April, drei Kurzfilm-Kompositionen von Heinz Emigholz auf dem Programm, die jeweils zwei Bauwerke gegenüberstellen. Erläuterungen gibt es dazu nicht, die Zuschauer sollen die Bilder der Gebäude ohne beeinflussendes Beiwerk auf sich wirken lassen. „Das Hindurchtönen in der Architektur“ ist das BDA-Filmforum betitelt. Der Filmemacher und Produzent Heinz Emigholz, 1948 in Achim geboren und von 1993 bis 2013 Professor für Experimentelle Filmgestaltung an der Universität der Künste Berlin, wird anwesend sein, seine rund um die Welt entstandenen Werke kommentieren und Fragen beantworten. Auf jeder Berlinale bisher war er eingeladen, um seine besonderen Werke vorzustellen.

Der Filmabend in der Gondel beginnt mit „Zwei Basiliken“ (2016, 36 Minuten). Die protestantische Grundtvoigskirche in Kopenhagen, im expressionistischen Stil 1913 bis 1926 erbaut, wird der mittelalterlichen katholischen Kathedrale Maria Himmelfahrt in Orvieto gegenübergestellt, deren Bauzeit etwa 300 Jahre betrug. Im zweiten Filmblock folgt „Le Corbusier/Asger Jorn“ (2015, 29 Minuten). Aufnahmen von der 1931 erbauten Villa Savoye von Le Corbusier werden Ansichten des Grand Reliefs von Asger Jorn aus dem Jahr 1959 gegenübergestellt. „Der Film kam deshalb zustande, weil mich die Vorgabe gereizt hat, zwei Bauwerke miteinander zu konfrontieren, die erst einmal nichts miteinander zu tun haben. Ein Dialog zwischen durchgestylter Klarheit und erklärter Wildheit, beide ideologisch verbrämt“, so Emigholz.

Den Abschluss bildet der Kurzfilm „Two Museen“ (2013, 18 Minuten). Er porträtiert das Museum of Art in Ein Harod, Israel, das Samuel Bickels dort 1948 errichtet hat, und The Menil Collection in Houston, Texas, das Renzo Piano 1986 gebaut hat. Die Tageslichtführung in Bickels Bau war die direkte Vorlage für Piano, der sie auf Wunsch der Mäzenatin Dominique de Menil für seinen Bau übernahm.