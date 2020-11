Nahe der Eisenbahnschienen am Neustadtsbahnhof können Hundehalter ihre Tiere seit 2018 legal ohne Leine spielen lassen. Ohne Konflikte mit Joggern, Radfahrern oder Autofahrern fürchten zu müssen. (Roland Scheitz)

Es bleibt dabei: Frauchen und Herrchen können ihre Hunde in Huchting weiterhin nicht ganzjährig legal frei herumlaufen lassen. Wie kürzlich im Umweltausschuss des Beirates deutlich wurde, hat die Umweltbehörde einen Vorschlag des Beirates für eine sogenannte Hundefreilauffläche abgelehnt. Weitere geeignete Areale sind momentan nicht in Sicht.

Das Stadtteilparlament hatte vor knapp einem Jahr der Behörde vorgeschlagen, ein Gebiet im Grünzug Sodenmatt am Verbindungsweg zwischen dem Hallenbad und dem Sodenmattsee für spielende Hunde freizugeben. „Da spielen heute bereits einige Hunde, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können“, sagte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann.

Doch nun liegt die Antwort vor: Aufgrund der Nähe zum viel genutzten Fußgängerweg befürchten die Fachleute Konflikte zwischen Passanten und Tieren. Daher sei ein solider Zaun nötig, der jedoch zu teuer sei und zudem „nicht ins Landschaftsbild passen würde, das von seiner Weitläufigkeit lebt“, verlas Schlesselmann den Brief aus dem Bauressort bei der Sitzung.

„Ich bedauere das sehr, weil das die einzige Fläche war, auf die wir uns nach langem Ringen einigen konnten“, sagte Ausschusssprecher Gregor Rietz (CDU). Zuvor waren auch andere Areale im Stadtteil in der Diskussion gewesen, so auch ein Gebiet im Park links der Weser, gegen das sich jedoch die Mehrheit im Beirat ausgesprochen hatte. Unter anderem deshalb, weil es eher am Rande einiger Ortsteile lag, und daher für viele Bürger zu schlecht zu erreichen wäre.

Konflikte vermeiden

Schlesselmann hätte sich die Freilauffläche im Grünzug Sodenmatt auch ohne Zaun vorstellen können. Rietz hingegen vertrat die Ansicht, „dass wir die Gebiete einzäunen müssen, denn sonst schießen die Hunde darüber hinaus und es kommt zu Konflikten mit Radfahrern“, so der Christdemokrat.

Seit 2011 sucht die Baubehörde in Kooperation mit den Bremer Beiräten Flächen, auf denen Hundehalter ihre Vierbeiner ganzjährig legal frei laufen lassen können. Denn insbesondere während der Brut- und Setzzeit von Vögeln gilt in Bremen Leinenzwang. Und auch abseits dieser Monate müssen sich Hundehalter in der Hansestadt an eine allgemeine Leinenpflicht halten. In von Menschen stark besuchten Bereichen wie Fußgängerzonen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufszentren sowie in abgegrenzten Park-, Garten- und Grünanlagen, die der Allgemeinheit zugänglich sind.

Offizielle Hundefreilaufflächen gibt es bislang nur in Sebaldsbrück am Rande des Carl-Goerdeler-Parks sowie links der Weser in den Neustadtswallanlagen neben dem Neustadtsbahnhof. In Huchting hätten die Stadtteilpolitiker ebenfalls gerne so eine Zone eingerichtet. Zumal im November vergangenen Jahres ein Bürgerantrag zu dem Thema eingegangen war.

Auch Christian Schlesselmann zeigte sich enttäuscht, dass es nicht geklappt hat mit dem Vorschlag im Grünzug Sodenmatt. „Nun wird es sehr schwierig, denn wir haben wenige Flächen im Stadtteil, die frei zur Verfügung stehen und nicht durch andere Nutzungen belegt sind oder bebaut werden sollen, so der Ortsamtsleiter..

Gregor Rietz forderte sowohl die Beiratsmitglieder als auch die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil auf, nochmals intensiv auf die Suche nach möglichen Freilaufflächen zu gehen. Ideen nimmt ab sofort das Ortsamt entgegen. Rietz: „Bis uns die zündende Idee kommt, müssen wir das Thema leider vertagen.“