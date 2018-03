März, 18 bis 21 Uhr, steht Deutsche Hausmannskost auf dem Plan. Die Teilnahme kostet 23 Euro, Swb-Kunden zahlen 20 Euro, dazu kommen Kosten für Lebensmittel. Am Freitag, 9. März, 18 bis 21 Uhr, widmen sich die Kochkünstler der spanischen Küche: Paella soll es geben. Die Teilnahme kostet 23 Euro, zuzüglich Lebensmittel.

Beim Handarbeits-Treff am Sonntag, 11. März, 15 bis 18 Uhr, wird gestrickt, genäht und gehäkelt. Die Teilnahme kostet zehn Euro einschließlich Kaffee und Kuchen. Am Mittwoch, 14. März, 18 bis 21 Uhr, erfahren die Kursteilnehmer, wie man einen Osterbrunch zubereitet. Die Gebühr beträgt 23 Euro zuzüglich Lebensmittel. Am Freitag, 16. März, 18 bis 21 Uhr, lautet das Motto „Coole Stullen Viva Espana! Montaditos und Bocadillos mit selbst hergestellter Aioli (Light-Version) als Aufstrich, Tomatenpüree und Olivenpaste“. Die Teilnahme kostet 23 Euro zuzüglich Lebensmittel. Beim Kinder-Koch-Kurs am Sonnabend, 17. März, von 10.30 bis 13.30 Uhr, wird ein Osterbrunch zubereitet. Die Gebühr beträgt 12,50 Euro plus 5 Euro für Lebensmittel. Anmeldungen unter Telefon 50 65 54 oder per E-Mail an info@dhb-bremen.de.