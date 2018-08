Knapp drei Prozent der kontrollierten Autofahrer fällt wie hier an der Langemarckstraße durch Fehlverhalten auf. (Frank Thomas Koch)

Der Auspuff knallt und die Passanten zucken erschreckt zusammen. „Eine Art von Terror“ nennt der Neustädter Revierleiter Volkmar Sattler den Effekt, den manche Motorrad- und Autofahrer sich extra einbauen lassen. Doch Lautstärke werde oft auch mit zu schnellem Fahren gleich gesetzt, „doch das muss nicht immer der Fall sein“, so der Polizist. Der Revierleiter spricht daher auch von „gefühlter Raserei“, wenn er auf das aktuelle Verkehrsgeschehen im Stadtteil blickt. Wiederholt hatten in den vergangenen Monaten Bürger und Stadtteilpolitiker beklagt, dass immer mehr Verkehrssünder das Zusammenleben erschweren würden. Besonders viele Beschwerden gingen demnach für die Kornstraße, Kirchweg, Pappelstraße, Hohentorsheerstraße und die Bürgermeister-Smidt-Brücke ein. Während der jüngsten Beiratssitzung hat Sattler nun offengelegt, auf welchen Straßen sich besonders viele brenzlige Situationen abspielen.

Die Alkoholfahrt eines 49-Jährigen, der am Montagabend wie berichtet in der Kornstraße ein 50 Meter langes Trümmerfeld hinterließ, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen. Blickt man auf die Statistik, sind Fahrer mit Spitzengeschwindigkeiten recht selten auf den Neustädter Straßen unterwegs. Die meisten Temposünder fahren hingegen bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell.

Die meisten Unfälle in der Neustadt

Prinzipiell sei die Neustadt tatsächlich der Bereich in der Stadt, wo die meisten Unfälle passieren. „Es gibt kein Revier, das mehr Verkehrsunfälle aufnehmen muss als wir“, sagte Sattler und verwies auf eine statistische Auswertung der Polizei. Den Eindruck, dass im Stadtteil überdurchschnittlich viele Raser unterwegs sind, konnte er nicht bestätigen. Es sei nur selten nachzuweisen, dass eine überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für einen Unfall war. „Dennoch sehen wir zu schnelles Fahren in direktem Zusammenhang mit vielen anderen Gründen, die einen Unfall herbeiführen und legen deshalb darauf einen besonderen Fokus“, so Sattler.

Als häufigste Unfallursache gilt ein zu geringer Abstand zum Vordermann. „Ein Umstand, der durch schnelles Fahren aber weit kritischer wird“, urteilte der Revierleiter mit Blick auf die Statistik. 19 600 Verkehrsunfälle hat es 2017 in der Hansestadt gegeben, im ersten Halbjahr 2018 waren es bereits rund 9640. In der Neustadt hat es in den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres bereits knapp 1 100 Mal gekracht (Jahr 2017: 2 180).

Wenn man auf die zehn Unfallbrennpunkte der Stadt im Dreijahresvergleich blickt, taucht die Neustadt gleich zwei Mal darin auf: Auf Platz vier nach Stern, Brill und Kurt-Schumacher-Allee ist es die Stephanibrücke, auf der 153 Unfälle im Jahr 2017 passiert sind, 15 davon mit Personenschaden. „Es sind die vielen Fahrstreifenwechsel, die dort zu Konflikten führen“, erklärte Sattler. Auf Platz sieben ist die Bürgermeister-Smidt-Brücke zu finden. Immerhin noch 17 Unfälle, davon acht, bei denen Menschen verletzt worden sind.

In Kirchweg nehmen Unfälle leicht zu

Abseits der Brücken hob Sattler noch zwei andere Stellen hervor. So sind 2017 auf dem Kirchweg zwischen Korn- und Neuenlander Straße 33 Unfälle passiert. Das bedeutet im Vergleich zu den beiden Vorjahren einen leichten Anstieg. Ein schwer verletztes Unfallopfer habe es dabei gegeben und acht Leichtverletzte. „Aber es konnte in keinem der Fälle eine Geschwindigkeitsüberschreitung als Ursache ermittelt werden“, betonte der Revierleiter. Das gelte auch für die Hohentorsheerstraße. Dort sind es 30 Unfälle mit insgesamt sechs Leichtverletzten gewesen.

Um den Temposündern auf die Spur zu kommen, setzt die Polizei hauptsächlich auf die fest installierten Blitzer im Stadtgebiet. „Im Monat werden dort etwa 10 000 Verstöße registriert“, gab Sattler Auskunft. Mobile Kontrollen seien hingegen sehr personalintensiv. „Aber wir bemühen uns am Revier trotzdem nach Kräften, an besonders sensiblen Punkten präsent zu sein.“ Beispielhaft nannte er die Friedrich-Ebert- und die Neuenlander Straße sowie Kornstraße, Richard-Dunkel-Straße und Kirchweg. Im Jahr 2017 sind 202 410 Fahrzeuge auf diesem Weg kontrolliert worden, im ersten Halbjahr 2018 sind es 41 790 gewesen. Das Ergebnis: Jeweils knapp drei Prozent der Autofahrer – also etwa 19 pro Stunde – fuhren zu schnell. „Die Verstöße bewegten sich überwiegend im Bereich der Verwarngelder bis 60 Euro, also um Fahrzeugführer, die bis 20 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sind“, erläuterte Sattler.

Nur selten seien höhere Geschwindigkeiten geahndet worden oder gar illegale Autorennen, die die Polizei hin und wieder auf der Autobahn 281 Richtung Woltmershausen registriert. „Das ist neuerdings ein Straftatbestand, in solchen Fällen können wir also die Fahrerlaubnis entziehen“, befürwortete Sattler die Verschärfung der Sanktionen. Aus seiner Sicht „sind wir bei Verstößen in Deutschland aber immer noch zu billig.“

Wichtig ist dem Revierleiter die Unterscheidung zwischen Rasern und so genannten „Posern“ (deutsch: Angeber). Letztere würden besonders durch die Lautstärke ihrer PS-starken Fahrzeuge, durch scharfes Beschleunigen und häufiges Abfahren von öffentlichkeitswirksamen Strecken auffallen. Neben den Brennpunkten dieser „Poser-Szene“ an der Schlachte und der Disco-Meile, zählt die Polizei auch die Korn- und Pappelstraße der Neustadt zu den beliebten Strecken dieser Zielgruppe.