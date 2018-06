Mehr als 120 000 Vogelfreunde zählten Anfang Januar eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten und meldeten die Beobachtungen an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu), in Bremen zählten 643 Einwohner mit.

„So wenige Vögel wie in diesem Winter hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. Insgesamt beobachteten die Teilnehmer durchschnittlich 17 Prozent weniger Tiere als in den Jahren zuvor. In Bremen stürzte die Kohlmeise vom Platz 1 auf Rang 3 ab, Spitzenreiter ist nun – wie meist auch bei der Sommerzählung – die Amsel. Vor allem bei den häufigen Futterhausbesuchern, darunter alle Meisen, aber auch Kleiber und Kernbeißer, wurden die bisher niedrigsten Zahlen seit Beginn der Aktion im Jahr 2011 verzeichnet. Pro Garten ließen sich im Schnitt nur rund 34 Vögel (in Bremen 26 Vögel) und acht verschiedene Arten sehen – sonst liegt der Schnitt bei rund 41 aus neun Arten.

„Einige Vögel hatten dieses Jahr offenbar kaum Wanderlust" vermutet Sönke Hofmann. Arten, die im Winter von Deutschland aus teilweise nach Süden abwandern, sind in diesem Jahr dafür besonders häufig hierggeblieben. Bei Amseln, Rotkehlchen, Ringeltauben, Star und Heckenbraunellen wurden teilweise die höchsten Werte seit Beginn der Aktion ermittelt. Die Heckenbraunelle legte in Bremen um kräftige 54 Prozent zu.

Neben der geringen Zuglust könnten auch weitere Faktoren Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben. Nicht ausgeschlossen ist, dass Meisen und andere Waldvögel im Frühjahr einen schlechten Bruterfolg hatten. Ob diese Vermutung zutrifft, könnte die Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ im Mai zeigen.