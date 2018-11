So erzählt es eine Fee in dem Krippenspiel, das 20 Kinder zwischen fünf und 13 Jahren unter der Leitung von Diakonin Susanne Schäfer für den 24. Dezember in der Gemeinde des Guten Hirten in Hemelingen einstudieren.

In dem Krippenspiel, das die Diakonin sich selbst ausgedacht und das sie auch schon vor einigen Jahren mit anderen Kindern aufgeführt hat, führt die Reise von Maria und Josef und den Hirten natürlich nach Bethlehem in den Stall. Die Engel weisen den Hirten den Weg zum Wichtigsten an diesem Abend.

Der Gottesdienst mit dem Krippenspiel in der Kirche des Guten Hirten an der Saarburger Straße beginnt um 15 Uhr.