„Der Schaden liegt voraussichtlich im sechsstelligen Bereich“, sagt Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen. Voraussichtlich fünf Monate wird nach seiner Schätzung die Behebung der Schäden dauern. Der Kita-Betrieb sei allerdings nicht betroffen, ein Cateringservice werde die Verköstigung der Kinder übernehmen. Ein fehlerhafter Abwasseranschluss an der Spülmaschine hat Küche und Café großflächig unter Wasser gesetzt. Nicht nur die Fußbodenkonstruktion, auch Zwischenwände und Mobiliar müssen entfernt und ersetzt werden. Den gesamten Bereich wieder trockenzulegen wird laut Schulz einige Zeit in Anspruch nehmen, erst danach könne die Innenausstattung abermals in Angriff genommen werden. Der Fall wird jetzt als Versicherungsschaden juristisch bearbeitet.