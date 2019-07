Gerd Aumund ist in seinem Amt als Ortsamtsleiter bestätigt worden. (Roland Scheitz)

Seehausen. Normalerweise beherbergt die dunkelrote Wahlurne die Stimmzettel, auf denen steht, wer neuer Bürgermeister in Bremen werden soll. Am Donnerstagabend hat der neu formierte Beirat Seehausen den historischen Behälter für die Ortsamtsleiterwahl genutzt. Dieser ist im Ortsteil ehrenamtlich tätig. Alle vier Jahre muss darüber abgestimmt werden, wer den Job übernehmen soll. Nun ist klar: Es wird wieder Gerd Aumund sein, der die Amtsgeschäfte bereits vor drei Jahren, nach dem plötzlichen Tod Eva Thiemanns, übernommen hatte.

Bei einer Enthaltung stimmten die Beiratsmitglieder einstimmig für den Mann, der das Bindeglied zwischen Ortspolitik, Bevölkerung und Stadtverwaltung ist. Aumund bedankte sich nach der Abstimmung für das ausgesprochene Vertrauen und appellierte an die Ortspolitiker: „Lasst uns weiterhin ehrlich, korrekt und offen miteinander umgehen.“ Mit Blick auf anstehende Großprojekte wie den Bau des Wesertunnels mitten durch das Dorf „können wir nur dann unsere Interessen durchsetzen, wenn wir geeint vorgehen.“

Die drei Jahre zuvor hatte Aumund stets betont, zunächst testen zu wollen, ob die Belastungen, die das Amt mit sich bringt, nicht zu groß für ihn sind. Nun aber sei er sich sicher, „dass ich mit dem guten Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe, die Probleme des Dorfes bewältigen kann“. Als Beispiele nannte er die erwarteten Einschränkungen durch den Tunnelbau sowie die Sanierung der örtlichen Grundschule. „Das gehe ich gerne gemeinsam mit dem Beirat an.“

In Seehausen nehmen nur die Parteien SPD und CDU die insgesamt sieben verfügbaren Sitze im Beirat ein. Andere Bewerber waren bei der diesjährigen Wahl gar nicht erst angetreten. Zuletzt hatten das die Bürger in Wut im Wahljahr 2015 versucht. Doch trotz ihrer 6,1 Prozent der Wählerstimmen konnten sie keinen Sitz erringen. Der Grund dafür liegt in dem komplizierten System der Sitzzuweisung im Wahlrecht der Beiräte.

Die Christdemokraten können sich über ein deutlich verbessertes Wahlergebnis freuen: Mit 61,6 Prozent der Wählerstimmen aus Seehausen haben sie fast acht Prozentpunkte hinzugewonnen. Damit gleichen sie ihre Stimmverluste aus dem Jahr 2015 mehr als aus. Dennoch reichte das Ergebnis nicht, um einen weiteren zu ihren vier Beiratssitzen hinzuzugewinnen.

Die CDU-Fraktion bleibt im Beirat unverändert: Ralf Hagens, Michel Meineken, Gerd Heidmann und Yvonne Wolpmann sind allesamt wiedergewählt worden. Gerd Heidmann überholte von Listenplatz sechs dabei aufgrund seiner höheren Anzahl an Wählerstimmen (186) zwei weitere CDU-Kandidatinnen und hat schließlich über die Personenwahl ein Mandat erhalten.

Der erfahrene Ralf Hagens bekam insgesamt den höchsten Zuspruch der Wähler in Seehausen: 429 Stimmen wurden am Wahltag für ihn persönlich abgegeben. Das ist fast ein Viertel aller Stimmen, die für sämtliche CDU-Kandidaten sowie für die Partei abgegeben wurden (insgesamt 1752).

Die Sozialdemokraten müssen im Vergleich zum Wahljahr 2015 einen Verlust von rund zwei Prozentpunkten auf 38,3 Prozent hinnehmen. Allerdings fällt dieser deutlich geringer aus, als der stadtweite Abwärtstrend der SPD (minus 7,7 Prozent). Mit diesem Ergebnis gelingt es der Partei, ihre drei Sitze im Beirat zu verteidigen.

In der SPD-Fraktion ist im Vergleich zur zurückliegenden Amtszeit nur Heike Schmidt wiedergewählt worden. Ihre beiden Fraktionskolleginnen Linda Warnken und Anja Koch hatten sich für die Beiratswahl nicht wieder aufstellen lassen. Doch diejenigen, die nun die Sitze der beiden ausgeschiedenen Frauen einnehmen, sind keineswegs Neulinge in der Beiratsarbeit. Mit Jochen Himmelskamp und Rolf Meineken kehren zwei SPD-Urgesteine in die Seehauser Beiratspolitik zurück. Beide waren bereits vor der zurückliegenden Amtszeit viele Jahre im Beirat tätig, Himmelskamp zeitweise sogar als Beiratssprecher.

Als entschlussfreudig hat sich der neu formierte Beirat sogleich bei der Sprecherwahl gezeigt: Was sich bei anderen Beiräten durchaus in die Länge ziehen kann – oder während der zurückliegenden Amtszeit in Woltmershausen sogar schon zum Rechtsstreit geführt hatte – dauerte in Seehausen insgesamt nur eineinhalb Minuten. Vorstellen mussten sich die Kandidaten ohnehin nicht, in einem Dorf, in dem fast jeder jeden kennt. Ralf Hagens wurde ohne Gegenkandidaten zum Beiratssprecher vorgeschlagen und auch ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Sein kurzer Dank für das Vertrauen war noch nicht zu Ende gesprochen, da nahm Ortsamtleiter Aumund schon den Vorschlag für den Stellvertreterposten entgegen: Jochen Himmelskamp, der nicht persönlich anwesend sein konnte, solle es machen, weitere Namen kamen nicht ins Spiel. Und wieder hoben sich zustimmend alle Hände und der Ortsamtsleiter verlas die schriftliche Erklärung des erfahrenen Sozialdemokraten, dass er die Wahl annehme.

Nach dieser Wahl im Eiltempo blieb noch ausreichend Zeit, um den beiden ausgeschiedenen Beiratsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu danken. Da Anja Koch nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, überreichte Ralf Hagens ein kleines Präsent an Linda Warnken und hob hervor: „Du hast dich zwölf Jahre lang als stellvertretende Beiratssprecherin immer sehr stark und mit viel Engagement für das Wohl des Ortes eingesetzt – wir danken dir für deine Arbeit.“