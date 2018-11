Dem Café Abseits in Tenever droht wieder einmal der finanzielle Engpass. 10 000 Euro jährlich – so viel kostet die Präventionsarbeit, die im Café Abseits in der Otto-Brenner-Allee 44 geleistet wird. Alle Seiten wollen das Projekt, alle Seiten loben das Projekt. Nur die Finanzierung steht auf wackligen Füßen.

Alle Jahre wieder – das ist der Tenor im Fachausschuss Soziales, der sich in seiner Sitzung mit der Finanzierung des stadtteilintegrativen Projekts auseinandersetzt. „Wir sitzen jedes Jahr wieder hier“, sagt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der wie die anderen Ausschussmitglieder unzufrieden mit der Situation ist. Kern des Problems: Verschiedene Senatsressorts sind für das Café zuständig, aber keines hat sich bisher bereit erklärt, eine dauerhafte Finanzierung zu übernehmen. „Derzeit ist es das Gesundheitsressort, das die Kosten bis Januar 2017 übernommen hat“, erklärt Ulrich Schlüter. Wie es danach weitergehe, wisse man bisher nicht. „Und wieder ist es fünf vor zwölf“, ergänzt der Ortsamtsleiter.

Neben dem Senator für Arbeit sind auch die Senatorinnen für Gesundheit und Soziales für das Café Abseits zuständig. Das liegt unter anderem an den unterschiedlichen Nutzern der Einrichtung. Darunter sind neben ehemaligen oder aktuell Suchtkranken, Arbeitslose, Geringverdiener und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, für die jeweils ein anderes Ressort verantwortlich ist.

Ralf Schumann von der Gewoba, die die Räume für das Café Abseits bereitstellt, sagt: „Man kann nicht jedes Mal neu vor dieser Ungewissheit stehen, das ist unanständig und unerträglich.“ Er verstehe nicht, dass es nicht möglich ist, das Projekt auf lange Sicht zu sichern. „Wenn man es will, dann muss man es auch durchziehen“, sagt Geschäftsbereichsleiter Schumann. Letztlich gehe es um einen kleinen Betrag.

Seit über zehn Jahren ist das Café Abseits, das sich aus einem Streetworkprojekt der St.-Petri Kinder- und Jugendhilfe entwickelt hat, Anlaufpunkt für Menschen am Rande der Gesellschaft.

Die Nachfrage habe sich dabei in den letzten Jahren eher noch erhöht, meint Ulrich Schlüter: „Der Bedarf ist da.“ Und: „Die Menschen werden ärmer, die Armut ist überall angekommen.“ Beispielsweise kämen auch Menschen aus Schwachhausen nach Tenever, um die Nahrungsmittelausgabe im Café Abseits zu nutzen.

Eva Kastens aus Hastedt arbeitet seit fast sechs Jahren im Café Abseits. Sie leitet die sieben sogenannten „In-Jobber“ an, die dort stundenweise arbeiten und so langsam wieder an eine berufliche Tätigkeit herangeführt werden sollen, sie macht die Buchführung, berät bei Behördenfragen, vermittelt an andere Beratungsstellen und hat für all die vielen Sorgen und Nöte der Besucher ein offenes Ohr. Eigentlich, so sagt sie, benötige sie für die viele Arbeit eine weitere Stelle im Café. Eine zweite Stelle sei mal geplant gewesen – nur bisher sei nichts geschehen.

Eva Kastens hat in den vergangenen Jahren eine Veränderung bei den Nutzern des Cafés wahrgenommen. „Früher hatten wir vor allem junge, drogenabhängige Menschen, inzwischen sind immer mehr ältere Menschen dazugekommen.“ Im Laufe der Jahre habe sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass im Café Abseits jeder willkommen ist. „Die Menschen sitzen sonst alleine zu Hause und haben hier die Möglichkeit, wenigstens für ein paar Stunden am Tag mit anderen Menschen Worte zu wechseln, einen Kaffee zu trinken und zu frühstücken.“

Einmal in der Woche wird im Café Abseits gekocht. „Das bieten wir zum Selbstkostenpreis an, und das wird sehr gut angenommen“, berichtet Eva Kastens. Weiter besteht die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und zu trocknen. Am Mittwoch gibt es im Café eine Lebensmittelausgabe der Tafel. Eva Kastens schätzt, dass jeden Mittwoch knapp 120 Menschen das Angebot nutzen. „Darunter viele Menschen mit geringem Einkommen und zunehmend Rentner.“ Sie wünscht sich vor allem eine dauerhafte Lösung. „Allen politisch Verantwortlichen ist klar, dass das Café bleiben soll, aber keiner will es bezahlen“, moniert Eva Kastens. „Für die Arbeit ist die Unsicherheit natürlich ein blödes Gefühl.“ Und vor allem: „Es ist ein Riesenaufwand, jedes Jahr wieder das Geld zu bekommen.“ Sie wünscht sich, dass sich die Menschen, die am Schreibtisch über die Bewilligung der Gelder entscheiden, mit den Realitäten vor Ort auseinandersetzen.

Dazu haben die Behörden bald die Möglichkeit: Der Fachausschuss beschloss, Vertreter der Ressorts für Arbeit, Soziales und Gesundheit zur nächsten Beiratssitzung einzuladen, um gemeinsam eine dauerhafte Lösung fürs Café Abseits zu finden.