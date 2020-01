Das Roland-Center ist ein Pfund, mit dem Huchting wuchern kann – darin sind sich Fachleute und Stadtteilpolitiker einig. Doch auch abseits des Einkaufszentrums besteht der Wunsch nach einer Vielfalt an ­Läden im Stadtteil. Eine der großen ­Zukunftsfragen des Beirates ist daher, wie das Center besser an den Rest der Huchtinger ­Läden-Landschaft angebunden werden kann. Damit ein ­lebendiges Stadtteilzentrum entsteht, wo die Menschen sich gerne aufhalten und einkaufen. (Roland Scheitz)

Die vielen Pluspunkte der Nahversorgung in Huchting können nicht darüber hinweg täuschen, dass es immer weniger Läden im Stadtteil gibt, in denen die Menschen einkaufen gehen können. Zuletzt hatte der Wegzug des Traditionsbetriebs „Unruh Farbenhaus“ von seinem angestammten Platz an der Kirchhuchtinger Landstraße nach Stuhr für Gesprächsstoff in Huchting gesorgt. Im Zeitraum von 2006 bis 2017 sind es in Huchting 35 Betriebe weniger, die ihre Waren anbieten – jeder fünfte Laden ist demnach aus dem Stadtteil verschwunden.

„Trotzdem steht Huchting im Vergleich zu anderen Teilen der Stadt immer noch ausgesprochen gut da“, betonte indes Jan Dierk Stolle aus der Baubehörde kürzlich vor dem Stadtentwicklungsausschuss des Beirates Huchting mit Verweis auf die Angebotsvielfalt im Roland-Center. Gemeinsam mit Fachleuten aus der Wirtschaftsbehörde und der Handelskammer erarbeitet er derzeit eine Neufassung des bestehenden Zentren- und Nahversorgungskonzeptes für Bremen.

Ihr Ziel: Den Einzelhandel stärken, indem Wildwuchs verhindert wird, der anderen Läden die Käufer weglocken könnte. Daher definieren sie, welche Waren wo angeboten werden dürfen. Und das sind abseits der Innenstadt vor allem die von den Fachleuten definierten Stadtteilzentren. In Huchting ist das künftig der Bereich ums Roland-Center bis zur gegenüberliegenden Seite der Kirchhuchtinger Landstraße. Zusätzlich gehört auch die Kirchhuchtinger Landstraße zwischen Willakedamm und der Bundesstraße 75 dazu.

Außerdem gibt es mehrere Standorte, beispielsweise in Nähe der Haferflockenkreuzung sowie bei den Supermärkten an der Huchtinger Heerstraße und Heinrich-Plett-Allee, an denen Nahversorgungs-Angebote weiterhin erwünscht sind. Für alle anderen Bereiche gilt Bestandsschutz, „aber wenn ein Laden schließt, heißt das dann nicht mehr automatisch, dass ein neuer dort einziehen kann“, erläuterte Markus Haacke aus der Wirtschaftsbehörde.

Grolland ist unterversorgt

„Alle sind sich einig, dass die Kirchhuchtinger Landstraße auf seiner gesamten Länge nicht in seiner einstigen Blüte zu reaktivieren ist“, sagte Stolle zur Zukunftsperspektive des Einzelhandels in Huchting. Die Konzentration auf kleinere Bereiche sei daher wichtig, damit die verbliebenen Läden sich gegenseitig stützen könnten und Geschäftsleute durch vorhandene Laufkundschaft animiert werden, auch neue Betriebe zu eröffnen.

Als unterversorgt mit Einkaufsmöglichkeiten gelten bislang noch die Wohnquartiere in den Ortsteilen Sodenmatt und Grolland. Denn dort gibt es in manchen Bereichen keinen zu Fuß gut erreichbaren Laden, der Waren wie Lebensmittel anbietet, die die Anwohner aber täglich brauchen. An der Delfter Straße soll zwar an der Ecke Auf den Kahlken ein Supermarkt gebaut werden, doch das Projekt lasse seit Jahren auf sich warten, beklagten einige Beiratspolitiker.

Einig waren sich Ortspolitiker und Fachleute darin, dass die Lage in Grolland besonders schwierig sei. Der Ortsteil werde quasi erdrückt zwischen dem Einkaufszentrum an der Duckwitzstraße in der Neustadt und Huchting, urteilte Haacke. Außerdem wohnten in Grolland vergleichsweise wenig Menschen, ergänzte Stolle, „sodass es sich für Einkaufsmärkte kaum lohnt, sich dort angesichts der starken Konkurrenz im Umfeld niederzulassen.“

Dennoch sei auch in den Fachbehörden der Wunsch nach einer kleinteiligen Nahversorgung in Grolland groß. „Wir würden eine Ansiedlung, wenn sie nicht zu groß angelegt ist, positiv begleiten, anstoßen können wir sie mit unserem Konzept allerdings nicht“, so Stolle.

Das gleiche gelte für das Stadtteilzentrum: Das Nahversorgungskonzept gibt lediglich einen Handlungsspielraum vor. Mit Leben füllen müssen es andere. Dass die Stadtteilpolitik in Huchting bereit ist, die Entwicklung vor­anzutreiben, hat der Beirat bereits 2019 signalisiert. Gemeinsam mit der Baubehörde wollen Ortsamt und Beirat die Stadtteilentwicklung im Zentrum Huchtings vorantreiben. Mit Grundstücksankäufen und dem Umbau von Straßen und Plätzen sollen Voraussetzungen geschaffen werden, Betriebe jenseits von Dönerbuden und Wettbüros anzulocken, schilderte der Ortsamtsleiter das Ziel. Im Fokus steht dabei zunächst der zurzeit ­äußerst unansehnliche Bereich zwischen Kirchhuchtinger Landstraße und Roland-Center. „Das müssen wir besser miteinander verbinden und attraktiver gestalten“, forderte Christian Schlesselmann.

Dass der Kreuzungsbereich von Kirchhuchtinger Landstraße und Willakedamm künftig nicht mehr wie zuvor zum Stadtteilzentrum zählen soll, hält Schlesselmann hingegen für einen Fehler: „Wir sehen dort durchaus Potenziale für eine positive Entwicklung, den Bereich sollte man nicht vorschnell weglassen.“

Die vorhandenen Mängel an der Infrastruktur beheben und die Entwicklungsmöglichkeiten in Huchting ausschöpfen, das sei der vorrangige Wunsch im Stadtteil. Schlesselmann: „Wir wollen kein reines Wohnquartier werden und dürfen daher nicht die Chance vertun, hier für die kommenden 20 bis 30 Jahre etwas Positives für den Einzelhandel hinzubekommen.“