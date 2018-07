Marlene ist mutig bis ganz nach oben geklettert. Sie und die anderen Kinder freuen sich in den Neustadtswallanlagen auf neue Spielgeräte, nachdem in den vergangenen Jahren so einige beliebte Anlaufpunkte verschwunden sind. (Walter Gerbracht)

Neustadt. Erst ist die lange Rutsche spurlos verschwunden, dann mehrere Spielhäuschen aus Holz. Auf vielen Bremer Spielplätzen ist in den vergangenen Jahren das passiert, was auch hinter dem Südbad in den Neustadtswallanlagen von vielen Eltern und Kindern beklagt wird: Aus Geldmangel wurden defekte oder ältere Spielgeräte abmontiert, statt sie zu reparieren oder zu ersetzen (wir berichteten).

Die anhaltende Kritik aus dem Beirat an dieser Praxis, zeigt nun offenbar Wirkung: Mit einer Sofortmaßnahme sollen nun zwei Spielplätze in der Neustadt neuen Glanz und mehr Abwechslung erhalten. Insgesamt 120 000 Euro werden in 2018 und 2019 investiert, um das Gelände hinter dem Südbad neu auszustatten.

„In den Neustadtswallanlagen liegen die mit Abstand am meisten genutzten Spielflächen der Neustadt, daher bin ich froh, dass dort nun nicht weiter abgebaut, sondern aufgebaut wird“, reagierte Sozialausschusssprecher Rainer Müller (SPD) aus dem Neustädter Beirat erfreut auf diese Nachricht. Außerdem wird der Spielplatz an der Tieckstraße für 240 000 Euro aus unterschiedlichen Senatsressorts und dem Fördertopf „Soziale Stadt“ völlig neu gestaltet und danach für mehrere Altersgruppen ausstaffiert sein.

Insgesamt steht der Sozialbehörde seit 2016 eine Million Euro zur Verfügung, um 718 000 Quadratmeter Spielfläche zu bewirtschaften und neue Spielplätze zu entwickeln. Auch wenn nach jahrelangem Stillstand oder Rückbau der Sanierungsstau nun an den ersten Stellen abgearbeitet werde, „ist es beschämend für unsere Stadt, dass für Kinder so wenig Geld ausgegeben wird an dieser Stelle“, ärgert sich Gunnar Christiansen (Piraten).

Unabhängig von den konkreten Bauprojekten soll schon bald im einwohnerstärksten Stadtteil Bremens ein Pilotprojekt starten, das Stadtkindern neue Spielräume erschließen soll. Diese „Spielleitplanung“ ist ein wichtiger Baustein des Spielraumförderkonzeptes, das der Bremer Senat im Oktober 2017 auf den Weg gebracht hat.

Weit über 5000 Kinder und Jugendliche leben in dem Stadtteil zwischen Stadtwerder und Airport-Stadt, Hohentor und Huckelriede. „Die Neustadt bietet sich an, weil dort viele Familien mit Kindern leben, der Stadtteil besonders hoch verdichtet bebaut ist und es relativ wenige Freiräume gibt, wo Kinder frei rennen können und auch mal laut sein dürfen“, begründete Ulrike Kulenkampff aus der Sozialbehörde vor dem Beirat die Empfehlung, genau dort eine Spielleitplanung zu erstellen, die dann Vorbildcharakter für ganz Bremen haben soll.

Zwar gab es bereits in der Vergangenheit Spielleitplanungen für Osterholz und Schwachhausen. Deren Konzept gilt aber mittlerweile als überholt. Ab sofort sollen neue Standards gelten, die in der Neustadt erstmals erprobt werden.

Zum einen sollen Kinder und besonders auch Jugendliche deutlich stärker mitreden dürfen, was sie selbst sich für ihr Umfeld wünschen. „Wir wollen davon wegkommen, dass Erwachsene darüber entscheiden, was schön für Kinder ist“, so Kulenkampff. Denn häufig seien es eher Matsch, Steine und Stöcke, mit denen Kinder gerne spielen. „Das müssen durchaus nicht immer die teuren Geräte sein“, so die Fachfrau aus der Sozialbehörde.

Auch Wege einbeziehen

Zum anderen gelten fortan nicht nur öffentliche Spielplätze, sondern auch Wege und viele andere Bereiche als mögliche Orte, die Mädchen und Jungen zumindest zeitweise zum Spielen nutzen könnten. Im Prinzip, so steht es auch in der Senatsvorlage für das Spielraumförderkonzept, soll die ganze Stadt auf Basis der Wünsche der jüngsten Bewohner kinderfreundlicher und jugendgerechter gestaltet werden.

Doch die Planer erhoffen sich auch Rückmeldungen von den jüngeren Bewohnern der Neustadt, wo Barrieren oder dunkle Angsträume beseitigt werden müssen, damit sich Kinder freier bewegen können. „Und Jugendliche wollen sich weitgehend unbeobachtet und legal treffen können, ohne dass gleich Anwohner über Ruhestörung klagen – auch diese Orte sind knapp“, weiß Ulrike Kulenkampff.

Die Vermutung des Beirates, dass heruntergerechnet auf das einzelne Kind deutlich zu wenige Spielräume vorhanden sind, ist offenbar richtig. „Das ist definitiv so“, bestätigte nun auch die Fachfrau aus der Sozialbehörde. Die genauen Zahlen könne sie nennen, wenn das neue Kataster aller Spielflächen fertiggestellt sei. „Insgesamt gilt es, die Lebensqualität für Kinder und Jugendliche im Stadtteil zu steigern – auch unabhängig von den reinen Zahlen“, stellte sie das Ziel der Spielleitplanung heraus.

„In unserem dicht bebauten Stadtteil haben wir nur die Chance, jeden freien Winkel zu bespielen“, fasste Rainer Müller die derzeitige Situation zusammen. Der Ausschusssprecher griff zudem die Forderung seiner Beiratskollegen auf, möglichst alle öffentlichen Schulen und Kindergärten anzusprechen, um eine Öffnung ihrer Freiflächen am Nachmittag zu erreichen. „Wir dürfen sie dann allerdings mit den Folgen wie zusätzlichen Reinigungskosten nicht alleine lassen“, warnte der Sozialdemokrat.

Monika Triba, Leiterin der Grundschule am Buntentorsteinweg, hegte indes die Hoffnung, dass ein allgemeines „Öffnungsgebot“ auch ihr helfen könnte: „Das wäre eine Rückendeckung gegenüber den Anwohnern, die sich über spielende Kinder und Jugendliche nach Schulschluss auf dem Hof beschweren.“ Derartige Klagen über Ruhestörung ärgern die Sozialressortsprecherin: „Erwachsene haben nicht mehr Rechte als Kinder.“