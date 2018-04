Seit 2010 war er in der Grundschule gegenüber dem Hastedter Friedhof bereits Konrektor und kennt somit die Schule, das Kollegium und die Abläufe.

„Dann war es ein logischer Schritt“, sagt er selbst zu seiner Bewerbung auf die Leitungsstelle. Und er zeigt damit auch Konsequenz: Bereits bei seinem Vorstellungsgespräch zur Konrektorenstelle habe ihn die Vertreterin des Elternrates damals gefragt, ob er sich denn vorstellen könne, irgendwann auch mal Schulleiter am Alten Postweg zu werden. Schon vor mehr als sechs Jahren sagte er: „Ja.“

Bevor Sebastian Gerber nach Bremen kam, war er Konrektor an einer Schule in Bielefeld. Mit dem Umzug in ein anderes Bundesland musste er sich auch an ein ganz anderes Schulsystem gewöhnen. „Die Verwaltungsabläufe sind komplett unterschiedlich“, sagt er. Das liege daran, dass in Bremen die Wege kürzer und direkter sind als in Nordrhein-Westfalen. Beispielsweise wurde seine Ernennungsurkunde in NRW vom Schulrat unterzeichnet, in Bremen macht das die Senatorin oder mindestens die Staatsrätin. Dass die Senatorin beim Schul- und Stadtteilfest vorbeischaut, komme in Bremen viel eher vor als in NRW. Allerdings mache sich in Bremen die Haushaltsnot auch in den Schulen stark bemerkbar.

Über die Schule, die der Findorffer nun seine Schule nennen kann, sagt er, sie sei solide und authentisch; sie habe aber auch Entwicklungspotenzial. „Wir haben vor der Brust, dass wir Ganztagsschule werden wollen und auch müssen“, nennt er ein Beispiel für dieses Potenzial. Zwar gebe es zwei Hortgruppen sowie eine Elterninitiative, von der Kinder nachmittags betreut werden, und auch den Hort auf der Hohwisch besuchen einige Schülerinnen und Schüler. Insgesamt sind dadurch 80 Kinder nachmittags gut untergebracht. „Und der Platz reicht nicht.“ Für viele Eltern ist die Tatsache, dass das Kind mittags schon nach Hause kommt, ein echtes K.O.-Kriterium. „Wir verlieren damit auch Schüler“, sagt der Schulleiter.

In diesem Jahr hat die Schule elf Klassen, darunter eine Klasse mit dem Förderschwerpunkt „Wahrnehmen und Entwicklung“, auf die der Schulleiter besonders stolz ist. Darin sind 18 Schülerinnen und Schüler, davon vier mit geistigen Behinderungen – den Ausdruck würde der Schulleiter nicht nutzen, denn „geistig behindert“ sage man nicht mehr. Die Klasse wird immer von zwei Lehrern und zwei Assistenzkräften betreut. Wäre er nicht Schulleiter geworden, hätte er gern in der Klasse Klassenlehrer werden wollen, sagt Sebastian Gerber. „Es ist eine spannende Geschichte mit dieser großen Vielfalt zu arbeiten.“ Immerhin reicht die Zeit, um in dieser Klasse Mathe zu unterrichten.

Vielfältig ist auch Sebastian Gerbers fachliche Ausbildung. Studiert hatte er zunächst Deutsch, Mathe und evangelische Religionslehre. In Nordrhein-Westfalen müssen drei Fächer studiert werden. „Man kriegte aber nur eine Stelle, wenn man Englisch machte“, erzählt er. Das wurde also sein viertes Fach. Und weil er Sport sehr mag, studierte er das gleich mit als fünftes Fach. Auch musikalisch ist der Vater von Zwillingen recht umtriebig, kann Klarinette, Orgel und Gitarre und hat mal Bass in einer Band gespielt. Das einzige, was er nicht könne, sei Kunst, sagt er.

Sicherlich kommen ihm seine Fähigkeiten auch bei dem einen oder anderen Schulfest zugute. Den Hastedter Tüddel lasse er jedenfalls nicht wieder aufleben. Dafür gebe es einfach keine Kapazitäten. Dennoch setzt auch er, wie schon seine Vorgängerin, auf eine gute Vernetzung der Schule in den Stadtteil. Beispielsweise gebe es einen regelmäßigen Austausch mit dem zuständigen Kontaktpolizisten, der die Kinder auf den Straßenverkehr vorbereitet.

Sebastian Gerber würde auch gern zusammen mit dem Hastedter Turn- und Sportverein (HTSV) die Handball-AG wieder aufleben lassen, und mit Werder Bremen besteht auch eine Kooperation. Viele Kontakte kommen auch zustande, weil eine Lehrerin oder ein Lehrer jemanden kennt, mit dem sich dieses oder jenes machen lassen könnte. Das Kollegium sei da immer sehr engagiert und stelle Kontakte her, sagt Sebastian Gerber. Die neue Konrektorin oder der neue Konrektor – die Nachfolge von Sebastian Gerber ist noch ungeklärt – kann sich also auf die neuen Aufgaben freuen. Ende September soll es einen Findungsausschuss geben, sagt der Schulleiter. Vielleicht entscheidet sich dann schon, wer ihm künftig gegenübersitzt.

