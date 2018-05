Vahr. Damit hatte in der Vahr eigentlich kaum jemand mehr für dieses Jahr gerechnet: In der Sonneberger Straße wird aller Voraussicht nach gegen Ende des Jahres eine große Kita mit acht Gruppen eröffnen.

Der Grund für die überraschende und zeitnahe Eröffnung: Ein privater Investor plant eine bisher gewerblich genutzte Immobilie in der Sonneberger Straße 20 zu einer Kindertageseinrichtung umzubauen. Ursprünglich hatte dieser an der Stelle eine Flüchtlingsunterkunft geplant. Diese wird inzwischen nicht mehr benötigt, dafür aber dringend Kita-Plätze.

Ein knappes halbes Jahr sollen die Umbaumaßnahmen dauern, die sobald wie möglich beginnen sollen. Die Kita stünde damit also sehr viel schneller bereit, als ein geplanter Neubau, wie er zum Beispiel an der August-Bebel-Allee geplant ist. Für Neubauten rechnet die Bildungsbehörde mit einer Planungs- und Bauzeit von 36 Monaten. Die Plätze für Kindergartenkinder reichen aber schon jetzt nicht aus und die Behörde geht von einer weiter steigenden Nachfrage aus – bis zum Jahr 2020/21 rechnet sie mit einem zusätzlichen Bedarf von 14 Gruppen in der Vahr. In der Sonneberger Straße sollen je vier Gruppen für unter dreijährige und über dreijährige Kinder entstehen, insgesamt 120 Plätze.

Ein Bauantrag freilich ist noch nicht gestellt. Umbau- und Gestaltungspläne, die offenbar schon in der Schublade liegen, waren noch nicht öffentlich zu sehen. Der Beirat musste in seiner Sitzung zunächst nur sein Votum zur Interessensbekundung für einen möglichen Träger für die neue Kita abgeben, bevor sich am Mittwoch der zuständige städtische Unterausschuss Frühkindliche Bildung des Themas annahm. Als Träger ist die gemeinnützige Gesellschaft Pme Familienservice im Gespräch. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Berlin und eine Dependance in der Lloydstraße in Bremen, ist aber vor allem im Westen Deutschlands aktiv. In Bremen betreibt der Träger bisher am Wall eine Kita und in der Lloydstraße eine Notfallbetreuung.

Der Beirat begrüßte die Pläne und gab ein einstimmiges Votum für den vorgesehenen Träger ab, damit kann die Umsetzung in die nächste Phase treten. "Wir sind sehr froh, dass die Verhandlungen hingehauen haben", sagte Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD). "120 Plätze – das ist eine wunderbare Antwort für diesen Stadtteil." Auch in anderer Hinsicht soll es vorangehen in der Vahr: und zwar möglichst nicht mit dem eigenen, sondern in einem auch von anderen genutzten Auto. Dafür soll das Car-Sharing-Angebot im Stadtteil ausgebaut werden.

Denn bisher ist die Vahr im Vergleich zu den innenstadtnahen Quartieren Car-Sharing-Entwicklungsgebiet. Es gibt derzeit nur vier Stationen, an denen Vahrer sich für einen begrenzten Zeitraum ein Auto mieten können.

Car-Sharing sei eine Erfolgsgeschichte, so die Aussage von Rebecca Karbaumer, Referentin für nachhaltige Mobilität beim Senator für Bau und Umwelt. "Das Car-Sharing kann uns helfen, der Problematik der Parkplatznot entgegenzuwirken." Es stelle darüber hinaus auch einen Beitrag zur Senkung von Emissionen dar. Für die Vahr sieht sie "deutlichen Nachbesserungsbedarf. Das soll und muss sich ändern."

Zwei konkrete Vorschläge konnte sie vorstellen. Ein Standort ist am Heideplatz in der Gartenstadt Vahr, wo die Gewoba ein Neubauprojekt plant, vorgesehen. Ein weiterer Standort war schon bekannt, könnte möglicherweise aber etwas verschoben werden. "Wir hatten am Neubaugebiet an der Otto-Braun-Straße auch an Car-Sharing-Plätze gedacht. Die Idee wurde nun etwas weiter gesponnen", erklärte Marek Schreckenberg vom Atelier Schreckenberg, das für die Planungen zuständig ist. Die Idee: Die Plätze für die Car-Sharing-Autos sollen nun aus dem neuen Wohngebiet heraus direkt an die Otto-Braun-Straße verlegt werden. "Damit sind sie besser für das gesamte Quartier zu erreichen", so Schreckenberg. Neue Mobilpunkte könnten auch entstehen, wenn die Gewoba die Ideen aus dem Programm Vahr 2030 umsetzt, mit dem das Wohnungsbauunternehmen die Vahr fit für die Zukunft machen will.

Die Kombination verschiedener Fortbewegungsmittel ist Kern der nachhaltigen Mobilität. "An den Mobilitätspunkten sorgen wir auch immer für zusätzliche Fahrradstellplätze", erklärte Rebecca Karbaumer. Kriterien für einen möglichen Standort seien die gute Erreichbarkeit, die Nähe zu anderen Verkehrsmitteln und der freie Zugang 24 Stunden am Tag. Sie hoffe nun auf weitere Vorschläge aus dem Stadtteil. "Ich finde so ein Angebot für den Stadtteil sehr wichtig", sagte Ulrich Maas (SPD). Ihm falle besonders der Bereich Neue Vahr Nord ein, wo ein hoher Parkdruck herrsche. "Da wäre es wunderbar, so ein Angebot zu haben."