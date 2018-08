Europa-Punkt Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Zukunft des Welthandels

Katharina Hirsch

Altstadt. Wie sieht die Zukunft des Welthandels mit Donald Trump aus? Der Rechtswissenschaftler Josef Falke spricht über die Entwicklung beim Welthandelsabkommen TiSA (Trade in Services Agreement) am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Europa-Punkt Bremen, Am Markt 20.