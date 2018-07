Lehrerin Ingrid Parvee (links) hat ein wachsames Auge darauf, dass keiner beim Katoschka-Spiel schummelt und vergibt auch die Punkte. (Walter Gerbracht)

Woltmershausen. Sonne, Spiel und Spaß: Zum Abschluss des diesjährigen Integrationsprojektes veranstaltete das Jugendzentrum Roter Sand in Woltmershausen ein interkulturelles Fest. Bereits zum dritten Mal bot die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes ein mehrtägiges Freizeitprogramm an, das sich sowohl an Geflüchtete als auch einheimische Kinder mit und ohne Migrationshintergrund richtete und auch Ausflüge beinhaltete, zum Beispiel zum Serengeti Park und ins Jump House, eine Trampolinhalle in Hamburg.

Rund 30 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 22 Jahren waren zum interkulturellen Fest gekommen, um gemeinsam zu spielen, zu essen und sich auszutauschen. Begleitet von Musik in verschiedenen Sprachen fanden sie sich in kleinen Gruppen zusammen und probierten Spiele aus aller Welt aus.

Außer dem skandinavischen Kubb oder dem italienischen Boccia standen auch Klassiker unter den deutschen Spielen wie Eierlauf, Sackhüpfen oder Topfschlagen auf dem Programm. Anschließend wurden typische Gerichte aus den jeweiligen Kulturkreisen der Kinder und Jugendlichen gegessen, darunter das libanesische Fleischgericht Kibbe Nayé, die arabischen Hackfleischtaschen Sfiha oder das türkische Gebäck Baklava.

Zum Mitmachen motivieren

Zusätzlich zu den Kindern, die regelmäßig ins „Jugi“ kommen, nahmen auch Mitglieder der Gruppe „Participo“ teil, einem ebenfalls vom Deutschen Roten Kreuz getragenen Begegnungsprojekt für junge Menschen ab 15 Jahren. Die oft erst seit Kurzem in Deutschland lebenden Jugendlichen sollten durch die gemeinsamen Aktivitäten motiviert werden, auch die anderen Angebote des Jugendzentrums zu nutzen, erzählt Janina Raab. Sie leitet das Projekt „Participo“ und ist als pädagogische Mitarbeiterin im Jugendzentrum unter anderem für die Mädchenarbeit zuständig.

Woltmershausen sei ein sehr multikultureller Stadtteil, findet sie, und das spiegele sich auch im Jugendzentrum wider: „Die Vielfalt macht unsere Einrichtung aus.“ Dass sich viele der Kinder untereinander in ihren Muttersprachen unterhalten könnten, helfe ihnen vor allem am Anfang bei der Verständigung. Zur Not gehe es aber auch „mit Händen und Füßen“.

Seit der Eröffnung im Oktober 2016 bietet das „Jugi“ über das jährliche Integrationsprojekt hinaus ein vielseitiges Programm, zurzeit an sechs Tagen in der Woche. Ab August wird die Einrichtung zusätzlich sonntags geöffnet sein. Ausflüge, Seminare und Kochkurse zählen ebenso zum Angebot wie ein spezieller Tag für Mädchen sowie für Jungen. Viel Wert werde auf die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die Planung der Aktivitäten gelegt, sagt Janina Raab. Sie dürften über die Ausflugsziele abstimmen, anschließend werde besprochen, was verbessert werden könnte. Bei der Zielgruppe kommt das Konzept offenbar gut an. Für die 13-jährige Lee-Ann waren die Tiere und Achterbahnen im Serengeti-Park ein tolles Erlebnis. Auch Safa (19) ist begeistert von den Erlebnissen der letzten Tage. Was sie in ihren Wunschballon schreibt, der am Ende des Festes auf die Reise geschickt wird, weiß sie genau: „Dass ich nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein kann“.