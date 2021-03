Stadteinwärts an der Huchtinger Heerstraße gibt es für Fußgänger nur einen Trampelpfad. (Roland Scheitz)

Wann wird es an der Huchtinger Heerstraße endlich einen ausgebauten Geh- und Radweg stadteinwärts geben? Diese Frage und damit verbunden zahlreiche Anträge und Beschlüsse versendet das Huchtinger Stadtteilparlament seit Jahren an die Baubehörde.

Denn momentan gibt es auf weiten Strecken für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, nur einen Trampelpfad neben dem Radweg an der viel befahrenen Straße zwischen Brüsseler Straße und Carl-Hurtzig-Straße.

Nun gibt es Neuigkeiten dazu, wie und wann die Mängel behoben werden könnten. Zurzeit werde an einer Machbarkeitsstudie des Kommunalverbundes gearbeitet für eine Radschnellverbindung von Ganderkesee nach Bremen, teilt die Baubehörde mit. Auftraggeber sind die Stadt Bremen gemeinsam mit den Gemeinden Ganderkesee und Delmenhorst sowie des Landkreises Oldenburg.

Bis zum Herbst werden innerhalb der Machbarkeitsstudie Vorschläge erarbeitet, über welche Strecken und konkreten Maßnahmen die gewünschte Radschnellverbindung umgesetzt werden kann. Bis dahin seien laut Baubehörde aber keine kurzfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in Huchting möglich oder vorgesehen.

Sebastian Mannl, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) erklärte den Huchtinger Verkehrspolitikern dazu kürzlich, dass er das Verfahren gerne beschleunigen würde. Das ASV werde dazu das für die Machbarkeitsstudie zuständige Planungsbüro bereits nach Ostern mit konkreteren Planungsschritten beauftragen.

„Und dann können wir vor Ort mit dem Beirat und den Bürgern schauen, wie diese abstrakten Ideen vor Ort gesehen werden und die Ergebnisse wiederum in die Machbarkeitsstudie einspeisen“, kündigte Mannl an. Dennoch sei frühestens Ende 2023 mit Baubeginn der Radpremiumroute zu rechnen.

Ungeduld im Beirat

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses begrüßten den Vorschlag, die Planung für den Huchtinger Streckenabschnitt vorzuziehen. „Aber der fehlende Fußweg kann nicht länger warten“, so Renate Otto-Kleen (Grüne). Dieser müsse nun so schnell wie möglich hergestellt werden - so wie es der Beirat bereits mehrfach gefordert hatte.

Zuletzt 2018 stimmte der Beirat einem Vorschlag des Amtes für Straßen und Verkehr zu, wie ein Fußweg für 300.000 Euro an der kritischen Strecke stadteinwärts errichtet werden könnte. Gebaut wurde er aber nicht, weil keine Haushaltsmittel dafür eingeplant wurden.

„Es fällt mir unheimlich schwer, den Huchtingern zu erklären, dass dieses Stück nicht einmal notdürftig hergerichtet werden kann, sodass man da vernünftig und trockenen Fußes zur Schule und zum Einkaufen gehen kann“, sagte Beiratssprecher Falko Bries (SPD) während der Diskussion. Nochmals drei Jahre bis Bauende warten zu müssen, sei zu lang.

Ob es möglich ist, die existierende Planung des ASV für einen Gehweg als Teil der späteren Radpremiumroute vorzuziehen, versprach Sebastian Mannl, in seinem Amt prüfen zu lassen.