Die Fahrradwerkstatt (l.) von Dragan Micic, die im Stil einer Western-Stadt gestaltet wurde, ist für die Bewohner von Wohlers Eichen ein beliebter Treffpunkt geworden. Die neuen Fassadenfarben (r.) ­haben die Mietersprecher mit ausgesucht. (Roland Scheitz)

Noch sind zwar einige Abschnitte der in den 1970-er Jahren errichteten Großwohnanlage Wohlers Eichen hinter Planen und Baugerüsten versteckt. So viel ist aber schon zu erkennen: An dem mehr als 300 Meter langen geschlängelten neungeschossigen Riegelbau hat sich in den vergangenen zwei Jahren einiges getan.

Die Vonovia, zu deren Bestand die Immobilie seit 2016 gehört, hat dort kräftig investiert. Es wurden Fassaden und Dächer gedämmt, Bäder saniert, alle 800 Fenster ausgetauscht, elektrische Leitungen neu gezogen, neue Fahrstühle eingebaut, die Eingänge barrierefrei hergerichtet und schließlich auch die Fassaden mit frischer Farbe neu gestaltet.

Einzelne Elemente strahlen nun maigrün und petrolfarben – dass die an der Farbauswahl beteiligten Mietersprecher der 16 Häuser aus mehreren Vorschlägen ausgerechnet denjenigen ausgewählt haben, der stark an die Unternehmensfarben des Wohnungskonzerns erinnert, freue ihn natürlich, sagt der für Bremen verantwortliche Regionalleiter Timm Tebbe: „Wir hätten uns aber auch ganz andere Farben vorstellen können.“

11.000 Wohnungen in Bremen

Insgesamt besitze das Unternehmen rund 11.000 Wohneinheiten in Bremen, die es langfristig bewirtschaften und in die es auch investieren wolle, erzählt Tebbe. Knapp 50 Millionen Euro flössen deshalb dieses Jahr in den Bestand, wo somit die Mieter von rund 1000 Wohnungen konkret von Modernisierungsmaßnahmen – und damit verbundenen Einschränkungen wie Baulärm oder Schmutz – betroffen seien: „Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, jemanden vor Ort zu haben, der sich die Sorgen und Nöte der Leute anhört, immer ansprechbar ist und auch mal vermittelt.“

An dieser Stelle kommt Martin Rohde ins Spiel, der seit März als Quartiersmanager sämtliche Modernisierungsarbeiten an Vonovia-Objekten in Bremen, Delmenhorst und Oldenburg begleitet. Wohlers Eichen kennt er aus dem Effeff, der gebürtige Bremer hat als Kind selbst dort gewohnt und als 14-Jähriger beim Spielhaus an der Pennigbütteler Straße gleich um die Ecke angefangen, Jugendarbeit zu machen. „Wohlers Eichen ist mein Herz“, sagt er: „Der Zusammenhalt ist groß, auch bei negativen Ereignissen sind die Menschen für einander da.“

So blieb Rohde, der seit zehn Jahren in Ganderkesee lebt, der Wohnanlage beruflich treu: Vor knapp 13 Jahren war er über den Täter-Opfer-Ausgleich mit Unterstützung der Gagfah als aufsuchender Konfliktberater dort tätig geworden. „Wir haben versucht, Konflikte niedrigschwellig zu lösen und in diesem Zuge auch das Konzept der Mietersprecher entwickelt“, erzählt der 44-jährige gelernte Werbetechniker, der später unter der Regie des Bürgerhauses Oslebshausen in der Wohnanlage im Einsatz war.

Nun arbeitet er also für die Vonovia. Jeweils drei Monate im voraus würden geplante Modernisierungsarbeiten den Mietern in einem Schreiben angekündigt, erzählt er: „Kurz danach klingele ich dann bei jedem und stelle mich vor. Wenn jemand nicht da ist, hinterlasse ich eine Mitteilung im Briefkasten. Und eine Woche später bin ich dann wieder da.“ Auf diese Weise gelinge es, mit deutlich mehr Bewohnern als bisher in Kontakt zu kommen: „In der Selsinger Straße zum Beispiel haben wir schon am ersten Tag knapp 50 Prozent der Leute erreicht.“

Manche hätten Fragen, die sie nicht gerne vor anderen Mietern stellen wollten, erzählt Rohde: "Deshalb werde ich oft herein gebeten.“ Mal gehe es um einen ruhigen Ort für die Hausaufgaben während der Bauarbeiten. Mal fürchteten Mieter eine Mieterhöhung. Tatsächlich seien die Mieten in Wohlers Eichen um bis zu zwei Euro pro Quadratmeter gestiegen. Bislang seien aber nur zwei wirtschaftliche Härtefälle auf seinem Schreibtisch gelandet, für die auch Lösungen gefunden wurden. Für die von Demonstranten im April als zu hoch oder nicht nachvollziehbar kritisierten Nebenkostenabrechnungen ist Rohde nicht zuständig. Hierzu sei eine spezielle Sprechstunde eingerichtet worden, so Tebbe: "Knapp ein Dutzend Bewohner unserer 1850 Wohnungen in Gröpelingen hat dieses Angebot wahrgenommen."

21 Nationen sind in Wohlers Eichen vertreten, aber die Verständigung klappt: „Beim Termin sind zum Beispiel die Kinder als Dolmetscher dabei. Da ist dann ein persönliches Gespräch natürlich besser als ein Telefonat.“ Ohnehin kenne man sich: „Wir haben bei den Bewohnern hier viele Altbekannte. Wenn Leute ausziehen, sind sie spätestens nach drei Jahren zurück.“ Die Wohnungen seien gut geschnitten und rund um die Anlage sei es schön grün, erklärt sich Rohde dieses Phänomen: „Und Oslebshausen hat viel zu bieten.“