässlichen Cover ist er hängen geblieben: The Last Great Concert von Chet Baker. Er kaufte das Album, legte es auf und war fasziniert. Der heroinabhängige Jazzmusiker, Sänger und Komponist spielte sich in Chris Barflys Seele. Baker war ausgesprochen vielseitig. Er spielte Be Bop, Cool Jazz und zum Beispiel Hard Bop.

Dabei improvisierte er so virtuos, dass Barfly endlich wusste, wohin mit sich - er hatte seine Bestimmung gefunden und schaffte sich eine enorme Kenntnis des Jazz drauf. Dann begann er aufzulegen. Er wollte auch anderen die Kraft des Jazz vermitteln. Barfly brauchte keine Drogen mehr, er hatte ja jetzt den Jazz. Aus der Kneipenfliege ist ein Missionar des Jazz geworden. Irgendwann war das Auflegen nicht mehr genug. Er organisierte Live-Konzerte in der winzigen Brasil-Bar, die als legendär gelten. So wurde aus dem Barmann Chris Barfly ein Jazzkenner, ein DJ und ein Musikveranstalter.

Und nun? Wie geht es weiter? In der Elo Bar in der Großen Annenstraße an der Ecke zum Neuen Markt gibt es donnerstags und freitags ab 20 Uhr Barflys Jazz-Bar. Woher kommt der Name Elo-Bar? Chris Barfly: „Keine Ahnung. Kommt vom Besitzer der Bar. Hat wohl was mit Kickern zu tun.“ Im hinteren Zimmer steht ein Kicker-Tisch, an dem regelmäßig gespielt wird. Die Elo-Zahl ist eine Möglichkeit, die Spielstärke eines Spielers exakt zu bestimmen. Entwickelt wurde die Methode von dem Amerikaner Arpad Elo für das Schachspiel und inzwischen für andere Wettbewerbe übernommen. In der Elo-Bar wird das Kickern also offensichtlich so ernst genommen, wie der Jazz.

Der Musikjournalist Jakob Fraisse schreibt in einem Text über Chris Barfly: „Man kennt sie, die üblichen Lamenti über den Jazz. Es handle sich um verkopfte Spartenmusik, dessen Publikum wegstirbt. Und ja, es ist etwas dran. Improvisierte Musik ist kein Selbstläufer, sie muss sich großen Herausforderungen stellen. Leuchtturm-Projekte wie das Elbjazz-Festival oder die Jazzahead stehen für Strategien wie Netzwerkarbeit, Audience-Development oder Kommerzialisierung.“ Aber die lösen das Problem des Jazz nicht. Es fehlten die kleinen Bühnen, auf denen Musiker sich ausprobieren können. Mag sein. Aber Jazz ist mehr als improvisierte Musik. Es gibt zehn zentrale Jazzstile, von New Orleans Jazz bis zu Jazz Fusion. Unter den zeitgenössischen Entwicklungen werden etwa zwölf Stile genannt, von Modern Creative bis Elektroswing. Und es gibt wohl hunderte von Unterarten. Trotz alledem ist und bleibt der Jazz eine Spartenmusik. Um eine goldene Schallplatte zu erhalten, muss eine Band in Deutschland mindestens 100 000 Longplay-Tonträger verkaufen. Jazz-Formationen kommen hierzulande nicht einmal in die Nähe solcher Zahlen. Deshalb gibt es den Deutschen Jazz Award, der ab einer verkauften Auflage von 10 000 Longplay-Tonträgern verliehen wird. Ab 20 000 Stück bekommt man den Award in Platin. Nur wenige Bands erreichen solche Verkaufszahlen.

In der Elo-Bar läuft ein Stück von Oran Coltrane, dem Sohn von Jazzsaxofonist John Coltrane und der Jazzpianistin Alice Coltrane. Auch der Junior ist schließlich musikalisch beim Saxofon gelandet. Er klingt ein bisschen wie sein berühmter Vater. Deshalb muss Chris Barfly nachsehen, welcher Coltrane gerade gespielt wird. Barfly hat wohl unzählige Jazz-Titel auf seinem Laptop, die er in verschiedenen Abspiellisten ordnet. Im Laufe der Jahre hat er so Playlists für alle denkbaren Stimmungen angelegt.

Weitere Informationen

Zur Jazz-Bar lädt Chris Barfly montags in der Airport-Musik-Bar, Am Dobben 70, sowie donnerstags und freitags in der Elo-Bar, Große Annenstraße 108, ein – jeweils ab 20 Uhr.