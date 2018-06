Auch Franz Jentschke, ehemaliger Leiter der Gesamtschule Bremen-Ost, meldet sich zum Thema zu Wort. (Koch)

Arsten. Wie ist es heute um die sogenannten Werte bestellt? Diskutiert wird viel. Denn auf der einen Seite gibt es ABC-Schützen, die auf den Schulhof urinieren oder ins Lehrerzimmer rufen „Ich bring Euch alle um“, andererseits aber auch Zwölfjährige, die sich in der Pause gegenseitig das Geigenspiel beibringen. Oder auch maghrebinische Männer, die in Deutschland Polizistinnen anpöbeln, und Flüchtlinge aus Gambia, an denen Einheimische sich neu in Fürsorge und Hilfsbereitschaft üben.

Werte sind selbstverständlich. Keiner, der nicht für sich in Anspruch nimmt, welche zu haben und sich nach ihnen zu richten, findet Pastor Christian Schulken von der Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen. Werte sind aber auch strittig. Die einen beklagen einen Verfall, die anderen sehen nur einen Wandel, wieder andere werten das viele Reden über Werte als Signal einer besonderen Sensibilität oder gar einer Übermoralisierung der Gesellschaft.

Die evangelische Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen stellt deshalb die Werte in den Mittelpunkt des jährlichen Stiftungsfestes "Johannes Brot", das am Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr im Gemeindezentrum Arsten, In der Tränke 24, gefeiert werden soll. „Das gilt für mich! Werte heute“ lautet das Motto.

Zunächst werden Franz Jentschke, ehemaliger Leiter der Gesamtschule Bremen-Ost, und Dirk Fasse, Vizepräsident der Polizei Bremen, von eigenen Erfahrungen berichten. Im Anschluss daran suchen Vertreter der Kirchengemeinde auf einem Podium das Gespräch mit den Gästen. Auch die Besucherinnen und Besucher bekommen die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Kleine sommerliche Speisen unterbrechen den Ablauf der Veranstaltung. Moritz Schöwing am Klavier und Elias Schlieper am Schlagzeug setzen mit Jazzklängen musikalische Akzente.

Beim "Johannes Brot!" bittet die Gemeindestiftung Arsten-Habenhausen um Zuwendungen für die Arbeit der Kirchengemeinde. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt die Kirchengemeinde ab sofort unter der Telefonnummer 84 75 00 entgegen.