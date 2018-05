Horst Rosenau entsorgt seinen alten Plattenspieler in dem Sammelcontainer für kleinere Elektrogeräte. (Walter Gerbracht)

Dass diese Wertstoffannahme der Stadt in gut einem Jahr geschlossen werden soll, finden die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht gut. „Das ist wirklich unendlich schade“, meint Barbara Witt, die mit ihrem Fahrrad eine ausgediente Garten­pumpe bringt. Sie lebt in der Nachbarschaft und ist froh darüber, dass sie ihren wiederverwertbaren Müll umweltfreundlich und ohne weiten Anfahrtsweg entsorgen kann.

Doch in der Umweltbehörde ist die Entscheidung bereits gefallen: Ende Juni 2018 ist Schluss. „Die Station ist sanierungsbedürftig und hat keine Erweiterungsperspektiven“, nennt Jens Tittmann von der Umweltbehörde als Gründe dafür, dass der Standort im Zuge der Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft aufgegeben wird. Außerdem werde die Station im Vergleich zu anderen verhältnismäßig wenig genutzt.

Viele Nutzer bringen Altbatterien und andere Dinge mit dem Auto zur sanierungsbedürftigen Recycling-Station am Wardamm. Daher ist aus Sicht der Umweltbehörde eine Anlieferung an der Obervielander Straße zumutbar. (Walter Gerbracht)

Zu wenig frequentiert

Gerade einmal 30 000 Kunden kämen jährlich an den Wardamm, um dort etwa 1500 Tonnen Material abzuliefern, nennt Tittmann konkrete Zahlen. Bremenweit seien es 1,7 Millionen Menschen, die insgesamt 60 000 Tonnen Abfall zu den Recyclingstationen der Stadt bringen würden. „Angesichts der Tatsache, dass es noch eine weitere Annahmestelle im Stadtteil an der Obervielander Straße in nur 2,2 Kilometern Entfernung gibt, wäre es unwirtschaftlich, die hohen Sanierungskosten am Standort Wardamm zu investieren“, meint Tittmann. Außerdem – so geht es aus einem Schreiben aus der Umweltbehörde an das Ortsamt Huchting hervor – erfolge die Anlieferung „fast ausschließlich mit dem Pkw“.

Das Langzeitarbeits­losen-Projekt Recyc­linghof Huchting bleibt erhalten, so Helmut Hornkomp. (Walter Gerbracht)

Für den Behördensprecher ein weiteres Argument dafür, dass die Schließung Sinn macht: „99,9 Prozent der Nutzer kommen mit dem Auto oder Fahrrad, da sollte die längere Distanz künftig keine Schwierigkeit darstellen“, sagt Tittmann.

Vor Ort ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Innerhalb einer Stunde kommen etliche Kunden auch zu Fuß mit dem Bollerwagen oder der Schubkarre zur Station, so wie Johanna Marten. Sie lebt direkt in der Nähe, auf der anderen Seite der Bahnschienen, und entsorgt regelmäßig ihren Grünschnitt am Wardamm. „Ich habe selbst kein Auto und bringe daher alles, was so anfällt, zu Fuß“, sagt die 83-Jährige. Die Schließungspläne der Stadt findet sie daher „gar nicht gut, da weiß ich doch gar nicht, wie ich das in Zukunft machen soll“.

Die Seniorin ist kein Einzelfall, versichert auch Rüdiger Meyer vom Kleingartenverein Wardamm-Woltmershausen, dessen Gelände direkt an die Wertstoffannahme anschließt. „Die meisten unserer Pächter sind ältere Menschen, viele haben kein eigenes Auto“, so der erste Vorsitzende des Vereins. Daher sei es aus seiner Sicht ein großer Verlust, wenn die städtische Anlaufstelle wegbreche. Seine größte Befürchtung: „Wenn die Leute ihren Grünschnitt nicht mehr loswerden, schmeißen sie noch mehr in die allgemeinen Anlagen, und der Verein wird durch höhere Entsorgungskosten belastet.“ Außerdem nutzten die Gartenfreunde auch rege den Service, Pflanzerde am Wardamm zu kaufen – eben, weil die Station so gut zu erreichen sei.

