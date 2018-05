Die Theatergruppe der Hochschule präsentiert jetzt das Stück "Bonnie und Clyde" in einer modernen Inszenierung amit Tanzbeiträgen. Luca Markus spielt Clyde Barrow, die männliche Hauptrolle, und Lena Neckel schlüpft in die Rolle von Bonnie Parker. (Walter Gerbracht)

„Ladies and Gentlemen. Dies ist ein Überfall: Die Geschichte von Bonnie and Clyde“ heißt ein 2013 erschienenes Buch von Michaela Karl. Es ist die erste deutschsprachige Biografie des legendären Räuberpärchens. Um Armut und Arbeitslosigkeit im Amerika der 1930er-Jahre, der Zeit der großen Depression zu entfliehen, entwickeln sie ein erfolgsträchtiges Geschäftsmodell: Sie rauben Banken aus.

Bewundert von den Verlierern des amerikanischen Traums, halten sie das Land zwei Jahre lang in Atem. Doch dann erklärt FBI-Direktor Hoover den beiden Verbrechern den Krieg. Wie konnten zwei junge Menschen aus Texas, auf deren Konto kaltblütige Morde gingen, zu Volkshelden ­werden?

Die Theatergruppe der Hochschule Bremen hat sich dieses Buch vorgenommen, hat aus der Geschichte, die von einem kompromisslosen Kampf gegen Staat und Gesetz und von der großen Liebe erzählt, Szenen entwickelt und bringt nun ein entkitschtes „Bonnie und Clyde“ auf die Bühne. Roland Huhs, Regisseur und Leiter der Theaterwerkstatt, der im Viertel wohnt, erklärt: „Die Studierenden proben jetzt seit Oktober an dem Stück. Die Gruppe will zeigen, dass die Gesellschaft unter den Zwängen des Systems leidet und dass sich die Barrow Gang und dass sich Bonnie und Clyde dem widersetzen. Die armen Leute werden von den Kapitalisten vorgeführt, sie strampeln sich ab und kommen doch nicht klar. Und dann sehen sie Bonnie und Clyde, die sich nehmen, was sie wollen. So werden die beiden zu Identifikationsfiguren."

Andere Gangster versuchen prompt, ihnen nachzueifern. Das geht so lange gut, bis die Systemerhalter, deren Gallionsfigur der FBI-Chef J. Edgar Hoover ist, Bonnie und Clyde mit aller Macht jagen und schließlich töten. Das Gaunerpärchen wird in dem Stück sehr nüchtern betrachtet. Da ist kein Robin-Hood-Element. Die beiden kommen aus ärmsten Verhältnissen und machen einfach ihr Ding. Das Stück fragt sich, wie kommt es eigentlich, das Bonnie und Clyde während ihrer Raubzüge geradezu verehrt wurden. Und wie kommt es, dass nach ihrem Tod die Verehrung sich ins Gegenteil verkehrt? Erst bekommen die beiden Applaus von den anderen, die sich am Schluss ganz brav wieder einreihen.

Die Inszenierung setzt auch tänzerische Elemente ein. Nein, es ist kein Musical, es wird nicht gesungen. Die Tänzer versuchen, Stimmungen auszudrücken, die gemeinhin unter Oberfläche bleiben. Für die Choreografie zeichnet Adriana Könemann verantwortlich. Sie sagt: „Was ich mache, kommt sehr aus dem zeitgenössischen Tanztheater. Ich arbeite sehr viel mit Improvisationen, vor allen Dingen jetzt mit den Studenten, damit auch Bewegungsmaterial von den Studenten eingebracht und erstmal ganz viel ausprobiert wird, bevor ich das Ganze dann gemeinsam mit den Spielern in eine Form gieße.“ Während der Proben zeigen die Studierenden schon eine beeindruckende Ausdrucksfähigkeit und Körperbeherrschung. Es gibt neben Schauspiel und Tanz eine weitere, nämlich multimediale Ebene. Hintergrund und Bühnenboden verändern durch Projektionen ihre Bedeutung. Für die Herstellung der Multimedia-Elemente steht der Journalistik-Student Oliver Rosanov, der auch schon durch ausgefeilte Kurzfilme aufgefallen ist.

Luca Markus studiert Psychologie an der Universität, er spielt Clyde Barrow, die männliche Hauptrolle. Lena Neckel studiert in Ottersberg Theater im Soziale, sie spielt Bonnie Parker, die weibliche Hauptrolle. Wie sehr setzt sie diese herausgehobene Aufgabe unter Druck? „Das Konzept der Theaterwerkstatt ist, das es nicht so Haupt- Hauptrollen gibt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, der ganze Druck laste auf mir.“ Wie auch Luca Markus betont sie, der Umgang miteinander sei sehr angenehm, die Arbeit mache viel Spaß.

Weitere Informationen

"Bonnie und Clyde" von Mittwoch bis Sonntag, 9. bis 13. Mai, jeweils um 20 Uhr in der Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112, auf. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt neun Euro. Reservierung unter 59 05 30 94.