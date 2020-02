Vor einundeinhalb Jahren hat Helke Rah ihr Geschäft an der Lahnstraße eröffnet. Seit zwei Monaten ist die Illustratorin stets mit ihrer vier Monate alten Tochter Lieke im Mooi & Fien anzutreffen. (Roland Scheitz)

„Wäre ich noch 20, würde ich hier wohnen“, scherzt Helke Rah. In Ihrem Laden Mooi & Fien hängen Zeichnungen an den Wänden. Frauen mit wallenden Haaren, Männer mit Bärten, Segelschiffe, Meerestiere und Wellen sind zu sehen. Viel blaue und schwarze Farbe auf weißem Grund. Postkartenständer und bedruckte Kalender wechseln sich mit Textilien und Keramik ab. Wer Helke Rahs Geschäft in der Lahnstraße betritt, sieht die ­Illustratorin Helke Rah meistens an ihrem Schreibtisch sitzen. Fast immer zeichnet sie. Weiter hinten im Geschäft ist das Lager. In Holzregalen liegen Stapel mit gedruckten Postern, Postkarten und Pappkartons. Daneben eine Küche mit Tisch und Stühlen. Es sieht fast wie in einer Wohnung aus.

Seit anderthalb Jahren hat Helke Rah ihr eigenes Geschäft. Zwischen dem Traditionsbuchladen Harlekin und dem Café Lisboa befindet sich der Conceptstore für Illustration, wie es auf Rahs Instagramseite heißt. Im Laden verkauft sie, zeichnet und verpackt Bestellungen für den Onlineshop. Helke Rah ist fünf Tage pro Woche hier. Seit zwei Monaten immer zusammen mit ihrer viermonatigen Tochter Lieke. Das Baby schläft in einem Tragegestell an Helke Rahs Brust und Bauch, den Kopf stets dicht an die Mutter gekuschelt.

Wie sie zum Zeichnen gekommen ist? Helke Rah beschreibt ihre Kindheit so: „Ich kann mich nicht erinnern, einmal nicht gezeichnet zu haben. Sonst hatte ich eigentlich keine Hobbys.“ Rah ist in Ostfriesland geboren und studierte Kunst in Köln. Während des Studiums begann sie parallel ein Lehramtsstudium. Weil das Sicherheit versprach. „Alle haben immer gefragt: „Was machst du damit? Kunst, das ist ja mutig. Was hast du denn vor?’ Dann habe ich plötzlich Schiss bekommen.“ Das Parallelstudium brach sie wieder ab. Lehrerin wollte Rah nämlich gar nicht werden. Mit 23 kam sie nach Bremen, das Kunstdiplom in der Tasche. „Es hat mich immer in den Norden gezogen.“ Dass Rah an der Küste aufwuchs, findet sich auch im Namen des Geschäftes. Mooi & Fien ist ostfriesisches Plattdeutsch und bedeutet schön und fein.“

Rah fing an, online Zeichnungen und bedruckte Textilien zu verkaufen. „Wenn ich mir die Sachen heute angucke, kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das war halt der Start“, sagt sie und fasst sich an den Kopf. Gleichzeitig arbeitete sie in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Die Kunst wurde immer mehr, die Arbeit „schleichend immer weniger.“ Seit fünf Jahren ist sie selbstständig.

Rah zeichnet am Tablet. Kleinere Originale bemalt sie mit der Hand. Sie sagt über ihre Zeichnungen: „Sie sind melancholisch. Ich habe es oft, dass Leute sagen, meine Zeichnungen würden sie berühren. Das empfinde ich als Kompliment.“ Das Maritime in ihren Bildern komme „aus der Heimat.“ Sie zeichnet gerne Wasser und Haare, beides fließt oft in ihre Bilder ein. Die Menschen gucken dem Betrachter selten direkt in die Augen. Das möge sie einfach nicht so.“

Die Räume in der Lahnstraße sind Rahs eigener Laden, aber nicht ihr erster. In Köln betrieb die 34-jährige zusammen mit Studienfreundinnen ein kleines Geschäft im Haus einer Bekannten. „Das war für mich der Startschuss. Ich habe gemerkt: So was will ich machen und irgendwann meinen eigenen Laden haben.“ In Bremen betrieb sie mit drei anderen Menschen schon einen Pop-up-Store an der Neustadtcontrescarpe, das Nordgestöber. „Den Laden haben wir für drei Monate aus dem Boden gestampft“, erzählt Rah. „Da habe ich festgestellt, wie gut ich die Neustadt finde und wie gerne ich die Leute hier mag. Man kann hier so schön schnacken.“ Sie suchte nach Räumen, fand den Laden und eröffnete ihn im April 2018.

Inzwischen hat Helke Rah Stammkunden, die auch Flyer und individuelle Karten bei ihr bestellen. Oft für Hochzeiten und Geburten. Eine Kundin kommt herein. Man kennt sich in der Neustadt. „Ach, Du willst Dein Bild abholen? Ist der Rahmen aus dem richtigen Holz?“, fragt Helke Rah. Die Kundin erkundigt sich nach Rahs belegter Stimme, dann eine kurze Plauderei über das Baby. In der Schwangerschaft arbeitete Helke Rah unbeeindruckt weiter. „Ich war damals unglaublich müde und habe oft auf dem Sofa geschlafen“, sagt sie und deutet auf das graue Möbelstück neben dem Schreibtisch. „Wenn jemand hereingekommen ist, bin ich aufgesprungen und habe mir mit den Händen schnell die Haare geglättet.“

Im August und September des vergangenen Jahres hatte der Laden geschlossen, im Oktober half die Schwester, und im November war Helke Rah wieder da. Ihre Kunden hätten auf die Schwangerschaft neugierig reagiert und seien gespannt gewesen, wie es mit dem Laden weitergehe, erinnert sich Rah. „Manche sind auch nur reingekommen, um das Baby zu sehen.“ Wenn Lieke schläft, bemalt Helke Rah mit einem Porzellanstift Tassen, zeichnet am Computer oder verpackt Bestellungen. Ist ihre Tochter wach, wird zusammen gespielt. Bis zum nächsten Schläfchen. Zu Hause zeichnet Helke Rah seit Liekes Geburt gar nicht mehr.

Momentan sucht die Illustratorin für Lieke einen Krippenplatz. „Ich will alles so machen wie jetzt auch, nur wieder mit mehr Zeit.“ Sie denkt schon einige Jahre weiter. Vielleicht könne ihre Tochter dann bei ihr sitzen und auch ein bisschen malen, stellt sie sich vor. Über reduzierte Öffnungszeiten macht sie sich noch keine Gedanken. „Die Leute, die kommen wollen, kommen ja. Auch wenn ich zwei Stunden früher zu mache“, sagt Rah. „Für mich ist das jetzt erst der Anfang.“ Für ihre Tochter sei der Laden wie ein zweites Zuhause, in ihm bringen Mutter und Tochter fast genauso viel Zeit wie in der Wohnung. „So wie es gerade läuft, finde ich es ziemlich gut“, stellt Helke Rah zufrieden fest.

Weitere Informationen

Bis Ende März ist der Laden Mooi & Fien

montags und donnerstags geschlossen, dienstags, mittwochs und freitags ist er von

13 bis 17 Uhr und sonnabends von 11 bis 15 Uhr geöffnet.