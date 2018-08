Die beiden rührigen "Café-Tanten": Inge Naujoks und Hilke Gaus. (Roland Scheitz)

Arsten. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, Torten und Kaffee satt. Auf den Bänken ­sitzen gut gelaunte Menschen an Klapptischen. Sie plaudern, lachen und freuen sich an dem strahlenden Sonnenschein. Und der lauschige Pfarrgarten in Arsten lockt an diesem ­Sonntag deutlich mehr Gäste als erwartet an. Am ­Kuchentresen bilden sich schon lange ­Schlangen. Pastor Christian Schulken bringt weitere Bänke und Tische auf einer Schubkarre. Mitglieder des Chores „Gospels & more“ baut Lautsprecher, Mikrofone und ein Keyboard auf. Einige Sänger wandern umher und geben sich Mühe, ihr Lampenfieber zu kontrollieren.

Das Stiftungscafé ist ein fester Termin im Sommer auf dem Kalender der Doppelgemeinde St. Johannes in Arsten und Simon-Petrus in Habenhausen. Diese beliebte Sommerreihe wird durch die Gemeindestiftung Arsten-Habenhausen unterstützt. Denn Zweck der Stiftung ist die Förderung des Gemeindelebens, der Diakonie und der Pflege der Kirchen und der Gebäude nebst ihrer Einrichtung. Das Stiftungsvermögen ist gering. Deshalb müssen Spenden akquiriert und Einnahmen erzielt werden. Trotz alledem funktioniert die Stiftung nur durch ehrenamtliches Engagement der Gemeindemitglieder.

Die führenden Köpfe unter den Ehrenamtlichen, die das Stiftungscafé organisieren, sind vor allem Inge Naujoks und Hilke Gaus. Für sie ist der Begriff „Ruhestand“ ganz offensichtlich ein Fremdwort.

Inge Naujoks ist gelernte Hauswirtschafterin. Sie hat den Beruf jahrelang im Restaurant ihrer Eltern im Kreis Reutlingen ausgeübt. Seit 1970 lebt sie in Bremen und bringt nicht nur ihre beruflichen Fähigkeiten, sondern auch einen ganz zauberhaften, schwäbischen Akzent mit. In der Hansestadt hat Inge Naujoks sich in die Altenarbeit eingebracht: Sie hat Menschen im Haushalt geholfen, die dazu aus Altersgründen dazu nicht mehr in der Lage waren.

Inzwischen engagiert sie sich ehrenamtlich in der Gemeinde und in der Gemeindestiftung. „Sie ist ein echtes Organisationstalent. Sie kennt hier in Arsten Gott und die Welt und kann Menschen sehr gut motivieren“, sagt Hilke Gaus über Inge Naujoks. Diese rekrutiert so die Kuchenbäcker und Kaffeekocher, organisiert Geschirr und Sitzgelegenheiten und überwacht vielen kleinen Dinge, die so viel Zeit kosten und gleichzeitig sehr wichtig sind. Inge Naujoks Mann macht sich um den Kuchenverkauf verdient und bringt die köstlichen Leckereien an die Besucher.

Inge Naujoks ist einfach sehr vital und lässt andere gern daran teilhaben. Sie ist auch bei den Kirchturmwanderern aktiv. Alle vier Wochen unternehmen diese eine gemeinsame Tour. Und die Gruppe ist so konzipiert, dass auch alte Menschen, auch solche, die auf einen Rollator angewiesen sind, daran teilnehmen können. Außerdem geht sie gemeinsam mit ihrem Mann zum Tanzen, ebenfalls in ihrer Kirchengemeinde. Das Paar tanzt Standard und Latein. Und die älteste Tänzerin in der Gruppe, die am Sonntag, 12. August, wird dieses Jahr 90.

Am 12. August, beim nächsten Stiftungscafé, von 15 bis 17 Uhr im Pfarrgarten wird die Tanzgruppe in Arsten auftreten. Und die Mitglieder möchten auch die Besucher dazu motivieren, sich Musik und Bewegung hinzugeben.

Die zweite „Café“-Tante, die diese Veranstaltung vorantreibt, ist Hilke Gaus. Sie lebt seit 1976 in Bremen und seit 1986 in Arsten. Die gelernte Marketingexpertin ist aus der Flensburger Gegend in die Hansestadt gekommen. Arsten schätzt sie besonders, weil es dort noch Elemente dörflichen Lebens gibt. Das habe es ihr leichter gemacht, sich zu integrieren, gesteht Gaus, die zuletzt bei der Sparkasse Bremen gearbeitet hat.

Hilke Gaus hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit, kümmert sich um die Gestaltung von Plakaten, Flyern, Einladungen und Infotafeln. Seit drei Jahren ist sie Mitglied des Kirchenvorstands. Und Gaus weist schon jetzt auf das dritte Stiftungscafé am 9. September hin. Das ist der Tag des offenen Denkmals.

Übrigens ist auch der Linden-Laubengang um den Pfarrgarten herum als Denkmal anerkannt. Er gilt bundesweit als einmalig und stammt aus dem 18. Jahrhundert. Beim Stiftungscafé am Tag des offenen Denkmals gibt es wieder Musik, dann vom Shantychor „Bremer Kogge.“

Weitere Informationen

Das Stiftungscafé ist am Sonntag, 12. August, ab 15 Uhr wieder im alten Pfarrgarten, In der Tränke 23, geöffnet. Zur Unterhaltung tritt die Tanzgruppe Habenhausen auf. Der Erlös des Kuchenverkaufs ist für den Besuchsdienst der Kirchengemeinde bestimmt.