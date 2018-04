30 Uhr, und am Montag, 24. Oktober, 20.30 Uhr, eine Schreibwerkstatt für junge Autoren in der Villa Ichon, Goetheplatz 4. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@literaturkontor-bremen.de. Um Literatur geht es auch am Dienstag, 11. Oktober: „Baden in Raumzeit“ lautet der Titel einer Lesung von Tobias Falberg. Die Veranstaltung beginnt an diesem Dienstag um 19 Uhr. Der Nürnberger Autor präsentiert Kurzgeschichten aus seinem neuen Buch sowie Gedichte. Die Lesung gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Zungenschlagsonne“ mit Bild-Text-Gedichten von Falberg und Hans-Peter Stark, die noch bis zum 22. Oktober in der Villa Ichon zu sehen ist.

Der Verein „Marxistische Abendschule Bremen – Forum für Politik und Kultur“ (Masch) lädt für Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, zu einer Diskussions- und Informationsveranstaltung zum Thema „Ausgeträumt? – Demokratie versus Internet“. Referenten sind der Publizist Thomas Gebel aus Bremen und der Informationswissenschaftler und Mitherausgeber der „Marxistischen Blätter“ Thomas Hagenhofer aus Saarbrücken.

Am Sonnabend, 15. Oktober, 11 Uhr, stellt der Autor Volkrat Stampa sein Buch „Robert Dorsay – Es ging um sein Leben“, in der Villa Ichon vor. Es handelt von dem in Bremen 1904 geborene Robert Stampa, der sich unter dem Künstlernamen „Dorsay“ als Sänger, Tänzer, Schauspieler und Conférencier in den 30er Jahren vor allem in Berlin viel Anerkennung im Film und auf der Bühne verschaffte. Bekannt wurde er vor allem auch für seinen spontanen Witz und seine Wendigkeit in Bewegung und Sprache. Auch der ehemalige Bürgermeister Henning Scherf soll nach Angaben der Organisatoren am Sonnabend dabei sein. Ein Lese-Kurs zur Einführung in das ökonomische Denken von Karl Marx beginnt am Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr. Veranstalter ist die Masch, der Kurs läuft über vier Abende. Nähere Informationen gibt es unter www.marx-wirklich-studieren.net. Um die Literatur der Lombardei geht es am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, bei einer Lesung mit dem Bremer Vorleser Manfred Boermann. Der Eintritt kostet elf Euro, ermäßigt neun Euro; im Preis ist ein lombardischer Imbiss inbegriffen. Informationen zur „Internationalen Schule des Goldenen Rosenkreuzes“ gibt es am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, in der Villa Ichon.

„Heideruh – Verfolgung und Widerstand“ lautet der Titel einer Ausstellung der ­antifaschistischen „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“, die am Donnerstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Villa Ichon ­eröffnet wird. In der Wanderausstellung wird über die Geschichte der Erholungs- und ­Begegnungsstätte Heideruh informiert, die 1945 von Antifaschistinnen als Erholungsheim für Verfolgte des Naziregimes übernommen wurde. Erstellt wurde die Aus­stellung nach zweijähriger Forschungsarbeit von Mitarbeitern der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Oliver Rump, der dort eine Professur innehat. Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. Dezember.

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter: www.villa-ichon.de