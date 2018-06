Die Menschen wissen gar nicht, wo sie zuerst hinschauen sollen. So soll es am Wochenende zugehen, wenn in Bremen Karneval gefeiert wird. Mittendrin sein wird Reena Mauksch aus Weyhe. Sie absolviert ein Jahrespraktikum bei Stelzen-Art aus der Weberstraße und der Karnevalsinitiative. Und so wirkt sie schon vor dem Ereignis hinter den Kulissen mit. Beim Umzug am Sonnabend wird sie dann im Kostüm eines Zeitreisenden auf Sprungstelzen die Massen unterhalten.

Malen, basteln, kreativ sein, das habe sie schon als Kind gemocht, erzählt die 19-Jährige. Nach der Schule habe sie sich freiwillig in irgendwelche Kunstkurse gesetzt und habe gar nicht genug bekommen können. Mit zwölf Jahren trat sie in eine Maskengruppe von Katharina Witte ein, die sich seit langen Jahren unermüdlich im Bremer Karneval engagiert. 2014 ergatterte Reena Mauksch die Hauptrolle bei der Eröffnungsinszenierung auf dem Marktplatz. Bei der Gelegenheit wurde Janine Jaeggi von Stelzen-Art auf sie aufmerksam und bot ihr an, ihr das Stelzenlaufen beizubringen. Es folgten ein dreiwöchiges Schulpraktikum und im Sommer das einjährige Praktikum. „Ich mach so allerlei“, sagt Reena Mauksch über ihre Aufgaben. Sie hilft bei der Organisation, nimmt an den Sitzungen der Initiative teil, steht aber auch in der Werkstatt, entwirft, schneidert, klebt Kostüme. Auch ihr eigenes hat sie maßgeblich mitgestaltet.

Reena Mauksch wird auf dem Marktplatz am Sonnabend, 18. Februar, dabei sein, wenn um 12 Uhr der Samba- und Maskenumzug mit einer Inszenierung eröffnet wird. Das Motto ist diesmal „Wunderwelten“.

Die Initiative Bremer Karneval sucht ständig Leute, die helfen. Ganz aktuell brauchen die Karnevalisten Ordner für die große Show auf dem Marktplatz und den anschließenden Umzug. Freundlichkeit, aber auch Bestimmtheit sind gefragt, wenn die Freiwilligen am Sonnabend, 18. Februar, den Spielort sichern und beim Umzug mitlaufen, damit es auf der Strecke keine Hindernisse gibt. Der Einsatz geht von 9.30 bis 17 Uhr. Wer helfen will, sollte sich bei Wolfgang Günther melden, unter 70 10 00 80 oder per E-Mail an kontakt@bremer-karneval.de.

Das Wochenende beginnt am Freitag, 17. Februar, um 16 Uhr mit dem „Karneval der Kids“ im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b. Eher leise Klänge sind am Freitag ab 18 Uhr zu hören, wenn märchenhafte Wesen auf Stelzen zusammenkommen, Treffpunkt Kubo, Beim Paulskloster 12.

Danach wird es wieder lauter: Sambagruppen aus aller Welt präsentieren am Vorabend der großen Show ihre Kostüme beim Einheizen im Viertel. Am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr sind die Gruppen im Kioto im Lagerhaus und im Kafé Lagerhaus in der Schildstraße 12-19, im Club Moments, Vor dem Steintor 65, und in der Lila Eule in der Bernhardstraße 10 zu Gast.

Am großen Tag selbst, am Sonnabend, 18. Februar, sollen nach der Eröffnungsinszenierung auf dem Marktplatz um 12 Uhr mehr als 100 Samba-Gruppen ins Viertel ziehen, wo sie ab 14 Uhr auf Open-Air-Bühnen trommeln, tanzen und singen. Auf dem Goetheplatz, Beim Paulskloster sowie in der Schildstraße und der Bauernstraße sind Bühnen aufgebaut. Um 17.30 Uhr ist der bunte Spuk vorbei, im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51, beginnt um 20 Uhr der Kostüm- und Maskenball auf mehreren Ebenen. Alle Infos auf www.bremer-karneval.de.