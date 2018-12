In dem Zweipersonenstück von Jens Weisser mimen er und Verena Reisemann aus Borgfeld Donald und Adolfine, die sich der „ultimativen Shakespeare“-Aufführung annähern. Die beiden Schauspieler versuchen mit nur wenigen Requisiten, unter anderen einer Mülltonne, auf fast leerer Bühne eine Shakespeare würdige Kulisse zu schaffen. Weitere Aufführungen von „Shakespeares vergammelten Werken“ am Freitag und Sonnabend, 17. und 18. Februar, um 20 Uhr in der Schaulust am Güterbahnhof. Reservierung unter Telefon 40 889 778 und per E-Mail an karten@wildwechsel.net oder info@wildwechsel.net.