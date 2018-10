Verteilen rote Zettel: Jonas Daldrup (von links), Wolfgang Meyer, Wolfgang Schnecking, Sinah, Gunnar Christiansen, Wolfgang Köhler-Naumann und Gunter Mischner. (Roland Scheitz)

Neustadt. Es ist Freitag, 15.30 Uhr. In der Lahnstraße/Ecke Wiesbadener Straße kommen Menschen zusammen, die wetterfeste Kleidung tragen und sich mit Handschlag begrüßen. Sie haben einen Plan. Einer von ihnen verteilt Packen roter Zettel an die anderen. Sie studieren kurz den Text, nicken sich zu und marschieren los. An der Ecke Biebericher Straße hat jemand sein Auto zu nah am Scheitelpunkt der Kurve geparkt – der erste Fall.

Einer der Menschen klemmt einen roten Zettel unter den Scheibenwischer. Das Schreiben richtet sich an die Fahrzeugnutzerin oder den Fahrzeugnutzer mit dem Hinweis, dass das Fahrzeug so die Mobilität und Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer erheblich einschränkt und dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Absender ist der Beirat Neustadt. „Wir bitten Sie daher, Ihr Fahrzeug in Zukunft mit mehr Umsicht abzustellen und insbesondere Vorkehrungen, die die Sicherheit und Barrierefreiheit im Straßenverkehr fördern, wie zum Beispiel Sichtbereiche, Fünf-Meter-Zonen, abgesenkte Randsteine, Blinden-Leitstreifen etc. unbedingt zu beachten“, heißt es darin weiter.

Der Grund für die Aktion ist nicht ganz neu. Denn wenn Kinder auf dem Schulweg wegen unkorrekt geparkter Fahrzeuge einen Umweg über die Fahrbahn nehmen müssen, sind sie gefährdet. Das muss nicht sein. Und wenn Feuerwehrfahrzeuge wegen nachlässigen Parkens nicht zum Einsatzort kommen können, gefährdet das unter Umständen Leben. Auch das muss nicht sein.

Die Aktion ging vom Beirat Neustadt aus. Vier Beiratsmitglieder machen mit. Einer der Menschen, die die roten Zettel verteilen, ist Wolfgang Köhler-Naumann. Er sei an Verkehrsfragen sehr interessiert, sagt er. Daher sei er Mitglied des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) geworden, sagt er. „Ich bin zwar Mitglied im VCD, aber diese Aktion unterstütze ich als Neustädter Bürger“, sagt er. Er ist auch Mitglied des Forums Verkehrswende Neustadt, das aus mehreren Initiativen besteht. „Wenn wir ein Auto sehen, das gefährdend im Fünf-Meter-Raum steht, wo es Schulkinder gefährdet oder auch Leute mit Gehbock, dann sollten wir da den Zettel dranhängen und so den Fahrer bitten, mehr Rücksicht zu nehmen. Das ist ein Appell an verantwortliches Verhalten“, sagt Köhler-Naumann.

Die Gruppe zieht weiter in Richtung Erlenstraße. Auf dem Weg dorthin sind allerdings wenige Fahrzeuge verkehrsgefährdend geparkt. Also Pause für die Zettel und Gelegenheit für eine kurze Zusammenfassung zur verkehrstechnischen Lage in der Neustadt, das ein Beiratsmitglied übernimmt. Die Neustadt stehe unter einem hohen Parkdruck. Viele Pendler stellten ihre Fahrzeuge dort ab. Auch manche Reisenden wollten die hohen Parkhauskosten am Flughafen sparen, und parkten deshalb in der Neustadt. Das seien nur einige der Gründe für den knappen Parkraum, die zu falschem Parken führten, für das eigentlich Knöllchen fällig wären. Doch heute bleibt es bei der Aktion bei roten Zetteln. Denn der Beirat will hier erklärtermaßen unterhalb der Knöllchenschwelle auf die Autofahrer einwirken. In der Erlenstraße ist wieder mehr los. Die Fahrradwege sind durch aufgesetztes Parken nur noch eingeschränkt nutzbar. Wolfgang Meier sitzt für die Linken im Beirat. Es müsse in den Wohngebieten mehr Rücksicht auf Kinder und auf Radfahrer genommen werden, sagt er. Der Verkehr in der Stadt sollte stärker durch öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad funktionieren.

Ein Fahrzeug steht auf einer Ausbuchtung der Straße, die dafür gedacht ist, dass Fußgänger die Straße leichter queren können. Der Wagen steht also im absoluten Halteverbot und bekommt einen roten Zettel. Gegenüber der nächsten Ausbuchtung steht ebenfalls ein Fahrzeug, das den Straßenraum einschränkt. Es entspinnt sich eine Diskussion. Darf der Wagen dort parken oder nicht? Wolfgang Köhler-Naumann ist mit der Straßenverkehrsordnung vertraut. Es gibt kein Parkverbotsschild, aber trotzdem darf er dort nicht parken, so ein Urteil. Denn man müsse immer eine Durchfahrtsbreite von 3,15 Metern freilassen. Sonst kommt eine Drehleiter der Feuerwehr nicht mehr durch. Auch dieser Wagen bekommt einen der freundlichen, roten Zettel.

Gunnar Christiansen ist Beiratsmitglied für die Piraten. Er hat seine Tochter Sina mitgebracht. Sie hat großen Spaß am Zettelanbringen – auch wenn ihr Vater sie dazu hochheben muss. Auch Gunnar Christiansen liegt die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer am Herzen, besonders die der Kinder. Aber auch Fahrrad- und Autofahrer leben gefährlich, wenn Fahrzeuge im Fünfmeterraum an den Kurven geparkt werden. Sie können den Verkehr nicht mehr gut übersehen. Das ist gefährlich.

In der Erlenstraße werden viele Zettel verteilt. Weiter geht es in die Thedinghauser Straße. Dort erwartet die Gruppe, weitere Anlässe für rote Zettel zu finden. Die Aktion soll in Abständen wiederholt werden. Man hofft, die Autofahrer auf diese Weise dazu zu bringen, sich auch in die Situation der anderen Verkehrsteilnehmer zu versetzen, in die der Kinder, der Radfahrer, der Gehbehinderten, in Menschen mit Kinderwagen und schließlich auch in Feuerwehr und Rettungsdienste.