Vor der Scheune in Brokhuchting drängen Menschenmassen um Einlass. (RTL II / Good Times)

Auf dem Hof mit der Hausnummer 21 drängen sich Menschentrauben auf dem Grundstück. An zwei bunten Cateringwagen vertreibt sich ein Frauengrüppchen das Warten mit Gesang und Schunkeln. „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, schallt es mehrstimmig gut gelaunt aus den Mündern und Musikboxen. Berechtigte Frage an diesem winterlich kühlen Märztag, an dem keiner lange im frostigen Ostwind stehen will. Warum harren dennoch rund 200 Männer, Frauen und Kinder zwei Stunden aus?

Der „Trödeltrupp“ des Fernsehsenders RTL2 wird an diesem Tag erwartet, um Schätze in der Scheune von William Heuken zu heben. Die Neugierigen wollen im Scheinwerferlicht der Kamera stehen, mit Mauro Corradino feilschen, dem TV-Profi-Händler. Oder sie wittern in Brokhuchting ein Schnäppchen.

Vor der Scheune von William Heuken in Brokhuchting drängen Menschenmassen um Einlass. (Walter Gerbracht)

Corradino und seine Kollegen Sükrü Pehlivan und Otto Schulte fahren seit 2009 durch die Republik und helfen Sammlern dabei, nicht mehr Gebrauchtes höchstbietend zu verkaufen. Viele deutsche Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer verfolgen das Markttreiben später sonntags am heimischen Bildschirm.

Nun verschlug es das Händlertrio in den Norden. William Heuken hatte die Profis angerufen und um Hilfe gebeten: Die heiß geliebten und über Jahrzehnte gesammelten Antiquitäten und Gefährte müssen weg. „Ich bin krank, und meine Frau kann das nicht mehr bewältigen“, erzählt Heuken. „ Deshalb hab ich mich entschieden, den Trödeltrupp einzuladen.“

William Heuken (dritter v. r.) hat das RTL2-Trödeltrupp-Team nach Huchting eingeladen, dazu gehören unter anderem Sükrü Pehlivan (l.) und Otto Schulte (dritter v. l.). (FR, RTL II / Good Times)

In der Brust des 61-Jährigen schlägt ein Sammlerherz. Das Verkaufen liegt ihm nicht. „Ich gebe ein Stück meines Lebens auf. Da sind Erbstücke dabei aus der Verwandtschaft. Am liebsten würde ich alles behalten“, gesteht er lächelnd und lässt den Blick über die Massen streifen, die alte Mofas, Porzellan in diversen Variationen, Drohnen, Puppenhäuser, Spielautomaten und Modellautos unter die Lupe nehmen.

Mauro Corradino – akkurater Dreitagebart, sommerlicher Teint und modisch gegelte Haartolle – ist der Star der Scheune und deutschlandweit bekannt. Aus der Ruhe bringen kann den Verkaufsprofi nichts. Nicht der ausgefallene Strom, nicht die schneidende Kälte oder die Fragen, die permanent auf ihn einprasseln. Sein Lächeln strahlt alle Widrigkeiten weg.

Für den jungen Käufer, der ihm kaum bis zum Bauchnabel reicht und mit großer Geste ein Päckchen entgegenstreckt, nimmt er sich sogar etwas mehr Zeit und vergisst das Gewusel. „Es ist toll, wie charmant die Leute hier sind. Wir waren schon häufiger im Norden, und das fällt mir immer wieder auf“, sagt der Wahl-Kölner mit sizilianischen Wurzeln. Als professioneller Antiquitätenhändler unterscheidet er Schrott vom Schatz auf den ersten Blick. Von der Huchtinger Scheune ist er begeistert: „Es gibt wunderbare Dinge, das ist das reinste Männerparadies.“ Er deutet auf Tretautos, Räder und einen hüfthohen Plüsch-Elch, dessen Geweih gefährlich in Augenhöhe thront.

„Sükrü, ist die Bar noch zu haben?“, ruft Mauro Corradino durchs Megafon in die hintere Ecke der Scheune. Das geht deutlich schneller, als eine Schneise durch das Menschenbad zu ziehen. „Ja, die ist noch zu haben. Ein Angebot gibt es aber bereits“, blechert es aus der Flüstertüte zurück. „Bestseller“ seien bisher die vier englischen Oldtimer, die noch im Garten stehen, verrät er.

Sükrü Pehlivan versteht es, vergessene, etwas angestaubte Gegenstände als „Perlen“ an neue Besitzer zu bringen. „Egal, ob auf dem Flohmarkt oder bei Ebay – auf die Präsentation kommt es an.“ Und aus seiner Sicht lässt sich mit einigen Kniffen fast alles verkaufen. „Für Kinder müssen Produkte auf Augenhöhe sein. Auf Online-Verkaufsplattformen sollte man Gebote sonntags um 20.15 Uhr einstellen und sieben Tage laufen lassen“, hat er als Tipps parat. Zur „Tatort“-Sendezeit stöbern die Deutschen gern im Internet. Zu mehr Erklärungen kommt er nicht. Schon wollen die nächsten Käufer handeln und ein Erinnerungsfoto mit dem Fernsehstar machen.

William Heuken beobachtet den Trubel mit gemischten Gefühlen. Gerade hat er die Fahrzeugpapiere eines Oldtimers ausgehändigt. Er schaut zum Fenster und stutzt: „Das Schild mit dem Automotiv ist auch schon weg“, sagt er mehr zu sich selbst. Ein bisschen schwer fällt es im schon, den Schätzen hinterher zu sehen. Wie viel ihm das bunte Treiben des Hausflohmarkts bringt, kann er noch nicht sagen. Er schätzt aber ein paar Tausend Euro. „Es wird überall gefeilscht und gehandelt. Die Leute tragen einiges raus“, sagt er. Von dem Erlös will er eine Schiffsreise für sich und seine Frau durch das Mittelmeer finanzieren.

An der Tür wartet immer noch ein Pulk auf Einlass. Der wird nur nach und nach gewährt. Draußen verstaut eine Frau ihre Ausbeute in der Tasche: ein Vogel aus Porzellan und eine Glocke. Ein Mann hat einen Globus ergattert. „Den kann man öffnen und als Bar nutzen“, verrät er stolz.

Der Andrang kommt allerdings nicht bei allen gut an. Mit den Worten „Hölle, die absolute Hölle“, bahnt sich eine Frau mühevoll den Weg ins Freie. Gekauft hat sie nichts. „Das ist viel zu voll, man kann gar nichts sehen.“

Für die einen das Paradies, für die anderen die Hölle – so scheiden sich die Geister über den Hausflohmarkt. Fakt ist: So viel Trubel gab es noch nie in der sonst verschlafenen Brokhuchtinger Landstraße.