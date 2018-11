Verbunden mit einem Einpack-Service waren in den Adventswochen im Weserpark Spenden gesammelt worden, die nun dem guten Zweck dienen. Der Bremer Bundestagsabgeordneten Elisabeth Motschmann ist es zu verdanken, dass nun aus dieser Aktion heraus 3000 Euro für einen Defibrillator überreicht wurden. Solch ein Gerät kann bei Herzanfällen Leben retten. Doch bisher, so hatte Motschmann bei einem Besuch bei den Helfern erfahren, fehlte der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz dieses wichtige Rettungsgerät. Daher hatte sie die Weserpark-Managerin Monika Mertens zu der Aktion angeregt.

„Natürlich war ich auch selbst bereit, an einem der Adventssamstage mit an- und einzupacken“, erklärt Elisabeth Motschmann. Ihr Versprechen hatte sie am 10. Dezember eingelöst. „Das war eine schöne Aufgabe, man sah den Erfolg seiner Arbeit sofort und kam mit vielen Menschen ins Gespräch“, berichtet sie. „Das würde ich jederzeit wieder machen.“

Auch wenn die Feuerwehrleute sich über das neue Gerät freuen – mehr noch hoffen sie, dass sie es nicht häufig benutzen müssen. Die Feuerwehrleute haben jüngst bei einer Übung mit anderen Wehren den Deichschutz geprobt.