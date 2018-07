Am Osterdeich haben die jungen Artisten einen kleinen Vorgeschmack auf ihr Können gegeben und Werbung für ihre Abschlussshows gemacht. (Fotos: Roland Scheitz)

Huckelriede. Die silbern glänzenden Jonglierkeulen tanzen kurz in der Luft, schlagen aneinander und purzeln zurück auf den Boden. Immer aufs Neue hebt Daniele sie auf und lässt sie wieder mit reichlich Schwung aus dem Handgelenk vor sich kreisen. Die 15-jährige Bremerin ist Teilnehmerin des internationalen Jugendzirkusfestivals „Bridges for Youth“, das zur Zeit in der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus auf dem Stadtwerder veranstaltet wird. Am Wochenende werden die zwei Wochen voller Training, Spaß und neuen Freundschaften mit zwei Shows in der Shakespeare Company zu Ende gehen. Bis dahin will Daniele die Keulen im Griff haben. Denn bevor die 85 zirkusbegeisterten Jungen und Mädchen wieder ihre Koffer packen, wollen sie noch gemeinsam ihr Bühnenprogramm auf die Beine stellen.

„Das Thema ‚overcoming boarders‘ – also Grenzen überwinden – haben sich die Jugendlichen selber für die Show ausgesucht und setzen es in acht Workshops gemeinsam mit den Trainern ganz verschieden um“, sagt Anna Müller vom Servicebureau Jugendinformation, das das Zirkusfestival koordiniert. Vor 25 Jahren gab es in Bremen das erste Treffen von Zirkusschulen aus aller Welt. Die Hansestadt gilt seither als gut vernetzt in der Zirkuswelt der jungen Menschen. In diesem Jahr sind Gäste aus Palästina, Spanien, Finnland und Belgien zu Besuch. Aus Bremen sind Gruppen aus vier Zirkusschulen vertreten: Jokes aus Huckelriede, Bambini aus Mahndorf, Fiffix aus Oslebshausen und Tohuwabohu aus Vegesack.

1993 war Bremen Gastgeber des ersten internationalen Jugendzirkusfestivals. Torben Zimmermann war damals dabei und ist dem Spektakel bis heute treu geblieben. „Damals war ich mit elf Jahren einer der jüngsten Teilnehmer“, erinnert sich der Artist der Zirkusschule Bambini. Mittlerweile ist er es, der die Jugendlichen am Diabolo trainiert.

Für die Show am Wochenende hat seine Gruppe sich ausgedacht, dass hoch über dem Boden gespannte, meterlange Schnüre Grenzen darstellen sollen, die die bunten Jongliergeräte überwinden müssen. „Gar nicht so einfach, da muss man sehr genau arbeiten“, stellt der heute 37-Jährige mit Blick auf die aneinandergefügten Halbkugeln seiner Schützlinge fest, die immer wieder von den Schnüren plumpsen.

Besonders beeindruckt hat ihn in den Anfangsjahren des Festivals eine Notsituation, die ein gutes Ende fand: „Unser Zirkuszelt für die Aufführung stand plötzlich unter Wasser. Da ist die Bremer Shakespeare Company spontan eingesprungen und hat uns im Theater am Leibnizplatz Unterschlupf gewährt“, erzählt Zimmermann. Eine spontane Kooperation, die bis heute Bestand hat.

Alle drei Jahre wird das Treffen in der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus aufs Neue ausgerichtet. „Und zwei Jahre bereiten wir dafür vor“, betont Anna Müller beim Rundgang durch das Haus. Allein 35 pädagogische Fachkräfte und Ehrenamtliche, die zum Teil selber ehemalige Teilnehmer waren, sorgen dafür, dass der Alltag und die Trainingsstunden rund laufen. Gefördert wird das Traditionsprojekt durch das EU-Programm Erasmus+ „Jugend in Aktion“, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Bremer Sozialsenatorin sowie die Sparkasse.

Sprachbarrieren überwinden

Englisch ist in der Turnhalle des Lidice-Hauses oft zu hören. Es ist die gemeinsame Sprache der Jugendlichen, die insgesamt 15 Muttersprachen sprechen. Doch nicht alle beherrschen sie gut genug, um jedes Detail zu verstehen. Doch die Sprachbarriere hört spätestens dort auf, wo das gemeinsame Training beginnt. Die Jugendlichen zeigen sich einfach gegenseitig ihre Ideen für den Auftritt und feilen gemeinsam im Team an ihrer jeweiligen Zirkusnummer.

Mohammed beispielsweise nimmt Anlauf und springt auf die größte der bunten Balance-Kugeln und rollt sie mit seinen Füßen vorwärts. Dann setzt er dazu an, dort oben auch noch an zu tanzen, verliert das Gleichgewicht – und muss abspringen. „In der Show will ich Hip-Hop mit der Kugel verbinden“, berichtet der 17-jährige Syrer stockend. Erst vor neuen Monaten ist er nach seiner Flucht aus seiner kriegsgebeutelten Heimat in Bremen angekommen.

Dass Geflüchtete ganz selbstverständlich im Projekt mit dabei seien, gehöre zum Konzept, erklärt Müller. „Es zählt weniger, als einzelner im Rampenlicht zu glänzen, sondern wir verstehen Zirkus als Kunstform, die miteinander verbindet.“ Ein inklusiver Gedanke, durch den ebenso auch beeinträchtigte Jugendliche oder Kinder von ärmeren Familien willkommen sind. „Alle Zirkusschulen, die hier vertreten sind, verbindet das gemeinsame Verständnis, dass das Soziale im Vordergrund steht und keinesfalls der Wettkampf“, beschreibt es Müller.

Die Jugendlichen dürfen daher auch viel ­mitbestimmen und auf Augenhöhe mit den Trainern kreativ sein. Die Teilnehmer des „Zauberei“-Workshops wollen zum Beispiel mit ihrem Lehrmeister Daniel Hank, das Publikum mit Kartentricks verblüffen. „Das Schwierigste daran ist das Schauspielern, denn wir müssen ja verbergen, dass wir eigentlich schummeln“, findet 16-jährige Jannette vom Zirkus Fiffix.

Nebenan trainieren die Gruppenakrobaten. Immer paarweise mit verschränkten Armen fangen sie ein drittes Gruppenmitglied auf und schleudern es zurück auf die Füße. „Zu vielen unserer Übungen gehört eine große Portion Vertrauen der Akrobaten in ihr Gegenüber“, meint der finnische Trainer Antti Leinonen vom „Sirkus Magenta“. In Bezug auf das Motto der Show verrät er: „Wir werden in unserer Darbietung symbolisch zeigen, dass das Vertrauen überall auf der Welt durch Angst zurückgedrängt und es dadurch immer schwerer wird, Grenzen zu überwinden.“

Von Lampenfieber ist noch nichts zu spüren bei den Teilnehmern – eher volle Konzentration. Betreuerin Müller weiß bereits heute, dass ein Hochgefühl am Ende die Mühe entlohnen wird: „Wenn sie die Show bewältigt haben und sich gegenseitig in die Arme fallen, dann ist das ein tolles Gefühl, das zusammenschweißt.“

Weitere Informationen

Die Abschluss-Shows sind am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Juli, jeweils um 20 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26. Nähere Infos und Kartenvorbestellung unter www.bridgesforyouth.de sowie telefonisch unter 01 57 / 59 03 44 46. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt fünf Euro für Erwachsene, Familien zahlen 25 Euro.