Nicole Ahlgrimm (l.) und Kathrin Hillmann haben selbst Kräuter auf ihren Huchtinger Balkonen und sind bei der Führung „mit allen Sinnen dabei“. (FOTOS: CHRISTINE GRÄFING)

Huchting. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen haben sich am Pfingstsonntag Pflanzenfreunde auf dem ökologischen Lehrgelände von Arbeit & Ökologie (A & Ö) in Huchting zusammengefunden, um mit Elvira Kolweyh eine Führung durch den Kräutergarten zu machen. Gut beschirmt mit Strohhut führt die Kräuterkundige Kolweyh die Naturfreunde durch die reichhaltige Pflanzenwelt auf dem Areal. Grundsätzlich unterscheidet sie Heilkräuter und Küchenkräuter, wobei die Grenzen mitunter fließend sind.

Die 66-Jährige, die früher im Veranstaltungsmanagement tätig war, ist ein großer Kräuterfan und hat vor einiger Zeit selbst auf dem Lehrgelände eine Führung mitgemacht. Angeregt hat sie danach angefragt, ob sie sich auf dem Gelände eventuell einbringen könne – und war sofort willkommen. Regelmäßig gärtnert Elvira Kolweyh aus Woltmershausen nun in den Kräuterbeeten. Und bei ihren ehrenamtlichen Führungen durch die Anlage gibt sie ihre Begeisterung für die Pflanzen gerne weiter.

Die acht Teilnehmer entdecken das Kräuter-Areal und lassen sich dabei spannende und kuriose Dinge zu den zahlreichen Pflanzen erzählen. Elvira Kolweyh vermittelt jedoch nicht nur theoretische Informationen, sondern lässt die Teilnehmer mittendrin die Pflanzenwelt selbst erfühlen, erfahren und manchmal sogar probieren.

Getrocknet leckerer als frisch

Als erstes führt Kolweyh die Gruppe an der großen Kräuterspirale vorbei zu den Lauchgewächsen. Sie nimmt Bärlauch in die Hand, der leicht mit Maiglöckchen verwechselt werden kann, der aber am Blatt eindeutig zu erkennen ist. Daneben wachse Bärwurz, der in Bayern als Schnaps Verwendung finde, erklärt sie. Das Küchenkraut Liebstöckl sei gut geeignet für Suppen, fährt Elvira Kolweyh fort. Aber mit eindeutigem „Maggi“-Geschmack nicht jedermanns Sache. Bei Borretsch würden besonders dessen Blüten eingefroren in Eiswürfel einen tollen Eindruck machen. Rosmarin und Thymian mit etherischen Ölen lassen sich nach ihrer Erfahrung gut trocknen. Und von Estragon meint Kolweyh sogar, dass es eines der wenigen Kräuter sei, das getrocknet besser schmecke als die frische Pflanze.

Von der Eberraute, weiß sie zu erzählen, dass sie im Englischen volkstümlich „Maiden's ruin“, Jungfernverderb, genannt wurde. Wer die Liebe eines Mädchens erringen wollte, der musste dem Mädel nur unauffällig Eberraute ins Schürzenband stecken. Dazu ergänzt Kolweyh, dass diese Liebe ja nur angezaubert sei und nach einiger Zeit ins Gegenteil umzuschlagen drohe.

Mit Spitzwegerich-Blättern und Honig abwechselnd geschichtet lässt sich nach der Aussage der Kräuterexpertin Hustensirup herstellen. Als sogenanntes „Wundpflaster der Natur“ verschafften Spitzwegerichblätter Linderung, wenn man sie auf Insektenstiche lege. Auch von der Schafgarbe zupft sie ein Stück ab, hält es waagrecht und schnell wird klar, warum es auch die „Augenbraue der Venus“ genannt wird. Dass Süßdolde nach Lakritz schmeckt, davon können sich die Teilnehmer nun selbst überzeugen.

Von der Pfingstrose, der Päonie, hätte schon Hildegard von Bingen gewusst, dass diese gute Wirkung zeige, wenn ein Mensch den Verstand verliere, berichtet Elvira Kolweyh. Steige die Kraft der Päonie auf, so würde man den Verstand rasch wiedererlangen. Weiter führt sie die Gruppe zu den klassischen Arzneipflanzen wie Arnika, Salbei, Baldrian, Lavendel und Herzgespann.

Aber auf dem Areal wachsen auch „moderne“ Kräuter wie Lemon- oder Zitronengras, das unter anderem in der asiatischen Küche verwendet wird. Ein Neuzugang im Garten ist das chinesische Jiaogulan-Kraut. Einige Teilnehmer hätten gern etwas davon mitgenommen. Übersetzt heißt es nämlich „Kraut der Unsterblichkeit“. Unter den Teilnehmern ist auch Brita Budde. Sie selbst nutzt viele Küchenkräuter, um aus ihnen würzige Öle herzustellen, die sie beispielsweise zum Braten verwendet.

„Interessant und gut“ lautet das Urteil von Kathrin Hillmann und Nicole Ahlgrimm aus Huchting über die die Kräuterführung. Sie haben jeweils auch Kräuter auf ihren Balkonen und sind bei der Führung „mit allen Sinnen dabei“ gewesen. Kathrin Hillmann erzählt, dass sie sich zu ihren Balkon-Kräutern gern passende Rezepte heraussuche. Aktuell gibt sie ihren selbst gezüchteten Estragon in die Sauce Bearnaise, die sie zum Spargelessen zubereitet.

Am Ende der Kräuter-Führung gibt es in schattiger Laube für alle noch eine Erfrischung: Sonja Porschen, die sonst bei A & Ö im Büro tätig ist, schenkt den Pflanzenfreunden just aufgebrühten Tee aus frischer Minze aus. Angeregt von vielen Pflanztipps und Verbesserungsvorschlägen gehen die Kräuterfans danach heim. Der üppige Kräutergarten gehört zum Lehrgelände von A & Ö, einem Betrieb der Gesellschaft Ökonet. Die Pflanzenoase repräsentiert Gartenkultur, dient der Umweltbildung und der Betrieb ist ein anerkannter Beschäftigungsträger. Er bietet Menschen Arbeitsmöglichkeiten im Landschafts- und Gartenbau. Die Beschäftigten kümmern sich um Gärten und Biotope, schaffen Spiellandschaften und helfen in Huchting bei der Grünpflege. Auch Umweltbildung für Kinder und Erwachsene, für Natur- und Gartenfreunde gehört zum Angebot. Selbst Hand anlegen können Interessierte in Kursen, Praxisseminaren und Bildungsurlauben, die in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den vielfältigen Veranstaltungen bei Arbeit & Ökologie, Amersfoorter Straße 8, 28259 Huchting, unter Telefon 58 39 59, via E-Mail an info@arbeit-oekologie.de oder im Internet unter www.arbeit-oekologie.de. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 7 bis 15.30 Uhr und freitags 7 bis 13.30 Uhr.