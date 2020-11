Carina Claus ist eine der beiden Initiatorinnen des Projekts „Bremen verbindet“. (Roland Scheitz)

„Ich kann gar nicht sagen, wie viel dieses Jahr ausgefallen ist. Wir haben viel für die Tonne geplant“, sagt Carina Claus, Geschäftsführerin des Bürgerhauses Oslebshausen. „Tanzveranstaltungen, Sommerfeste und vieles mehr.“ Als sich der Sommer dann dem Ende zuneigte und die Corona-Infektionszahlen wieder anstiegen, war bald klar: Veranstaltungsangebote im Bürgerhaus Oslebshausen oder in den anderen Bürgerhäusern werden in diesem Winter wohl kaum stattfinden können.

Der sich ankündigende Teil-Lockdown habe ihr schlaflose Nächte bereitet, in denen die Überlegungen immer wieder um einen Gedanken kreisten: „Wir müssen etwas bieten, irgendwas.“ Als Carina Claus eine neue Praktikantin kennenlernte, stand der Plan: „Ich kann dir kein Büro bieten, aber ein tolles Projekt“, habe sie zu ihr gesagt. Und noch etwas: Alle neun Bürgerhäuser machen mit.

„Bremen verbindet“ möchte Bastelspaß und die Liebe zur Hansestadt im Sinne des sozialen Miteinanders vereinen – und das alles auf Abstand, ohne Treffen oder Versammlungen. Die Idee: Bis zum 7. März stellen die Stadtteilzentren auf ihren Social Media-Kanälen jeden Monat eine kreative Aufgabe, die die Bremerinnen und Bremer mit jeweils unterschiedlichen Materialien lösen sollen.

Bremer sollen ihre Lieblingsorte zeigen – mit Zettel und Stift

Die Aufgabe im November lautet: Gestalte einen Brief zum Thema „Mein Lieblingsort in Bremen ist…“ – und zwar ganz analog auf Papier, mit Kugelschreiber und bunten Stiften. Alles, was dazu benötigt wird, kann nach vorheriger telefonischer Anmeldung auch beim jeweiligen Bürgerhaus abgeholt werden, lässt Claus wissen. Die eingesendeten Ergebnisse sollen dann auf den „Bremen verbindet“ – Kanälen online gestellt werden.

„Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Kreierte abzufotografieren und uns per E-Mail oder per Privatnachricht auf Facebook oder Instagram zuzusenden. Der Hintergedanke: „Niemand soll rausgehen müssen, der es nicht will.“ Ähnlich wie beim Wichteln in der Adventszeit sollen die Ergebnisse auch ausgetauscht werden: Jeder der etwas abgibt, soll im Gegenzug die Kreation eines anderen erhalten, sobald der Monat zu Ende ist.

„All das Ausgefallene, all die Absagen, das tut weh“

Man wolle auf diese Weise den sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft stärken, betont Carina Claus. Alle Altersgruppen können sich beteiligen. „Wir wollen auch die vor Einsamkeit schützen, die vielleicht niemanden mehr haben.“ Vor allem unter Senioren machten sich in dieser Zeit Sorgen breit. Es sei eine Zeit der Unsicherheit und teils auch des Unverständnisses. „Aber auf die leichte Schulter nehmen, tut es niemand mehr“, meint Claus. Widerstand gegen die Hygieneregeln erlebe sie immer seltener. Auch ihr bereite die aktuelle Lage innerlich Schwierigkeiten: „All das Ausgefallene, all die Absagen, das tut weh“, beklagt sie. Eben deshalb ist ihr „Bremen verbindet“ so wichtig. „Es ist anders, aber es geht.“

Die Bürgerhäuser planen in der Woche vom 8. bis 14. März eine Ausstellung. Aber wie diese genau stattfinden wird, ist noch völlig offen. „Wir wissen ja noch nicht, wie dann die Verordnungen aussehen werden.“ Wer bei dieser oder auch den nächsten Monatsaktionen von „Bremen verbindet“ mitmachen möchte, findet die nötigen Informationen auf den Webseiten und Social Media-Kanälen der Bremer Bürgerhäuser .