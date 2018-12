Neuer Huchtinger Bebauungsplan 2449 (Maren von Schnakenburg)

Kirchhuchting. Damit beschäftigte sich jetzt der Fachausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung des Beirats Huchting, dem der aktuelle Bebauungsplanentwurf für den Willakedamm vorlag.

Die Planungen für das Areal, auf dem sich einst das Schulzentrum Willakedamm befunden hatte, sind weit vorangeschritten. Der Bebauungsplan kann noch bis zum 20. Dezember im Ortsamt Huchting von jedermann eingesehen werden und soll Anfang 2019 von der Bürgerschaft verabschiedet werden. Somit wäre theoretisch ein Baubeginn ab Februar möglich, sagte Dörthe Halves von der Baubehörde. „Aber noch hat der Bebauungsplan keine Rechtskraft. Außerdem werden dann natürlich noch Baugenehmigungen für die Vorhaben benötigt.“

Von der ursprünglichen Idee eines Mischgebietes mit Gewerbe und Wohnen ist man abgerückt. Das Interesse an Büro- und Gewerbeflächen sei zu gering gewesen, hieß es. Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann hatte sich bereiterklärt, als Ansprechpartner zu vermitteln. „Das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Deshalb wird es nun ein reines Wohngebiet“, sagte er.

Halves lud die anwesenden Bürger ein, sich den Bebauungsplan anzuschauen und erklärte die Planung. Für das Neubaugebiet sind 55 Wohnhäuser mit Satteldächern sowie zwei Geschosswohnungsbauten geplant. Insgesamt sollen 75 neue Wohneinheiten entstehen. Ortsamtsleiter Schlesselmann stellte fest: „Wir wollen dort Reihenhäuser haben.“ Dass die geplanten Wohnhäuser auch wirklich als Reihenhäuser gebaut werden, bekräftigte Halves. „Im städtebaulichen Vertrag ist festgelegt, dass mehrheitlich Reihenhäuser gebaut werden. Und das möchte auch der Investor“, sagte sie.

Von den Besuchern wurden vor allem Bedenken hinsichtlich des Verkehrs vorgebracht. „Das wird doch zu einem verkehrlichen Nadelöhr durch den ganzen Pendelverkehr“, äußerte sich ein Huchtinger. Halves verwies auf Aussagen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV). „Zu den Stoßzeiten wird es sicherlich mehr Verkehr geben, und dann stellt sich die Frage, wie kommen die Autos wieder heraus?“, meinte Ortsamtsleiter Schlesselmann. Dieses Problem müsse noch geklärt werden. Er betonte jedoch auch: „Wir wollen zentralen, attraktiven Wohnungsbau.“

Nach der vorgegebenen Bremer Quote ­müssen 25 Prozent der realisierten Wohneinheiten Sozialwohnungen sein. Diese Quote werde am Willakedamm durch die Geschosswohnungen erreicht, sagte Halves. Die Grundstücke seien vergleichsweise klein. Im öst­lichen Bereich ist ein Spielplatz in der Nähe des bestehenden Kindergartens geplant. Der jetzige Baumbestand soll ­weitgehend erhalten bleiben. Dennoch müssen in der Mitte des Gebietes viele Bäume gefällt werden. Diese können zum Teil in dem Gebiet durch neugepflanzte Bäume ersetzt werden.

Der Investor für die geplante Wohnbebauung ist bereits bekannt: Die Interhomes AG plant den Bau der Reihenhäuser in Modulbauweise. Der Bauträger ist spezialisiert auf einfache und günstige, da reproduzierbare Wohnobjekte und hat bereits entsprechende Projekte in Bremen umgesetzt. Für dieses Neubaugebiet gebe es bereits „eine große Nachfrage und auch eine große Zustimmung bei den Huchtingern“, sagte Schlesselmann.

Der nördliche Bereich des Gebietes soll nicht veräußert werden. Dort plant das Bildungsressort den Bau eines temporären Schulgebäudes. Dieses soll übergangsweise den enormen Bedarf an Schulplätzen decken. Ob bereits im Sommer 2019 die ersten Schülerinnen und Schüler einziehen können, ist jedoch fraglich. Für den Bau dieser Schule sind im Bebauungsplan Freiräume gelassen worden.

Am künftigen Eingang des Neubaugebietes sollte ursprünglich ein Quartiersplatz entstehen. Doch diese Idee ist durch den wahrscheinlichen Bau der Grundschule erst einmal von Tisch. Später könnte auch dieser Teil als Wohngebiet genutzt werden, aber auch die Nutzung als Grundstück für eine weiterführende Schule ist denkbar. Bauordnungsrechtlich gebe es eine unbefristete Baugenehmigung für die Schule, sagte Halves. „Das andere ist die politische Frage: Wollen wir da eine Schule: ja oder nein?“

Größtes Streitthema im Fachausschuss war der mögliche Bau eines Lärmschutzwalls in dem Gebiet für die Straßenbahn. Dörthe Halves versprach: „Falls die Straßenbahnlinie kommt, gibt es auch eine Lärmschutzwand.“ Durch den Fluglärm wird das Wohngebiet zusätzlich belastet. Daher müsse man sowohl in den Gebäuden als auch im Außenbereich Maßnahmen ergreifen, um den Lärm zur reduzieren, sagte Halves.

Die Lärmschutzwand ist nicht im Be­bauungsplan eingezeichnet, aber in der Begründung des Plans verankert. Die Kosten übernimmt der Investor. Da die Planung der Erweiterung der Straßenbahnlinie 1 vor der des neuen Wohngebiets begann, musste der Lärmschutz für das Wohngebiet nicht berücksichtigt werden. Trotzdem soll aber im Fall der Erweiterung eine Lärmschutzwand in der Trasse auf jeden Fall mitgebaut werden.

Die Vorbehalte des Beirates und des Fachausschusses gegenüber den Plänen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) haben eine Vorgeschichte. Der Beirat Huchting hatte sich bereits in der Vergangenheit einstimmig gegen die Pläne zur Erweiterung der Straßenbahnlinien in Huchting ausgesprochen. Am Ende bat der Fachausschuss um eine Stellungnahme des ASV zur Lärmschutzwand. Dem Neubaugebiet am Willakedamm stand der Fachausschuss ansonsten positiv gegenüber.