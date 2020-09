Beim Kugellaufen – wie hier bei einem früheren Workshop – können die Besucher über sich hinauswachsen. Für die Trainer besteht die Herausforderung darin, Hilfestellung zu geben und dabei stets den Mindestabstand einzuhalten. (Roland Scheitz)

Was könnte für Kinder lustiger und für die ganze Familie unterhaltsamer sein, als in einen Zirkus zu gehen? Wenn es nach den Mitarbeitern des SOS-Kinderdorfzentrums in der Neustadt geht, heißt das, den Zirkus kurzerhand selbst zu gestalten. Dies und nicht weniger möchte man gemeinsam mit der Circusschule Jokes aus der Nachbarschaft am Sonntag, 27. September, während eines Familien-Zirkus-Sonntags angehen. Von 14 bis 17 Uhr sind Familien eingeladen, sich in verschiedenen Workshops auszuprobieren. Stattfinden wird das Programm auf dem neuen Zirkusplatz von Jokes an der Kornstraße 315a.

In verschiedenen Mini-Workshops sollen Groß und Klein ausprobieren können, wie all das geht, was bei den Artisten so einfach aussieht. „Alles, was man unter Corona so machen kann“, umschreibt der Geschäftsführer der Zirkusschule, Dietmar Hatesuer, den Umfang umsichtig. „Und das ist eine ganze Menge.“ Zum Angebot werden Übungseinheiten im Jonglieren, auf einem Seil balancieren, im Teller drehen oder Einradfahren gehören.

Jokes-Trainer zeigen den Familien verschiedene Möglichkeiten, mit den Spiel- und Turngeräten umzugehen. Dazu gehören auch Diabolo-Spiele. Darunter ist ein Stock zu verstehen, zwischen dem auf einer Schnur kleine Kugeln laufen. Wer es akrobatisch mag, der kann sich am Kugellaufen versuchen. Dabei stellt man sich der Herausforderungen, auf einem Kunststoffball herumzuturnen. „Zirkusgucken kennen wir alle, aber niemand muss vor den ersten Schritten hin zum Selbermachen unnötig Respekt haben“, verspricht der erfahrene Artist. „Wir führen jeden niedrigschwellig an die Aktivitäten heran.“

Bei einem Probelauf hat die Schule am vergangenen Wochenende das neue Zelt und die Abläufe unter den geltenden Hygieneauflagen bereits getestet. „Wir achten zum Beispiel stark darauf, dass keine Geräte von einem zum nächsten direkt weitergegeben werden“, sagt Dietmar Hatesuer. Das bedeutet, hier und da Abstriche machen zu müssen. Manche Zirkusaktivitäten seien in offenen Gruppen momentan aber einfach nicht machbar.

Auch Sylvia Schikker, vom SOS-Kinderdorf ist gespannt: „Wir wollen den Familien da etwas Besonderes bieten.“ Es sei vor allem toll, dass für jede Altersgruppe etwas dabei sei. „Mit einem Dreijährigen macht Einradfahren wenig Sinn, aber da gibt es ja viel mehr.“ Manches Spiel lasse sich auch ganz einfach auf ein Alter zuschneiden, so Dietmar Hatesuer. Ein Erwachsener bekomme zwei oder drei Bälle, ein kleines Kind nur einen. „Wir fangen bei null an und zeigen auf, was möglich ist.“

Dabei müsse es nicht einmal eine sportliche Aktivität sein. „Wir haben auch Zaubertricks oder wenn es Technik sein soll, können wir die Beleuchtung erklären.“ Das Besondere am Zirkus sei, dass er eine große Vielfalt biete. Gegen 16.30 Uhr können alle Teilnehmenden auch einer Vorführung dieser Mannigfaltigkeit der Circusschule Jokes beiwohnen. „Da zeigen unsere Trainer, was alles so im Zirkus geht, wenn man länger dabei ist“, so Hatesuer

Die Teilnehmeranzahl ist auf 40 Plätze begrenzt. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 23. September, unter Telefon 5 97 12 31 ist erforderlich. „Wir müssen einfach sicherstellen, dass die Abstände und Hygienevorkehrungen eingehalten werden können“, begründet Schikker. Der Eintritt für die Veranstaltung am Sonntag, 27. September, entfällt, denn das Angebot wird von der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gefördert.