Kursleiter Reinhard Osiander (v.l.) hilft Volker Zilse beim Transport des Objekts. (Roland Scheitz)

Huchting. Im Schatten der Bäume neben dem Bürgerzentrum wurde wieder vier Tage lang geplant, geformt und gestaltet. Die kunstbegeisterten Teilnehmer der Sommerwerkstatt Bildhau setzten unter Anleitung der freischaffenden Bremer Künstler Barbara Deutschmann und Reinhard Osiander ihre eigenen Projekte um. Angefangen von der Idee über die Sichtung des Materials und erste grobe Bearbeitung bis hin zum letzten Feinschliff entstanden so Skulpturen aus Kalkstein und Holz.

Vorkenntnisse seien für die Teilnahme am Workshop nicht notwendig, sagt Reinhard Osiander, der bereits seit mehr als zehn Jahren die Sommerwerkstatt Bildhau leitet. Durchhaltevermögen und Interesse an der Arbeit mit dem Material brauche es dagegen umso mehr, denn die Holzbildhauerei könne für Ungeübte körperlich ganz schön herausfordernd sein. „Aber da findet dann jeder sein eigenes Tempo“, glaubt der Holzbildhauer aus der Neustadt. Wer in den vier Tagen mit seiner Skulptur nicht fertig wird, könne sie auch im folgenden Jahr wieder zur Sommerwerkstatt mitbringen und vervollständigen. Die individuelle und flexible Gestaltung des Kurses weiß Henrike Meißner-Haque aus der Neustadt zu schätzen. Sie nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an dem kreativen Seminar teil und ist froh über die ausführlichen Erklärungen der Kursleiter. „Ich habe es etwas unterschätzt“, gesteht sie. „Aber so langsam bekomme ich auch ein Gefühl dafür. Und die Arbeit mit dem Material macht wirklich Spaß“, sagt sie mit einem Blick auf ihre zukünftige Eulen-Skulptur, von der nach dem ersten Arbeitstag bereits die groben Umrisse zu erkennen sind.

Ein paar Meter weiter arbeitet Regina Nieswand an einem abstrakten Kopf aus Holz. Die Harpstedterin ist schon seit mehreren Jahren regelmäßig bei der Sommerwerkstatt dabei. „Ich genieße es einfach, mich beim Arbeiten mit dem Material auszutoben“, sagt sie. Nicht der künstlerische Anspruch, sondern der Entstehungsprozess der Skulptur sei dabei entscheidend, findet sie. Besonders die angenehme Atmosphäre in der Gruppe gefalle ihr gut. So könne man nicht nur bei Kursleitern, sondern auch von den anderen Teilnehmern viele Anregungen und Tipps bekommen.

„Am besten sind Kurse, die eine Eigendynamik entwickeln“, findet ebenfalls Reinhard Osiander. Denn über die Geselligkeit hinaus biete der mehrtägige Workshop vor allem den Ansporn, ein eigenes Projekt zu realisieren und es schließlich in den Händen zu halten. Dabei sei die Sommerwerkstatt „sehr teilnehmerfreundlich“: Voranmeldungen sind beispielsweise nicht notwendig, die Teilnehmer können jeden Tag spontan entscheiden, ob sie kommen möchten. „Das kommt gut an“, weiß der Kursleiter. Der Workshop habe viele Stammgäste, einige verfolgten die Bildhauerei inzwischen auch als regelmäßiges Hobby. „In Bremen gibt es da in zwischen ein vielfältiges Angebot“.

Die Fortsetzung des Workshops trotz der seit Anfang 2015 andauernden Baumaßnahmen des Bürgerzentrums (Bus) ist den Organisatoren eine Herzensangelegenheit: „Es liegt uns viel daran, diese Veranstaltung beizubehalten“, sagt Verwalter Volker Ziese, auch wenn es durch die Baustelle einen erheblichen Mehraufwand gebe. Das Bürgerzentrum stellt neben den Räumen und dem Werkzeug auch Getränke und Kuchen bereit und ist für Anmeldung und Organisation verantwortlich.