Kirstin Brünjes lieferte eine starke Leistung ab, landete aber nicht ganz vorn. (Gerbracht)

Crossfit ist ein knallharter Sport. Das zeigte sich auf der Sportanlage des TuS Komet Arsten am Korbhauser Weg, wo am Vatertag ein beeindruckender Wettbewerb ablief. Rund 80 Frauen un Männer aus ganz Norddeutschland kämpften um die Pokale.

Die erste Übung ist eine Kombinationsübung. Es beginnt mit Klimmzügen, zwölf für Männer, acht für Frauen. Danach kommen 30 Meter Schlittenziehen im Sprint. Die Schlitten werden den Athleten an die Hüfte gebunden. Sie bestehen aus einer Blechplatte, die Gewichte trägt, 40 Kilogramm für Männer, 25 für Frauen. Danach kommen 15 Burpees über einen Medizinball. Ein Burpee ist eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung mit Händen hinter dem Kopf. Diese Übungskette wird vier Mal wiederholt.

Nun kommt die Übungsgruppe 2. Sie besteht aus 20 Thrusters, das ist eine Mischung aus Langhantel-Schulterdrücken und Kniebeuge. Am Anfang hebt man die Stange hoch, bis sie sich unter dem Kinn befindet. Dann kommt der eigentliche Thruster: Leicht in die Kniebeuge gehen und Hüfte nach oben reißen. Diese schwungartige Bewegung hilft dem Athleten, die Langhantel nach oben über den Kopf hochzudrücken. Männer machen 20 Thrusters, Frauen 15. Nun folgt das Treckerreifen-Umwerfen. Männer richten einen 100 Kilogramm schweren, Frauen einen 70-Kilo-Reifen auf und kippen ihn wieder um, richten ihn wieder auf und so weiter, bis sie 20 Meter zurückgelegt haben. Darauf folgen 15 Liegestütze. In einer weiteren Übung trägt man eine Langhantel mit Ausfallschritten über einen Parcours, ebenfalls mit mehreren Wiederholungen. Zum Abschluss folgt ein einfacher Weitsprung.

Selten sieht man eine so große Ansammlung von durchtrainierten Menschen mit dicken Muckis. Und sie geben alles. Die Bestenliste der Frauen: 1. Sonja Zschaler, 2. Annika Kraft, 3. Tina Weiland. Männer: 1. Lukas Arenas, 2. Julius Nilsson, 3. Maik Rohnke, 4. Björn Weinkopf.

Die Crossfit-Abteilung des TuS Arsten heißt Red Bear, ihr Maskottchen ist ein roter Bär. Wer sich für ein Probetraining interessiert, findet Infos im Internet unter www.redbearcrossfit.com.