Theaterschiff

Comedy mit John Doyle

Katja Knappe

Altstadt. Der in Deutschland lebende US-amerikanische Comedian John Doyle gastiert am Dienstag, 18. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Voll der Stress“ auf dem Theaterschiff Bremen an der Tiefer 104.