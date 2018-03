Landesschultheatertreffen in der Schwankhalle über die Bühne gegangen, besser gesagt: gleich über mehrere Probebühnen. Denn im Mittelpunkt des Treffen stehen vor allem Workshops und die Probenarbeit. Den Schülern wird dabei die Gelegenheit geboten, mit Studenten des Faches „Darstellendes Spiel“ von der Leibniz-Universität Hannover und aus der Hochschule der Künste in Braunschweig zusammenzuarbeiten.

Das nutzte auch die Oberschule Habenhausen. Hier bietet die Lehrerin Nina Gödde ein Theaterprofil an, an dem Schüler aus verschiedenen Klassenstufen teilnehmen können. Mit der Gruppe ihres Profils hat sie bereits zu Beginn des Schuljahres begonnen, ein eigenes Stück zu entwickeln. Es trägt den Titel „Utopia“. Sie stellen ihre Utopien szenisch vor und beschreiben unterschiedliche Welten. Unter anderem gibt es eine dunkle Welt und eine Crazy-Welt.

Die Studentin Elba de Bruin von der Leibniz-Universität aus Hannover half auf dem Treffen den Habenhauser, ihrem Stück den Feinschliff zu geben. „Es kommt vor allem darauf, nicht in die Ideen der Schüler einzugreifen, die das Stück entwickeln“, sagt sie. Und es geht auch nicht um Fehlersuche, sondern um wertschätzende Anmerkungen. Im Fokus stehen darum handwerkliche Kniffe, die den Jungschauspielern helfen, ihre Ideen über die Rampe zu bringen. Neben der Oberschule Habenhausen kamen zum Landesschultheatertreffen auch Gruppen der Oberschule Am Barkhof, der Gesamtschule Mitte/Brokstraße, der Oberschule am Leibnizplatz und der Wilhelm-Kaisen-Oberschule. Es zeigte sich eine große Spannbreite der Themen: Die Gruppe der Oberschule Am Barkhof wagt sich etwa an das absurde Theater und arbeitet an dem Stück „Der Herrscher“ von Eugéne Ionesco. Der Leistungskurs „Darstellendes Spiel“ der Oberschule Leibnizplatz entschied sich für die Eigenproduktion „Die Show des Lebens“, die sich an die Truman-Show anlehnt.

Veranstalter des Landestheatertreffens ist der Fachverband für Theater in der Schule (Fats). „Eine Woche abtauchen in Theatermachen, Theater gucken, über Theater sprechen, neue Menschen kennenlernen, neue Theaterwelten kennenlernen, mit eigenen Produktionen weiterkommen, einfach mal wirklich sich nur um Theater kümmern können. Das ist das Ziel des Treffens„, sagt Nadia Makhali. Für die Vorsitzende des Verbandes bietet Bremen dafür gute Bedingungen. „Theatermachen entwickelt sich hier sehr vorteilhaft und auch rasant. Es wird an immer mehr Schulen tatsächlich auch als Schulfach angeboten.“ Die Finanzierung des Festivals durch die Senatorin für Kinder und Bildung zählt sie ebenfalls zu den guten Rahmenbedingungen. Die Schüler könnten hier Theaterprojekte, die bereits angefangen haben, in Ruhe und mit Unterstützung von uaßen weiterentwickeln.

Makhali sieht im Theater als Schulfach eine Chance, Schüler in ihren Lebenswelten anzutreffen. „Schultheater funktioniert mittlerweile nicht mehr so, dass man sagt, hier ist dein Text, jetzt machen wir noch ein schönes Bühnenbild und du lernst schön deinen Text und sprichst ihn dann möglichst dramatisch aus.“ Neben den künstlerischen Aspekt steht die Eigenbeteiligung der Schüler im Mittelpunkt. „Sie lernen, mit einem gewissen theoretischen Hintergrund besser reflektieren und analysieren zu können, was man an welcher Stelle warum macht.“

Auch die Erfahrung, dass Kreativität nicht irgendeiner Fantasie entspringt, sondern nach bestimmten Kriterien entwickelt werden kann, hält Nadia Makhali für wertvoll. „Es geht dabei sehr stark um postdramatische Ansätze, die eher nicht vom Text ausgehen, sondern von bestimmten ästhetischen Mitteln, die angewandt werden können“, betont die Theaterlehrerein aus der Stadtmitte.