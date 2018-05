Zur Eröffnung der Fotoausstellung im Flughafen sorgte das Trommel-Ensemble Elavagnon (Mitte) für afrikanische Rhythmen. (gerbracht)

Afrika und Europa treffen sich an diesem Tag an der Rolltreppe zur Abflughalle des Bremer Flughafens. Die aus Paris angereisten Künstlerinnen Prisca M. Monnier und Catia Mota Da Cruz eröffnen im Airport ihre Fotoausstellung „Fly in the Milk“. Dazu trommelt die Bremer Gruppe Elavagnon, und Kossi Sébastian Aholou-Wokawui vom „Steptext Dance Ensemble“ tanzt im Fransenkostüm dazu.

Diese Darbietung gehört zum Rahmenprogramm des Tanzfestivals „Africtions – captured by dance“. Das Festival für zeitgenössischen Tanz wird ausgerichtet vom Bremer „Steptext Dance Project“ in Kooperation mit dem Theater Bremen. Während des Festivals vom 12. bis 31. Mai werden die Fotografien von Prisca M. Monnier und Catia Mota Da Cruz in den Spielstätten im Theater Bremen, der Schwankhalle und dem Theater am Leibnizplatz gezeigt.

In ihren Bildern zeigen Monnier und Da Cruz die kosmopolitische Identität zwischen Europa und Afrika. Der ungewöhnliche Ausstellungsname „Fly in the Milk“ ist ein Sprichwort: Die „Fliege in der Milch“ bedeute, die einzige schwarze Person im Raum zu sein, erklärt Monnier. Geboren in Belgien und Portugal, die Eltern gebürtig aus dem Kongo und den Kapverden, leben Monnier und Da Cruz als Fotografinnen und Herausgeberinnen des Magazins „Black Attitude“ in Frankreich.

Verbindendes dominiert

Ergänzend zu eigenen Werken zeigt das Künstlerinnen-Duo auch Bilder aus dem Projekt „The Moroccans“ von Leila Alaoui,. Es ist eine Hommage an die französisch-marokkanische Fotografin Alaoui, die vor zwei Jahren bei einem Terroranschlag in Burkina Faso starb. Die Ausstellung der Künstlerinnen verbindet mit dem Tanzfestival der gemeinsame Anspruch, transkontinentale Begegnungen statt Klischees zu zeigen. „Wir wollen Menschen verbinden“, betont Monnier. In ihrer Kunst wollen sie nicht die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten von Menschen zeigen.

Den verbindenden Aspekt stellt auch das Tanzfestival „Africtions“ heraus. 2014 starteten die Initiatoren mit der Idee, Choreographen aus Afrika mit der Produktion zu beauftragen und diese nach Deutschland zu bringen, wie Helge Letonja, der künstlerische Leiter von „Steptext“ erzählt. Für die zweite Auflage des Tanzfestivals wurde weitergedacht. Deshalb bildet das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Tandemprojekt „Choreonauts“ den diesjährigen Schwerpunkt. Für die sogenannten afroeuropäischen Navigationen entwickelten Choreographen aus Nigeria („Yoruba“), der Elfenbeinküste („Sans Titre/ Chaotic Order – a Blink of an Eye“) und Südafrika („Between/Digging in the Night“) mit ihrem Ensemblen drei Tanzstücke.

Anschließend wurde mit einem deutschen Choreographen vor Ort geprobt. Präsentiert werden die drei Uraufführungen in den afrikanischen Herkunftsländern und in Bremen sowie bei den Festivalpartnern in Heilbronn, Recklinghausen, Berlin, Darmstadt,Ludwigshafen und Mannheim. Um das Projekt „Choreonauts“ zu verwirklichen, mussten die Beteiligten einige Schwierigkeiten überwinden. Bei der Zusammenarbeit von Qudus Onikeku (Nigeria) und Sebastian Matthias (Deutschland), Nadia Beugré (Elfenbeinküste) und Renate Graziadei (Österreich/Deutschland) sowie Phumlani Nyanga (Südafrika) und Helge Letonja (Österreich/Deutschland) gab es zahlreiche Visa-Probleme, wie Letonja berichtet. „Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man in Europa lebt und gewohnt ist, mit seinem Pass überall durchzugehen“, sagt der Bremer Choreograph. „Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Wir wollen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, dass wir in einer globalisierten Welt leben.“

Monnier und Da Cruz haben das Aufeinandertreffen von kulturellen Elementen in der Serie „Maasaï in the City“ visuell umgesetzt. Die Bilder „La Défense“ und „Nation“ zeigen jeweils einen jungen schwarzen Mann vor einer Großstadt-Kulisse. Er trägt rote Turnschuhe und ein Skateboard, wie selbstverständlich kombiniert mit einem elegant umgeschlungenen Tuch vom ostafrikanischen Stamm der Massai. Obwohl die Werke so ästhetisch ansprechend wie eine Modestrecke sind, lässt sich in den Bildern von Monnier und Da Cruz auch Gesellschaftskritik herauslesen.

Das Motiv von Monniers kleiner Nichte, die einen Schwall blonden Kunsthaars in den Armen hält, verweise auf das künstliche Glätten von krausem Afro-Haar, so Monnier. Ein Ergebnis eines in der Kolonialzeit etablierten Schönheitsideals. „Es geht nicht darum zu sagen, ob etwas richtig oder falsch ist. Denn heute ist es Teil unserer Kultur. Aber man muss wissen, warum man etwas tut“. Und man dürfe seine Identität nicht verstecken, ergänzt die Kosmopolitin. „Wir sind europäisch, und wir sind afrikanisch“, so die 36-jährige Künstlerin. „Das ist ein Reichtum. Und es ist noch komplexer: Wir sind auch Feministinnen, Künstlerinnen, Fotografinnen...“

Am 1. Juni ziehen die Bilder von „Fly in the Milk“ bis zum 31. August in den Sicherheitsbereich des Bremer Flughafens. Dort, wo sich jeden Tag Reisende aus der ganzen Welt begegnen.

Weitere Informationen

„Africtions“, Bremer Festival für zeitgenössische Tanzkunst zwischen Afrika und Europa, 12. bis 31. Mai, das ganze Programm gibt es unter www.africtions.com. Der Vorverkauf läuft bei Nordwest-Ticket, Telefon 36 36 36 und an den Spielstätten. Die Ausstellung „Fly in the Milk“ ist noch bis 31. August im Airport zu sehen. Am Sonnabend, 12. Mai, ab 12 Uhr gibt es das Eröffnungsfest „Dabali“ auf dem Bremer Marktplatz.