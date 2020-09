Mehr Verbindungen über den Fluss – wie hier die Weserfähre „Pusdorp“ – wünschen sich die Woltmershauser als Ergänzung im Verkehrsentwicklungsplan 2025. (Bernd Kramer)

Es ist die Gelegenheit für den Neustädter und den Woltmershauser Beirat, ihre zentralen Wünsche an ein besseres Miteinander auf den Verbindungswegen im Stadtteil gegenüber der Verkehrsbehörde zu unterstreichen: Denn dort sammeln die Fachleute derzeit Stellungnahmen von allen Bremer Beiräten ein, um den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt auf die kommenden Jahre auszurichten. Dabei setzen die beiden Stadtteilparlamente völlig unterschiedliche Akzente.

In Woltmershausen drängen die Beiratsmitglieder darauf, die Straßen im Umfeld des Tabakquartiers schnellstmöglich so umzugestalten, dass die zusätzlichen Stadtteil-Bewohner keinen Verkehrskollaps erzeugen. Dazu zählt an erster Stelle der neue Tunnel unter den Bahngleisen hindurch, den die Stadt dort als neuen Durchstich zum Neustadtsgüterbahnhof für Busse sowie Rad- und Fußverkehr vorsieht. „Der Beirat Woltmershausen fordert den sofortigen Planungsbeginn sowie die zeitnahe Umsetzung dieser Maßnahme“, schreiben die Stadtteilpolitiker.

Zusätzlich wollen sie den Stadtteil besser an die Bundesstraßen 6 und 75 angebunden sehen, um den bereits bestehenden Engpass am Pusdorfer Tunnel zu entlasten. Daher verlangen die Beiratsmitglieder „den Wiederanschluss der Senator-Apelt-Straße mit einer ausreichend starken Zu- und Abfahrtsmöglichkeit an die B 6 /75 an der sogenannten Picasso-Kreuzung.“ Mit Letzterer ist der Neustädter Knoten gemeint, an dem sich verschiedene Stadtstraßen mit der A 281 und der Bundesstraße kreuzen. Auch eine neue Forderung kommt an diesem Knotenpunkt ins Spiel: So sei „die Einrichtung einer weiteren Auffahrt auf die A 281 zu prüfen.“ In der vorangegangenen Beiratsdiskussion gab es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob solch ein Vorstoß, wie ihn die CDU in dem Papier sehen wollte, in der Stellungnahme mit nur einem Satz taktisch klug platziert sei.

Einig waren sich die Woltmershauser aber in der Frage, dass sie noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode der Bremer Regierung auf einem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im Stadtteil bestehen.

Als neue Verbindungen über die Weser begrüßen die Woltmershauser die im Koalitionsvertrag genannte Weserbrücke für Fußgänger und Radfahrer zwischen Woltmershausen und dem Kellogg-Quartier. Der Beirat bittet aber darum, zu prüfen, ob die Brücke auch von Bussen und Bahnen genutzt werden könnte.

Außerdem engagiert sich der Beirat für den Erhalt und Ausbau diverser Fährverbindungen und fordert in diesem Punkt eine stärkere Unterstützung durch den Senat. Nicht nur für die bereits bestehende Verbindung von Gröpelingen zum Lankenauer Höft. Dem Beirat schweben auch Ideen zu einer neuen Verbindung zum Schichtwechsel größerer Firmen zwischen dem Güterverkehrszentrum sowie Walle und Gröpelingen vor.

Außerdem verweist der Beirat auf die Chance, die die anstehende Erneuerung des Weserdeichs mit sich bringt. Es sei die Gelegenheit, „den Weserradweg wirklich an der Weser durch Bremen zu führen bis zum Lankenauer Höft. Mit Fähre und Anleger kann Seehausen erreicht werden.“ Zum wiederholten Male verlangen die Woltmershauser daher auch, möglichst schnell einen Radweg von Woltmershausen entlang der Weser bis zur Neustadt zu bauen.

Neustädter wollen Parkraumstrategie

Letztere Verbindung dürfte ganz im Sinne des Neustädter Beirates sein, der ebenfalls die Wege für Fahrradfahrer kürzer und komfortabler sehen will. Dazu zählen aus Sicht des Beirates auch die zwei Fahrradbrücken, die über den Stadtwerder von der Piepe zum Tiefer führen sollen, um den Wallring durchgehend befahrbar zu machen.

Einer der wichtigsten Punkte aus Neustädter Sicht ist das Ziel, den vielerorts vorhandenen Parkdruck erheblich zu verringern und Fußgängern mehr Freiraum zu verschaffen. Es sei „dringend und überfällig“, schreiben die Beiratsmitglieder in ihrer Stellungnahme, die von der Bremischen Bürgerschaft dazu bereits 2014 beschlossenen Maßnahmen umzusetzen.

Der Beirat fordert besonders die Einrichtung der bereits geforderten Bewohnerparkzonen in der Alten Neustadt ein. In neu zu planenden Wohnvierteln und in heute bereits besonders belasteten Bereichen solle der Bau und Betrieb von Quartiersparkplätzen und -garagen geprüft werden, um den Bewohnern „eine Alternative zum Gehwegparken zu ermöglichen“, steht in dem einstimmig beschlossenen Papier. Der Beirat besteht darauf, dass stärkere Kontrollen von Falschparkern auf Gehwegen notwendig sind. Diese Haltung hatte sich zuletzt in der Diskussion um die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Schulwegen gezeigt. Letzteres Anliegen findet sich auch in der Stellungnahme zum VEP unter dem Titel „prioritär zu berücksichtigende Maßnahmen“ wieder. Ebenfalls zu den wichtigsten Maßnahmen zählt der Beirat auch angesichts der hohen Verkehrsbelastung ein Verkehrskonzept für den gesamten Ortsteil Huckelriede.

Bedingungen stellt der Beirat zu dem Ziel der Regierung, bis 2030 eine möglichst autofreie Innenstadt zu erreichen. Damit es nicht zu negativen Auswirkungen für die Neustadt komme, müsse mehr Platz und bessere Querungsmöglichkeiten für Rad- und Fußverkehr auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke geschaffen werden. Die Umgestaltungen der Friedrich-Ebert- und der Langemarckstraße müssten darauf abgestimmt werden. Und zuletzt müsse der Ringschluss der A 281 fertig sein.