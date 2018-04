Die St.-Antonius-Schule am Oewerweg 40a in Osterholz lädt für Freitag, 2. Oktober, von 16 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die St. Antonius-Schule ist eine katholische Grundschule, die Kindern unterschiedlicher Konfessionen offensteht. Seit dem Schuljahr 2013/2014 bietet die Schule die Möglichkeit einer Betreuung der Schülerinnen und Schüler bis 16 Uhr an. Eltern können ihr Kind bis 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr anmelden, gegen Bezahlung. Um 13 Uhr wird ein Mittagessen angeboten. Unterrichtsschluss für Kinder ohne verlängerte Betreuung ist in der Regel 13 Uhr.

Die neuen Kinder werden von Patinnen und Paten der 2. Klassen in das Schulleben eingeführt und können schon vor den Sommerferien in den Schulalltag hinein schnuppern, erklärt Schulleiterin Annette Prevot. Für Eltern, deren Kinder neu in die Schule kommen, wird ein Elternseminar angeboten. Anmeldezeiten für das Schuljahr 2016/2017 sind am 10. November (10 bis 12 Uhr), 12. November (17 bis 19 Uhr) und 16. November (16 bis 18 Uhr).

Weitere Informationen in der St.-Antonius-Schule unter Telefon 4242 99.