Am Freitag, 23. März, von 10 bis 17 Uhr will die 34-Jährige erneut zu Nadel und Faden greifen, um bei einem Offenen Atelier im Altenpflegeheim Kirchweg des Vereins für Innere Mission ein weiteres Exemplar der sympathischen Kuscheltiere zu nähen.

Die Pflegeheimleitung und Magdalena Farnesi laden innerhalb des Offenen Ateliers dazu ein, der Hobbykünstlerin während ihres Werkens im Heim, Kirchweg 124-128, über die Schulter zu schauen. Ihren Partner Joachim Lüdtke hat sie mit der Liebe zum Bären-Nähen infiziert. Für die Besucher des offenen Ateliers stehen auch Kaffee und Tee bereit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Interessierte können einfach vorbeikommen.

Im Altenpflegeheim Kirchweg soll übrigens das Offene Atelier zu einem regelmäßigen Angebot werden. „Dafür suchen wir Hobbykünstler und Kunsthandwerker aus Bremen, die Lust haben, ihr Schaffen bei uns öffentlich für einige Stunden zu präsentieren. Halt so, wie man es aus einem offenen Atelier kennt“, sagt Christiane Pröllochs, Sozialer Dienst im Altenpflegeheim Kirchweg. Wer nun Lust bekommen hat, sich und sein Hobby näher vorzustellen, kann sich bei ihr melden unter der Rufnummer 52 55-521 oder per E-Mail an proellochs@inneremission-bremen.de.