Friedrich Greve (Zweiter von rechts) eröffnete die Ausstellung des Arbeitskreises Arster Geschichte(n) im Bürgerhaus Obervieland. (Gerbracht)

Noch bis zum 1. März ist die Ausstellung „100 Jahre Ende des 1. Weltkrieges und Zeit des Umbruchs – Arsten und die Novemberrevolution 1918/1919“ des Arbeitskreises Arster Geschichte(n) zwischen 9 und 21.30 Uhr im Bürgerhaus Obervieland zu sehen. Sie befasst sich mit den Geschehnissen und Auswirkungen der Novemberrevolution 1918 auf den Bremer Stadtteil Arsten. Am vorigen Montag wurde die Ausstellung mit einem Vortrag von Friedrich Greve vom Arbeitskreis eröffnet.

Arsten und die Novemberrevolution – Spuren dieser Zeit findet man noch heute im Stadtteil. „Wir haben die Alfred-Henke-Straße“, erklärte Greve am Montagabend. Dieser Alfred Henke proklamierte am 10. Januar 1919 die Bremer Räterepublik und leitete den Rat der Volksbeauftragten, der damals den Senat als Regierung ablöste. Die nach ihm benannte Straße befindet sich im ersten Neubaugebiet des Stadtteils nach 1945. „In Bremen und Arsten waren die Linken stets die Stärkeren“, sagte Greve und verwies auf die örtliche Bedeutung der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), die sich gegen Ende des ersten Weltkrieges von der SPD abgespalten hatte.

Arsten hat immer links gewählt

Arsten wurde zu einem Austragungsort des Konfliktes der Novemberrevolution, der das ganze Land in bürgerkriegsähnlichen Zuständen hielt. Es ging auch um die Frage der Staatsform – Parlament oder Räte nach Vorbild der Sowjetunion. Am 4. Februar 1919, also just 100 Jahre vor dem Tag der Ausstellungseröffnung im Bürgerhaus, wurde dieser Konflikt in Bremen offen ausgetragen. Spartakisten, die die Bremer Räterepublik unterstützten, klopften Anfang Februar bei der bekannten Gastwirtschaft Wrede in Arsten an die Tür. „Hier haben wir unser Quartier“, befahlen sie. Dies berichtete die Zeitzeugin Adeline Osterloh, interviewt im Jahr 1985. Auf der Arster Herrstraße marschierte die von der Reichsregierung aufgestellte Division Gerstenberger nach Arsten. Dort kam es dann beinahe zur direkten Auseinandersetzung zwischen den militärischen Einheiten. Dies konnte allerdings ein beherzt eingreifender Arstener im letzten Moment verhindern, wie Greve berichtete.

Gleichwohl wurde die Bremer Räterepublik im Verlauf des 4. Februars mit Gewalt niedergeschlagen. Über 70 Tote auf beiden Seiten waren zu beklagen. „Danach kam eine Zeit des Umbruchs hier in Arsten“, erzählt Greve. „Das allgemeine Wahlrecht, das es auch Frauen erstmalig ermöglichte zu wählen, hat den Stadtteil verändert.“ Durch die Abschaffung des Klassenwahlrechts kam es zum ersten Mal zur Wahl eines Arbeiters, anstatt eines Bauern, zum Gemeindevorsteher. Arsten wählte weiter links. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 erhielt die USPD knapp 60 Prozent der Stimmen. Im von Arbeitern dominierten Gemeindeausschuss entschied man sich gegen die Errichtung eines Kriegerdenkmals, das dann doch vom Arster Kriegerverein gebaut wurde. Es steht noch heute vor der Arster Kirche.

Feldpostbriefe und Führungen

Die Ausstellung wurde bereits im November im Arster Gemeindehaus gezeigt. Nun wird sie im Bürgerhaus Obervieland präsentiert. „Wir als Kultureinrichtung sind im Stadtteil gut vernetzt und freuen uns über die Kooperation mit dem Arbeitskreis“, sagt Stefan Markus, Leiter des Bürgerhauses. Der Arbeitskreis Arster Geschichte(n) besteht aus mehr als zehn Ehrenamtliche. An der Ausstellung waren sechs von ihnen beteiligt. Neben Aufstellern, die über die Novemberrevolution und die Zeit danach informieren und einzelne Arster Geschichten erzählen, gibt es eine Vitrine mit originalen Ausstellungsstücken aus dieser Zeit zu besichtigen.

Erzählt wird zum Beispiel die Geschichte von Karl Lahrs, einem Arster Bauernsohn, der Feldpostbriefe in die Heimat schickte. „Wir wollen mit dieser Ausstellung zeigen, wie diese ereignisreiche Zeit vor 100 Jahren konkret in Arsten zu spüren war“, sagt Greve. Die Briefe der insgesamt vier Brüder Lahrs hatte der Arbeitskreis in Arsten im Zuge des Abrisses eines Hauses gefunden. Der im Krieg gefallene Karl Lahrs berichtete vom Stellungskrieg an der Westfront: „Vorgestern schoß der Flieger Boehlke über unserer Stellung sein 18. Flugzeug ab, welches brennend, die Insassen herausschleudernd vor unserem Graben abstürzte. Ein Anblick, den ich nie im Leben vergessen werden.“

Diese und weitere Arster Geschichten sind noch bis zum 1. März im Bürgerhaus zu erleben. Es werden auch Führungen durch die Ausstellung angeboten. Diese werden am 14. und 25. Februar um 14 Uhr vom Arbeitskreis Arster Geschichte(n) veranstaltet.