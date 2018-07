Ramona (Frauke Wilhelm, links) und Ramon (Nomena Struß) nehmen Kurs auf die Hafenbar. Sie empfangen Gäste, die auf dem Wasserweg anreisen – so beginnt ihre Show. (Kuhaupt)

Woltmershausen. „Ich will Wassertaxifahrer werden“ erklärt Ramon – und damit sind die Themen des Abends gesetzt: Wasser, Weser, Schiffsbewegungen. Unter der Überschrift „Von Wassertaxis und anderen Bootsangelegenheiten“ präsentieren die Gastgeber Ramon und Ramona mit der dritten „Golden-City-Lankenau-Show“ im Lankenauer Höft eine schräge Mischung aus Musik, Film und Talk.

Kneipenwirtin Ramona (Frauke Wilhelm), und an ihrer Seite Ramon (Nomena Struß) sowie das Golden City-Team betreiben die temporäre Hafenbar, die zuvor ihren Platz beim Europahafen hatte, jetzt als Zwischennutzer in der ehemaligen Gastronomie am Lankenauer Höft. In der aktuellen Show schaffen sie ein Cross-over von Hafen- und Kneipenwelt, tauchen ein in die lokale Geschichte. Und mit welchen Herausforderungen es verbunden ist, Wassertaxifahrer zu werden, wird Ramon, „der Junge vom Hafen“, im Laufe des Abends von Fachleuten auch erfahren.

„Ein Outdoor-Event“, stellt ein Besucher verwundert fest. Denn die Show beginnt nicht auf der Bühne, sondern am Weserufer. Einige Gäste kommen mit Schiffen und werden von Ramon per „Ruderbootbringdienst“ abgeholt, ehe sie in die Hafenbar ziehen.

Vor vollem Haus verbreiten die Musiker rasch Hafenstimmung. Mit „In Lankenau, da ist der Himmel blau“ beginnen Ramon (Flöte, Gesang), Ramona (Gitarre, Gesang, Querflöte), Egon Rammé (Akkordeon) und Bassam Alatassi am Schlagzeug den hochsommerlichen Abend mit einer schmissigen Zustandsbeschreibung. Weitere Lieder handeln von Liebe und Sehnsucht, Schiffen und Fernweh. Musikalisch schlagen sie im Verlauf des Abends mit überwiegend maritimen Songs einen Bogen von Hildegard Knefs „Jeden Abend steh’ ich am Hafen“ über Freddy Quinn-Klassiker bis hin zum Abwaschmädchenlied aus der Dreigroschenoper.

Zwischendurch erklärt Ramon mit Vokuhila-Frisur, Schnäuzer und goldener Fransenjacke immer wieder seine Sicht auf die Dinge: „Auf dem Wasser ist man gleicher, egal, ob man Opa Piepenbrink ist oder ob man ’nen großen Dampfer hat.“ Und ergänzt: „Auf’ m Wasser ist man sich ein bisschen näher.“ Dann steigen Ramon und Ramona in die Geschichte der Gegend ein. Sie liefern Hintergründe über den aktuellen Standort ihrer Hafenbar und erzählen von früher: Das Lankenauer Höft sei ein beliebter Ausflugsort für Bremer gewesen. Dort sei sogar eine Fähre gependelt: Die Gröpelinger kamen rüber zum Baden, und die Pusdorfer fuhren auf die andere Seite zum Arbeiten. Am Lankenauer Strand konnte man zelten, und in der Weser schwimmen. Zu einer Zeit, „als die Kinder noch wussten, was Ebbe und Flut ist“, wie Ramona feststellt. Das frühere Dorf Lankenau und der lange und beliebte Badestrand mussten weichen, als der Neustädter Hafen gebaut wurde.

Das Musikprogramm ist von mehreren informellen Talkrunden gespickt, in denen mehr als ein halbes Dutzend Gäste zu Wort kommen. Sie alle haben alle eine große Nähe zum Wasser. So ist zum Beispiel in der Runde ein junger Mann dabei, der Kojen auf einem Hostel-Schiff anbietet, und Menschen den Traum ermöglicht, auf einem Boot zu übernachten.

Passagiere auf dem Schiff eines Veranstaltungsmachers könnten es bei Fahrten auf der Weser genießen, die Stadt an sich vorbeiziehen zu lassen. Davon berichtet dieser. Ein anderer Talk-Gast bemüht sich mit seinem Verein, einen Traditionssegler zu erhalten, ein anderer vermittelt Interessierten das Segelhandwerk und eine Frau möchte einen alten Schwimmbagger zu einem Kunstort machen.

Zu Wort kommt auch ein Unternehmer, der mit weiteren Kollegen ein Modellprojekt initiiert hat: die Fähre Alma. Sie bringt Menschen auf der Weser in die Überseestadt, wodurch Verkehrsstaus auf den Straßen vermieden werden. Die Fähre sei zwar nicht so schnell, räumt der Vertreter der Reederei Hal Över ein, aber es gäbe an Bord Cappuccino und WLAN.

Im Europahafen, berichtet ein weiterer Talk-Gast, könne jeder ohne Führerschein ein Motorboot mit 15-PS-Außenbordmotor chartern. Ein grundsätzliches Problem, das sehen alle Wasser-Experten, seien die in Bremen fehlenden Boots-Anlegeplätze.

Gelegenheit zum Klönschnack bei Frikadellen, Forellen und Bier bietet die Showpause, ehe Ramon und Ramona als weiteren Programmpunkt einen selbst gedrehten Film vorführen. Mit einer Kamera haben sich die beiden zu Land und auf dem Wasser im Quartier umgesehen und stellen Persönlichkeiten aus Pusdorf vor.

Zentrales Thema der Show ist immer wieder der Weserfluss. Und das Fazit: Das Wasser muss mehr genutzt werden. Eine weitere Erkenntnis: Die Weser trennt nicht, sondern verbindet.

Zwischendurch und zum Schluss kommt richtig Stimmung auf. Die Zuschauer stehen, schunkeln und singen mit. Ob Ramon es schafft, Wassertaxifahrer zu werden, wird sich zeigen. Ideen für mehr Bewegung auf und über das Wasser gab es genug.

Weitere Informationen

Am Freitag, 27. Juli, 19 Uhr, tritt "The Big John Bates Noirchestra" in der Hafenbar auf. Abstruses Musiktheater gibt es Sonntag, 29. Juli, 16 Uhr. Mehr unter www.goldencity-bremen.de.