Auch für Autofahrer wie Horst Rosnau ist die Argumentation der Behörde nicht ganz nachvollziehbar. „Ich meide, wann immer es geht, den Huchtinger Kreisel unter der B 75, weil es dort immer lange Staus gibt, daher ist die Recycling-Station an der ­Obervielander Straße keine echte Alternative zum Wardamm“, meint der Huchtinger, der in der nahegelegenen Flutgeschädigten-Siedlung um die Straße Blanker Hans lebt.

Der Huchtinger Beirat teilt offenbar die Bedenken der Menschen aus dem Stadtteil und will sich mit der Entscheidung nicht so schnell zufrieden geben, weiß Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. „Wir werden für den Erhalt der Station eintreten, weil wir ohnehin schon ein Müllproblem haben und das nicht durch den Rückbau der Service-Stationen verstärkt sehen wollen“, erklärt der Ortsamtsleiter. Der Beirat werde sich deshalb in Kürze um das Thema kümmern.

Recyclinghof bleibt erhalten

Von den Schließungsplänen verschont bleibt hingegen die Gröpelinger Recyclinginitiative (Gri), die an gleicher Adresse das Langzeitarbeitslosen-Projekt „Recyclinghof Huchting“ betreibt. „Der Teil, den wir als Hauptmieterin des Grundstücks betreiben, schließt definitiv nicht“, sagt Helmut Hornkomp, der den Hof leitet. In einem Medienbericht sei das missverständlich dargestellt worden, das habe zu viel Verwirrung im Stadtteil geführt. Schade sei das Ende der Zusammenarbeit mit der Wertstoffannahme dennoch, beteuert Hornkomp, „denn wir ergänzen uns prima, und diese Symbiose ist auch gewollt.“

Seine Mitarbeiter, die als Ein-Euro-Jobber vom Jobcenter vermittelt werden, kümmern sich darum, dass gebrauchte Bau­stoffe und Bauteile wiederverwendet werden können: Gut erhaltene Wegplatten, Pflaster­steine, Dachziegel, Fenster, Türen und viele andere Dinge werden entgegengenommen, repariert und an neue Nutzer weitergegeben. Außerdem biete der „Recyclinghof“ Nachbarschaftshilfe an wie Unterstützung beim Gärtnern. „Wenn die ­Wertstoffannahme schließt, müssen wir nochmals umdenken, um die Fläche weiterhin rentabel zu gestalten“, blickt Hornkomp in die Zukunft. Es werde in jedem Fall schwerer, Kunden auf den Hof zu bekommen, wenn ein Teil des Services vor Ort künftig entfalle, gibt auch Andreas Kaireif, Geschäftsführer der Gri Bremen, zu bedenken. „Ich war sehr erleichtert zu hören, dass wenigstens das Beschäftigungsprojekt dem Stadtteil erhalten bleibt, die Entscheidung der Stadt finde ich dennoch nicht richtig“, kommentiert die Huchtinger Quartiers­managerin Inga Neumann die Entscheidung auf Nachfrage. Denn gerade am Stadtrand wie in Huchting würde die Bevölkerung mit großem Frust auf den Rückzug öffentlicher Infrastruktur reagieren. Neumann: „Die Wirksamkeit einer Anlaufstelle wie der Wertstoffannahme nur rein wirtschaftlich zu betrachten, ist aus meiner Sicht ein Fehler.“

Der Huchtinger Beirat beschäftigt sich mit den Schließungsplänen der Recyclingstation in der Sitzung am Montag, 19. Juni, ab 19 Uhr in der Oberschule Roland zu Bremen. Der Kleingartenverein Ochtum-Warfeld sammelt Unterschriften gegen die Schließung. Näheres bei Gerd Meyer unter Telefon 015 22 / 243 83 65. Mehr zur Initiative „Recyclinghof Huchting“ steht unter www.gri-bremen.de.