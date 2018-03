Sie alle verbindet die Suche nach einem sicheren Ort. Erhard Mische, Lobbybeauftragter von Amnesty International für Bremen und Bremerhaven, war zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung als Gastredner geladen, die noch bis zum 13. April im BGO, Alfred-Faust-Straße 4, zu sehen ist – von montags bis freitags von 9 bis 21.30 Uhr.

„Mit der Ausstellung wollen wir vor allem den Blick über den Gegenwartsalltag hinaus lenken“, sagt Erhard Mische in Bezug auf das erste Foto der Ausstellung. Es zeigt zwei Kinder im Jahr 1948 – auf der Flucht vor dem griechischen Bürgerkrieg. Zwar seien zurzeit 65 Millionen Menschen auf der Flucht und damit so viele wie noch nie, sagt der ehemalige Pastor, doch zeige die Ausstellung, dass das Thema seit mindestens 70 Jahren gegenwärtig ist. „Es ist auch nicht so, dass alle Flüchtlinge nach Europa oder in den Westen wollen“, betont Mische. Die meisten Menschen würden innerhalb des betroffenen Landes Zuflucht finden.

Die Fotos werden von der Fotoagentur Magnum zur Verfügung gestellt und dürfen von Amnesty International noch bis Ende dieses Jahres ausgestellt werden. Die Organisation will mit der Fotoausstellung an Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erinnern, das Grundrecht auf Asyl.

Erhard Mische spricht in seiner Eröffnungsrede aber auch über einen anderen Artikel der Menschenrechte, nämlich Artikel 29: die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft. „In unseren Zeiten halte ich es für geboten, auch auf Pflichten hinzuweisen“, sagt der 79-Jährige aus dem Fesenfeld. „Und ich stelle bei den Flüchtlingen hier fest, dass sie diese Pflichten sehr ernst nehmen.“ Die Medien stürzten sich allerdings häufig nur auf die Ausnahmefälle, findet er.

Für den Herbst ist die Ausstellung der Aufnahmen, die uns einen Einblick in einige der Geschichten von geflüchteten Menschen gewähren und somit dafür sensibilisieren, was es heißt, auf der Flucht zu sein, Bedrohung, gesellschaftlicher Umwälzung und Tod zu begegnen, auch in der Uni Bremen geplant, von Dezember bis Januar 2019 soll sie im Lagerhaus zu sehen sein. Daneben organisiert Amnesty International zum Thema Flüchtlinge in Bremen viele Gespräche mit Politikern, in Kirchengemeinden und Ortsämtern. Erhard Mische, der seit 1975 für die Organisation arbeitet, äußert sich erfreut über die Resonanz in Obervieland: „Ich gebe zu, dass mich das immer wieder erstaunt, wie groß das Interesse bei den Menschen ist.“