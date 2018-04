Der Sonderfonds der Stadtteilinitiative „Gemeinsam gut“ ist dieses Jahr erstmals von der Sparkasse Bremen eingerichtet worden und mit insgesamt fast 110 000 Euro für die Stadtteilförderung ausgestattet. Die Ausschreibung war auf das Thema Bildung begrenzt worden. Insgesamt erreichten die Sparkasse Bremen über 160 Förderanträge. Sechs Stadtteiljurys entschieden – in Anlehnung an das Gründungsjahr 1825 der Sparkasse Bremen – über Fördergelder von je 18 250 Euro und wählten 91 Bewerbungen aus.

Für den Südosten hat die dortige Stadtteiljury aus 26 Bewerbungen 15 Projekte zur stadtteilbezogenen Bildung mit einem Geldbetrag bedacht: Den Verein „arco“ aus Osterholz, der einen kulturellen Schüleraustausch mit Zypern organisiert, wobei sich mit Schulen aus Osterholz dabei ein großes zypriotisch-bremisches Chor-Orchester bildet.

Der Förderverein für die ehrenamtlich geführte Bibliothek Buche in Sebaldsbrück wird bei der Lesereihe „Der blaue Sessel“ und die neu eingerichtete Kunstecke für Groß und Klein unterstützt. Auch die interkulturelle Bücherei an der Grundschule Mahndorf fällt in dieses Genre, denn dort sollen Eltern der Kindertagesstätte internationale Bücher (zweisprachig) vorfinden – und einen Ort zum Lesen, Vorlesen, Hören und Austausch. Zweimal wöchentlich wird nachmittags außerdem ein interkultureller Leseclub organisiert.

Finanzspritze für Forscherwerkstatt

Die Forscherwerkstatt Vahr und die Ausstellung „MINT zum Anfassen“ benötigen mehr materielle Grundausstattung und Möglichkeiten zur Lagerung von halb fertigen Werkstücken, daher passt das Projekt ebenfalls in die Sonderfondsförderung.

Ferner unterstützt die Sparkassse Bremen aus der Stadtteilinitiative den geplanten Imagefilm für den Jugendtreff Blockdiek der Bremer Sportjugend. Darin sollen die Angebote für Sport, Tanz, Hausaufgabenhilfe, Bewerbungstraining und Tonstudio gemeinsam mit den Jugendlichen zusammengefasst werden, die dabei gleichzeitig lernen, die Kamera zu bedienen und den Film zu schneiden.

Für den sinnvollen Einsatz von Alltagsmedien soll die Film- und Foto-AG des Schulvereins der Schule Düsseldorfer Straße in Blockdiek sensibilisieren. Ein Medienraum mit Film- und Fotoausrüstung dafür ist bereits vorhanden. Nun sollen noch ein Beamer mit Leinwand angeschafft werden und eine gemütliche Kino-Sitzecke entstehen.

Der Schulverein der Albert-Einstein-Oberschule steht gleich mit zwei Projekten auf der Förderliste. Zum einen mit dem „Pausenclown“: Mit den 5. Klassen engagiert sich eine Lehrerin für ein Theaterprojekt, außerdem wird für eine Straßenkinder-Aktion geprobt, für diese Präsentation wäre neues Jongliermaterial hilfreich.

Das zweite Projekt der Osterholzer sind die „Bewerbertage 2014“. Dahinter verbirgt sich eine Kooperation mit Firmen aus dem Stadtteil. An zwei Tagen gibt es Bewerbungstrainings für Jugendliche im 9. Jahrgang sowie Übungen zum Einstellungstest. Für diese Aktivitäten werden Schreibmaterial und mehrere Flipcharts benötigt.

Berufsfindung könnte ebenso das Stichwort für das Projekt „Praktikums-Parcours“ der Stadtteil-Stiftung Hemelingen sein. Über den Erfahrungsparcours „PrakTisch“ sollen rund 500 Schüler realistische Arbeitsfelder und -bereiche erleben und praktisch kennenlernen. Insgesamt 25 Stationen aus verschiedenen Berufen helfen, betriebliche Praktika zu vermitteln. Das Ziel, eine gute Grundlage zum Bewusstsein für qualitätsgerechte Berufswahl zu schaffen, verfolgt nicht zuletzt der Schulverein Freie Waldorfschule Osterholz mit dem Projekt „Lebensorientierung“. Aus einer Elterninitiative ist das regelmäßige Projekt „Seminar Berufsorientierung für die 11. Klasse“ entstanden.

Die Stadtteiljury Südost hält darüber hinaus auch die Musiktherapie für einen unterstützenswerten Ansatz. Zwei ausgebildete Musiktherapeutinnen kommen auf Geheiß des Fördervereins Spastikerhilfe regelmäßig ins Haus Pfälzer Weg und arbeiten mit Menschen von 30 bis 50 Jahren, die Mehrfachbehinderungen haben. Stichwort: nonverbale musikbasierte Kommunikation.

Das trifft gleichsam den Kern des „Trommelworkshops“ für Vorschulkinder im Kindertagesheim der Hemelinger Kirchengemeinde. Bei „Unsere Welt in Bildern und Tönen“ erleben Mädchen und Jungen Kommunikation durch Töne und trainieren damit Selbsterfahrung und Wahrnehmung. Die Möglichkeit, ihr Vertrauen zu sich selbst zu stärken oder neu aufzubauen, bietet die Kita Spastikerhilfe Osterholz-Tenever Kindern in der Bewegungslandschaft mit verschiedenen Geräten.

Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt der Schulverein Schule Alter Postweg in Hastedt und bietet ihnen ein Schulfrühstück an. Denn hungrige Kinder sind unaufmerksam und leiden unter Kopf- und Bauchschmerzen, geraten in den Teufelskreis Konzentrationsschwäche – Leistungsdefizite – schlechter Schulerfolg.

Generationen bringt die Geschichtswerkstatt der St.-Antonius-Schule in Osterholz zusammen. In der Geschichtenwerkstatt treffen sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a mit Seniorinnen und Senioren aus dem Stiftungsdorf Osterholz. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens soll ein Buch mit Geschichten der vergangenen Jahre erstellt werden. Das gefällt der Jury.