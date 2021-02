Wer bei Grün geht, verhält sich regelkonform – und bekommt Punkte gutgeschrieben. Der persönliche Score entscheidet darüber, welche Möglichkeiten ein Mensch im Leben hat. Das chinesische Sozialkreditsystem könnte in abgewandelter Form auch in Deutschland zum Einsatz kommen, meint Rainer Lisowski. (Marc Tirl/DPA)

Herr Lisowski, Sie werben für eine vorurteilsfreie Diskussion des Sozialkreditsystems, wie es derzeit in China erprobt wird. Die Menschen werden für staatlich erwünschtes Verhalten mit Punkten belohnt, im umgekehrten Fall gibt es Abzüge – mit erheblichen Folgen. Angenommen, es gäbe ein solches System in Deutschland, was wäre aktuell Ihr persönlicher Scorewert?

Rainer Lisowski: Das kann ich schwer sagen, da hier Fremd- und Selbstwahrnehmung eine Rolle spielen. Hinzu kommt, dass die Faktoren, die einen Bürger zu einem Hochpunkte-Einwohner machen, verschieden sein können, aber im Grunde genommen heißt es immer: je höher die Punkte, desto vertrauenswürdiger aus Sicht des Staates ist der- oder diejenige.

Welche Folgen hat das für den Einzelnen?

Ein Bürger, der eine niedrige Einstufung durch das System erhält, kann zum Beispiel keine Hochgeschwindigkeitszüge oder Flugzeuge mehr nutzen. Das ist in einem Land von der Größe Chinas mitunter ein großes Problem. Aber es kann auch Nachteile haben, wenn es um Kredite geht oder auch um alle anderen Arten von Vertragsabschluss. Je höher der Wert, desto eher wird das Leben in China persönlich und wirtschaftlich erleichtert, anders herum eben aber auch erschwert.

Ja, das ist uns instinktiv zuwider und stößt viele vor den Kopf. Das mag für uns sehr fremd klingen, aber wir haben auch Ansätze davon: Beispiel Schufa. Hier sind auch wir alle nur eine Zahl und das ist ein Privatunternehmen, keine staatliche Organisation. Und wir alle nutzen Bewertungsportale im Internet. China geht hier mehrere Schritte weiter, indem Verhaltensweisen von Einwohnern – durch eine extrem ausgebaute Überwachung – Punktzugewinn und -verlust zugeschrieben werden. Hinzu kommen Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung als Hilfsmittel.

Nein. Die etlichen Millionen, die daran teilnehmen, müssen das tun. In den kommenden Jahren soll es landesweit in irgendeiner Form eingeführt werden.

Das ist sehr unterschiedlich je nach Modellregion. Grundsätzlich geht es immer um Sachverhalte unterhalb des Strafsystems. Dieses liegt natürlich noch über allem, wie es auch bisher gewesen ist. Es geht um Dinge wie die Zurückzahlung von Schulden oder um das Verhalten in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel, ob man sich an die Verkehrsregeln hält oder Müll auf den Boden wirft. Hier kommen dann auch die Kameras wieder ins Spiel.

Das befürchten manche und hier wird es auch spannend für Unternehmen, denn das Verhalten seiner Führungskräfte soll auch das Scoring des Unternehmens beeinflussen. Und Unternehmen mit guter Wertung sollen zum Beispiel seltener Zollkontrollen unterzogen werden.

Zum einen geht es darum, verschiedenste Mittel der Gewalt und der Durchsetzung über das Leben seiner Bürger zu haben, um eben auch seinen eigenen Sturz mithilfe des Apparates zu verhindern. Dies geschah historisch betrachtet bereits vielmals anderswo auf der Welt, nur eben mit den jeweiligen Mitteln der Zeit – und nicht mithilfe der digitalen Technik. Die zweite Seite ist die der Rechtsdurchsetzung. Denn hierum kämpft China schon weit länger, als die meisten europäischen Länder alt sind.

