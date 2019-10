Schuldirektorin Frauke Brandt, Elternsprecherin Lucie Horn, Bauingenieur Benjamin Arslan und Architekt Christian Buck (v.l.) freuen sich über die neue Mensa. (Roland Scheitz)

Huchting. „Unsere Mensa ist ein schöner neuer Ort. Alle Kinder treffen sich am Mittag dort. Jeden Tag gibt´s tolles Essen auf dem Tisch. Das ist lecker, schmeckt echt gut und es ist frisch.“ Die Viertklässler der Grundschule an der Delfter Straße singen zur Eröffnung der neuen Mensa. Sechs Jahre sind vergangen von der Planung zur Offenen Ganztagsschule bis zur Einweihung des neuen Gebäudeteils. Die Kinder im letzten Schuljahr haben also fast ihre gesamte Grundschulzeit auf einer Baustelle verbracht. „Deshalb haben wir heute den vierten Jahrgang auch singen lassen, weil das die Kinder sind, die diese ganze Phase miterlebt haben“, sagt Schulleiterin Frauke Brandt. Bei Kürbissuppe, Zwiebelkuchen und Miniburgern feiern die Baubeteiligten am Mittwochnachmittag das Ende der Baustelle.

Der Start für die einzige Huchtinger Grundschule mit offenem Nachmittagsangebot war nicht einfach. Von dem Umwandlungsbeschluss zur Ganztagsschule erfuhr die Schulleiterin, wie sie sagt, im Herbst 2013 aus den Medien. Ihre Schule habe den Ausbau des Angebots aber befürwortet. Bereits seit dem Sommer 2015 können die knapp 450 Schüler und Schülerinnen zum Nachmittagsbetrieb angemeldet werden. Die notwendigen Umbauarbeiten sind jedoch erst jetzt abgeschlossen worden. Die Kinder aßen in der ersten Zeit an dem benachbarten Gymnasium. „Das war für uns aber sehr anstrengend. Es ist viel Zeit verloren gegangen und die Kinder mussten immer rhythmisiert werden, durften nie ausbrechen. Deswegen haben wir entschieden, wir essen jetzt in der Schule, selbst in der Bauzeit.“ Die Kinder hätten dann in Klassenräumen, auf dem Flur und in der Aula gegessen, erzählt Lucie Horn. Sie war bis zum letzten Sommer Schulelternsprecherin und ist Beiratsmitglied für Die Linke im Huchtinger Beirat.

Die Bauzeit war für die Grundschule eine Herausforderung. Schulleiterin Brandt erinnert in ihrer Rede, wie die Kollegen und Kinder nach den Sommerferien 2017 ihre Schule nicht wiedererkannt hätten. Ein abgesperrter Eingang, offene Flurdecken und nicht begehbare Gebäudeteile hätten Umzüge zwischen verschiedenen Räumen notwendig gemacht. Auch Elternsprecherin Horn beschreibt die Bauphase als stockend. „Es hat sehr lange gedauert, bis die überhaupt angefangen haben zu bauen. Es bedurfte auch eines Elternbriefes, damit da endlich was passiert.“ Der für den Bau bei der städtischen Gesellschaft Immobilien Bremen (IB) Verantwortliche Lars Weper erklärte zu den Verzögerungen seinerzeit, es habe Schwierigkeiten mit einer beteiligten Firma wegen des Brandschutzkonzeptes gegeben. Zwischenzeitlich hatte der Huchtinger Beirat sogar diskutiert, den Offenen Ganztag auszusetzen.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sagt in ihrer Ansprache, es habe sich um eine Baustelle gehandelt, die ihre „erste Amtszeit in besonderer Art begleitet hat.“ Sie bedankt sich bei allen Beteiligten, Lehrern, Kindern und Eltern. „Baustelle und Grundschule sind zwei sich nicht unbedingt organisch vertragende Systeme.“ Auch als Reaktion auf die Schwierigkeiten im Bau habe der Senat eine Senatskommission gegründet, die sich mit Schul- und Kitabau beschäftigen solle. Die Politiker wollten an Fallbeispielen lernen, wie solche Neu- und Erweiterungsbauten anders gestaltet werden könnten. Konkret hätten sie mitgenommen, dass eine gute Unterstützung der Schulleitung gewährleistet sein müsse. „Eine Schulleitung ist eben keine Bauleitung“, sagte Bogedan.

Kosten von 4,3 Millionen überschritten

Für den Umbau der Schule hatte die verantwortliche städtische Immobiliengesellschaft Immobilien Bremen (IB) laut Pressestelle des Senats insgesamt ein Budget von 4,3 Millionen Euro zur Verfügung. Auf rund einer rund 820 Quadratmeter großen Grundfläche wurden neben der Mensa, einer Großküche und Wirtschaftsflächen auch drei schulische Differenzierungsräume im Obergeschoss gebaut. Außerdem wurden in einem Bestandsgebäude neue, behindertengerechte Sanitärräume eingerichtet und Verwaltungsräume geschaffen. Das geplante Budget wurde überschritten, sagt Lars Weper, weil viele Maßnahmen im Bestand mitgemacht worden seien. Gerade Brandschutzmaßnahmen würden Geld kosten. Wieviel teurer es geworden sei, könne er jetzt noch nicht sagen.

Brandt findet, die neue Mensa sei das Herzstück der Schule. Die rund 160 Schüler aus dem Ganztagsbetrieb essen hier seit diesem Schuljahr in zwei Schichten. Die Mensa hat 144 Plätze und wurde in das bereits bestehende Gebäude integriert. Vorher war dort ein Innenhof, der die Mensa nun zu zwei Seiten mit kleinen Freiflächen flankiert. Die Schulleiterin erzählt, das Kollegium habe sich die Mensa im Innenhof so gewünscht. „Die Kinder merken, dass das etwas Besonderes ist. Durch die Holzelemente und das Farbkonzept hat das einfach etwas Schönes. Die Kinder halten sich hier gerne auf.“ Auch Elternsprecherin Horn findet die neue Mensa „richtig toll.“ Die Kinder essen an hellen Holztischen. Der Fußboden ist leuchtend rot. „Rot im Sinne von Herzstück“ sagt auch Bauingenieur Benjamin Arslan vom Architekturbüro Gruppe GME als verantwortlicher Bauleiter.

Die Schulleiterin bedankt sich zum Abschluss bei allen Beteiligten für die harte Arbeit und vergisst auch Elektriker und Hausmeister nicht. „Wir freuen uns jetzt auf Ruhe und ganz normalen Alltag.“ Der ruhige Alltag begann für die Kinder in dieser Woche mit Nudeln und Tomatensauce, Erbseneintopf und Schokopudding.