Es gibt Gesellschaften, die abstrakten Rechtsnormen eher folgen und dann welche, die es schlechter tun. Wir gehören zu Ersteren, viele asiatische zu Letzteren. Hier herrscht im Schnitt eine höhere Bereitschaft vor, gegen Gesetze zu verstoßen.

Tendenziell ja. Asiatische Gesellschaften brauchen historisch gewachsen mehr Nachdruck und Kontrolle. Es geht immer um die Frage: Wie schaffe ich Vertrauen in und Akzeptanz für staatliches Handeln. Dahinter verbirgt sich auch die Frage, welche Werte eine Gesellschaft hat. In China ist dies seit Jahrtausenden das konfuzianische Denken und eine extreme Prägung auf die Familie. China hat in den vergangenen Jahrzehnten eine derart rapide Beschleunigung von allem erlebt, dass viel an sozialem Kitt verloren ging und gesellschaftliche Normen durch die Urbanisierung erschüttert wurden. Räumlich, technologisch und sozial hat sich das Leben der Chinesen extrem verändert. Dies verstärkt das Misstrauen des Staates in die Gesetzestreue seiner Bürger.

Teils, ja. China ist in kaum einer Frage mit Deutschland oder auch Europa vergleichbar. Aber welche der zwei Ebenen, also die Macht- oder die sozial-kulturelle Schiene ausschlaggebender sind, lässt sich derzeit nicht klar sagen. Das Scoring hat spannende Ansätze, lässt sich aber natürlich auch vielfältig für staatliche Zwecke missbrauchen.

Ja, das stimmt. Man muss das im Auge behalten, und unsere Haltung hierzu muss klar sein. Algorithmen sollen nicht über das Leben von Menschen bestimmen.

Wie wir es gerade tun. Man muss versuchen mehr als nur eine Seite zu sehen. Auch wenn es schwerfällt: Wir können von China lernen.

Für Privatpersonen nicht, das ist für mich undenkbar. Wir brauchen das auch nicht, weder kulturell noch politisch. Aber für Unternehmen könnte man dies einsetzen, um zum Beispiel Nachhaltigkeitsrankings zu erstellen, über die dann auch öffentlich Druck aufgebaut werden kann. Das könnte ein Werkzeug im Kampf der Menschheit ums Überleben auf der Erde im Angesicht der Klimakrise sein.

Zur Person

Rainer Lisowski

ist seit 2017 Professor für Public Management an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bremen.

Zur Sache

Partner der Hochschule Bremen

In Deutschland gibt es neben dem Konfuzius-Institut in Bremen noch 18 weitere. Die Einrichtungen werden vom chinesischen Staat gemeinsam mit Universitäten – in Deutschland und weltweit – gegründet, und von China mitfinanziert. Ihr offizielles Ziel ist die Förderung der chinesischen Sprache und Kultur sowie des kulturellen Austausches. Es gibt aber Vorwürfe, die Einrichtungen seien vielmehr Propaganda-Institute der chinesischen Staatsführung, als an Forschung und Lehre interessierte Auslandseinrichtungen. Auch organisierte Spionagetätigkeit wird unterstellt. „Ich nehme das Konfuzius-Institut hier in Bremen positiv wahr“, sagt HSB-Professor Rainer Lisowski und beruft sich bei seiner Zusammenarbeit auf den Stand der Dinge: „Sie sind Partner der Hochschule Bremen.“

Weitere Informationen

„Sozialkreditsystem in Deutschland? Chancen und Risiken“, ist der Titel des Vortrags von Rainer Lisowski auf einem Fach-Symposium des Konfuzius-Instituts Bremen. Gerne würde er diesen auch für die allgemeine Öffentlichkeit halten, wer sich dafür interessiert, meldet sich per E-Mail bei rainer.lisowski@hs-bremen.de. Dann wird ein Termin mit den Interessierten besprochen.